Rekordowa sprzedaż Vinmonopolet w dniu poprzedzającym Wigilię

Wiele osób zaopatrzyło się w napoje alkoholowe na Boże Narodzenie w Vinmonopolet dopiero dzień przed Wigilią. Dane z Vinmonopolet pokazują, że tego dnia padł rekord sprzedaży 2019 roku.

W grudniu panuje tendencja, że wiele osób zwleka z zakupem napojów alkoholowych na Boże Narodzenie nawet do ostatniego dnia otwarcia sklepów monopolowych Vinmonopolet, czyli do dnia poprzedzającego Wigilię, powiedział w rozmowie z Dagens Næringsliv Jens Nordahl, kierownik ds. komunikacji w Vinmonopolet.

W dzień poprzedzający Wigilię Bożego Narodzenia, we wszystkich sklepach państwowej sieci sklepów monopolowych Vinmonopolet sprzedano łącznie 1,2 miliona litrów napojów alkoholowych.

- Wiedzieliśmy, że w dzień poprzedzający Wigilię sprzedaż będzie bardzo wysoka, ale nie przypuszczaliśmy, że będzie wręcz rekordowa. Była to bowiem historycznie najwyższa sprzedaż przed Bożym Narodzeniem i drugi co do wielkości dzień sprzedaży w całej historii Vinmonopolet, powiedział Nordahl.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Najwięcej napojów alkoholowych Vinmonopolet sprzedał w piątek 13 maja 2016 roku. Tego dnia sprzedano aż 1,24 miliona litrów tego typu napojów.

Vinmonopolet zgodnie ze swoimi prognozami oczekuje, że całkowita sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniesie około 82,6 mln litrów, co stanowi wzrost o około 0,8 procent w porównaniu z rokiem 2018.

Czerwone wino jest nadal Najpopularniejszą kategorią napoju alkoholowego kupowanego na Boże Narodzenie w Norwegii jest nadal czerwone wino. Jednak według Jensa Nordahla, w tym roku wyraźnie wzrosła sprzedaż win musujących i szampana.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Vinmonopolet satte årsrekord lille julaften (NTB)