Rekordowe obroty w handlu przygranicznym: - To najlepszy tydzień w historii

W sobotę 25 lipca, po otwarciu granicy ze Szwecją, centra handlowe w szwedzkim regionie Värmland zapełniły się klientami.

- Zeszły tydzień był dla nas naprawdę bardzo dobry. W porównaniu z analogicznym tygodniem ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost liczby klientów o 33 procent, powiedziała w poniedziałek Madeleine Ward, kierownik centrum handlowego Töcksfors.

- To najlepszy tydzień w historii. Jest świetnie i mamy nadzieję, że liczba odwiedzających nasze centrum handlowe ustabilizuje się na wysokim poziomie, mówi.

W piątek 24 lipca norweski rząd ogłosił, że kilka regionów Szwecji od północy 25 lipca otrzyma status «zielony». Status ten otrzymały szwedzkie regiony Kalmar, Örebro, Värmland i Östergötland, co oznacza, że ​​po powrocie z podróży do tych miejsc nie ma obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie. Regiony Skåne, Blekinge i Kronoberg już wcześniej przyznany miały «zielony» status.

- Rekordowe obroty

Duży napływ klientów spowodował również znaczny wzrost sprzedaży w wielu sklepach.

- W zeszłym tygodniu wiele sklepów z różnych branż odnotowało rekordy sprzedaży – mówi Ward.

- Wiele towarów zostało wręcz wyprzedanych, zwłaszcza mięso i nabiał. Z półek szybko poznikały bekon, papierosy, tabaka, napoje bezalkoholowe oraz słodycze. Teraz zapasy tych produktów są uzupełniane - mówi Ward.

Koronawirus na kilka miesięcy zatrzymał handel transgraniczny. Pomimo też otwarcia kilku szwedzkich regionów dla klientów z Norwegii, wciąż nie jest możliwe udanie się na przykład do jednego z najbardziej popularnych przygranicznych centrów handlowych w Nordby, które znajduje się w hrabstwie Västra Götaland - bez konieczności poddania się kwarantannie po powrocie.

- To jest oczywiście dobre dla naszej bazy klientów. Mamy teraz więcej klientów, ponieważ Norwegowie nie mogą jechać do Nordby. Chcielibyśmy jednak, aby ruch przygraniczny został tam również otwarty, ponieważ tamtejsze problemy dotyczą to bardzo wielu ludzi, mówi Madeleine Ward.

Pomimo jednak tego, że koronawirus nadal komplikuje wszystkim życie, sytuacja w innym centrum handlowym - Charlottenberg - zaczyna się normalizować.

- W porównaniu z rokiem ubiegłym obroty wróciły do ​​normy, mówi kierownik centrum Claes Sjöholm i dodaje:

- Bardzo się cieszymy, że Norwegowie znów dokonują u nas zakupów i że powróciliśmy do pewnego rodzaju normalności.

Mniej niż w zeszłym roku

Kiedy granica była zamknięta, centrum odnotowało stratę obrotów na poziomie 80-85 procent. Teraz na szczęście sytuacja uległa poprawie, a ponieważ granica została otwarta dość niespodziewanie, niektóre sklepy nie miały nawet czasu na odpowiednie przygotowanie się na dość niespodziewaną, dużą falę klientów. W efekcie tego wiele produktów szybko zostało wyprzedanych.

W pierwszą sobotę po otwarciu granicy norwesko-szwedzkiej, centrum handlowe Charlottenberg odwiedziło 11.500 klientów. Jednak w tę samą sobotę ubiegłego roku było ich o 4.000 więcej.

W sobotę supermarket Maximat w Charlottenberg odwiedziło 1.788 klientów, co stanowi wzrost o 1.257 klientów w stosunku do soboty w tygodniu poprzedzającym otwarcie granic.

Również w Maximat w Töcksfors nastąpił gwałtowny wzrost liczby klientów. W sobotę przed otwarciem granic zakupy w sklepie dokonało zaledwie 407 klientów, a po otwarciu granic w sobotę 25 lipca, w na zakupach pojawiło się 2.364 klientów.

Skoncentrowani na bezpieczeństwie

Zarówno centra handlowe Töckfors, jak i Charlottenberg koncentrują się na działaniach mających na celu kontrolę rozprzestrzeniania się infekcji, a priorytetem jest dziś zapewnienie jak największego bezpieczeństwa kupujących.

Sklepy zatrudniły też dodatkowych pracowników, aby mieć pewność, że procedury kontroli zakażeń są w pełni przestrzegane.

W obu centrach handlowych obowiązuje też maksymalny limit liczby klientów, którzy mogą przebywać w sklepach.

