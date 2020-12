Raymond Johansen za wprowadzeniem chińskiego modelu testowania na granicy

Przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen (Partia Pracy) obawia się importu nowych infekcji, przywiezionych przez ludzi, którzy na Boże Narodzenie wyjadą za granicę. Polityk prosi ministra zdrowia, aby ten wziął przykład z Chin.

(NTB): - Dlaczego nie możemy wziąć przykładu z władz chińskich? Jeśli przyjedziesz do Pekinu, powitają Cię «kosmici», którzy nawet nie mają z tobą kontaktu. Całkowicie odizolowani. Udajesz się do hotelu, gdzie musisz spędzić dziesięć dni bez wychodzenia z pokoju, a jedzenie dostarczane jest jest ci w tym czasie z zewnątrz. W wielu krajach udało się to przeprowadzić, a postępowanie ludzi poddane tam zostało niezwykle ostrym reżimom, przekonuje Johansen w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Minister zdrowia Bent Høie (H) nie wierzy jednak, w skuteczność chińskich rozwiązań na norweskim gruncie.

- Myślę, że możemy się jeszcze wiele nauczyć od Chin, ale pamiętajmy też o odmienności kulturowej. To, co sprawdza się w Chinach, niekoniecznie zadziała w Norwegii, mówi Høie.

Høie mówi, że ważne jest, aby środki kontroli zakażeń były proporcjonalne.

- W Norwegii rownież musisz udać się bezpośrednio do hotelu kwarantanny – jeśli oczywiście nie masz innego, odpowiedniego do spędzenia kwarantanny miejsca. Zmuszanie do pobytu w hotelu nawet tych, którzy mają już zapewnione odpowiednie miejsca zakwaterowania, wiele osób uznałoby za nierozsądne, dodaje.

- Jeśli myśli się tylko o infekcji, można stosować najsurowsze obostrzenia przez cały okres pandemii. Takie rozwiązanie wpłynęłoby jednak dramatycznie na jakość i bezpieczeństwo ludzkiego życia, pracy i wielu innych rzeczy – podkreśla minister zdrowia.

Żąda obowiązkowych testów

Raymond Johansen już wielokrotnie wzywał do wprowadzenia obowiązkowych testów dla wszystkich osób przyjeżdżających do Norwegii z tzw. krajów czerwonych. Propozycja ta została jednak w zeszłym tygodniu odrzucona przez norweski parlament (Stortinget).

- Dzisiaj testowanie jest dobrowolne. I wciąż słyszymy o ludziach, którzy nie chcą poddawać się testom - pomimo, że właśnie wrócili z Azji lub z innych dalekich i egzotycznych miejsc. Przyjeżdżają nie dbając o przetestowanie się, po czym wsiadają do pociągu odjeżdżającego z lotniska i przedostają się w ten sposób do Norwegii. Jest wiele osób, którzy tak właśnie postępują, mówi przewodniczący Rady Miasta.

Johansen uważa również, że są powody, by sądzić, że wiele osób nie przestrzega zasad kwarantanny.

- Mamy dojeżdżających do pracy, którzy przyjeżdżają i odjeżdżają, przyjeżdżają i odjeżdżają. Pracują w małych firmach. Są tutaj, aby pracować przez 14 dni, a następnie wracają do domów. Jeśli podlegasz obowiązkowi kwarantanny, trudno to pogodzić. Myślenie, że mamy nad tym kontrolę to niestety wiara w Świętego Mikołaja.

Pandemia mocno uderzyła w Oslo. Stało się tak pomimo tego, że w stolicy Norwegii wprowadzono najsurowsze obostrzenia w kraju. Johansen uważa, że zaostrzenie zasad testowania na granicy może pomóc w szybszym otwarciu kraju i miasta.

Niebezpieczeństwo obowiązkowego testowania

Minister zdrowia Bent Høie przyznaje, że podziela obawy Johansena dotyczące niebezpieczeństwa importu infekcji, ale uważa też, że ​​obowiązkowe badania na granicy nie są właściwym rozwiązaniem problemu.

- Zmartwieniem władz zdrowotnych jest to, że osoby przetestowane na granicy, które otrzymały negatywny wynik, często myślą, że nie są zarażone i właśnie dlatego nie traktują poważnie zasad kwarantanny, mówi Høie.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) już wcześniej zwracał uwagę, że potrzeba większej liczby testów aby wykluczyć zakażenie. Jeden test to bowiem tylko obraz jednej chwili - rano można uzyskać wynik negatywny, a tego samego dnia wieczorem pozytywny.

Høie mówi, że wciąż martwi się możliwą trzecią falą infekcji, która pojawić się może po Bożym Narodzeniu a więc w czasie, kiedy wiele osób wróci do domów ze świątecznych wyjazdów.

- Nie możemy jednak stwarzać wrażenia, że ​​tylko import infekcji jest wyzwaniem dla Norwegii. Wtedy bowiem zapominamy, że największe rozprzestrzenianie się infekcji ma miejsce pomiędzy ludźmi, którzy tu żyją na co dzień, mówi minister zdrowia.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Raymond Johansen foreslår kinesisk testregime ved grensen (NTB, Stig Martin Solberg)

