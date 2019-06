Rekordowe liczby: Liczba bezdomnych zwierząt w Norwegii rośnie z każdym rokiem

W zeszłym roku organizacja Dyrebeskyttelsen objęła opieką łącznie 8.048 porzuconych i zagubionych zwierząt domowych. To niestety nowy rekord. To również ponad dwukrotnie więcej niż dziesięć lat temu.

W 2009 roku organizacja ochrony zwierząt Dyrebeskyttelsen objęła opieką 3.641 porzuconych zwierząt. W 2017 roku pomocy udzielono 7.415 zwierzętom, a w 2018 roku liczba ta wzrosła do 8.048.

Dane ujawnione przez organizację pokazują, że liczba bezdomnych zwierząt w Norwegii rośnie z każdym rokiem. Najczęściej porzucane przez swoich właścicieli są koty.

– To co widzimy to niestety zaledwie wierzchołek góry lodowej, mówi w rozmowie z telewizją NRK weterynarz Åshild Roaldset i podkreśla, że 27 regionalnych oddziałów Dyrebeskyttelsen nie są w stanie pomóc wszystkim porzuconym i zagubionym zwierzętom.

- Do tej pory nasze lokalne departamenty donoszą, że zostały wręcz zalane falą bezdomnych zwierząt. Informują nas, że walczą o utrzymanie głowy nad wodą i nie mają możliwości pomagania wszystkim potrzebującym, dodaje.

Zwierzęta, które trafiają do ośrodków, to często nieoznaczone, zagubione bądź porzucone przez właścicieli zwierzęta rodzinne. W 2018 roku organizacja Dyrebeskyttelsen Norge wydała ponad 22 mln koron na praktyczną pomoc potrzebującym zwierzętom – z czego 12 mln przeznaczone zostało na pomoc weterynaryjną i identyfikację zwierząt.

Brak oznakowania identyfikacyjnego to brak odpowiedzialności

Niestety, nie jest to wyjątkowe, że Norwegowie pozrzucają swoje rodzinne zwierzęta, kiedy te się znudzą. Jak co roku porzucanie zwierząt nasila się przed wakacjami. Pozostawione samym sobie zwierzęta znajdowane są często w kontenerach na śmieci, wzdłuż dróg lub w lasach.

Dyrebeskyttelsen walczy zatem o wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji zwierząt, które pozwoli namierzyć właściciela porzucającego swoje zwierzę i nałożyć na niego przewidziane prawem sankcje.

- W praktyce porzucone zwierzęta nie mają prawnej ochrony. Gdy nie można zidentyfikować właściciela, zwierzę w praktyce nie jest chronione. Prawdopodobnie nie było to intencją parlamentu, gdy w 2010 roku otrzymaliśmy Ustawę o dobrostanie zwierząt. Obowiązkowa identyfikacja jest prostym i oczywistym rozwiązaniem. Oznakowanie identyfikacyjne to jednorazowy koszt ponoszony przez właścicieli zwierząt i jest to prosta procedura, którą można wykonać we wszystkich klinikach weterynaryjnych. Nadszedł czas, aby zwierzęta uzyskały lepszą pomoc prawną , mówi Roaldset, weterynarz i dyrektor generalny Dyrebeskyttelsen Norge.

Porzucenie zwierzęcia, pozostawianie go bez pomocy i narażanie go na niebezpieczeństwo stanowi pogwałcenie norweskiej Ustawy o dobrostanie zwierząt, ale tylko nieliczni porzucający swoje zwierzęta ludzie ponoszą z tego tytułu karę.

