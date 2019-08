Rekordowo mała pokrywa lodowa w Arktyce

Pokrywa lodowa na Morzu Północnym jest obecnie najmniejsza w historii o tej porze roku.

Od połowy lipca tego roku arktyczny lód morski pokrywa rekordowo małe obszary, informuje Centrum Nansena w Bergen (Nansensenteret w Bergen - niezależny instytut badawczy zajmujący się badaniem klimatu i środowiska). Naukowcy dodają również, że sezon topnienia jeszcze się nie zakończył i można założyć, że proces ten będzie trwał jeszcze około półtora miesiąca.

Nie tylko lód na morzu, lecz także lód na Grenlandii topnieje szybciej niż zwykle. Jednym z powodów jest to, że Grenlandia została dotknięta falą upałów, tą samą która dotknęła kraje UE i Norwegię kilka tygodni temu.

Duże rzeki powstałe ze stopionego lodu sfotografowane w sierpniu na zachodniej Grenlandii. Według Duńskiego Instytutu Meteorologicznego ostatnia fala upałów spowodowała topnienie ponad 10 miliardów ton lodu dziennie. Zdjęcie: Caspar Haarløv, Into the Ice via AP / NTB scanpix

Klimat się zmienia

Ilość lodu w Arktyce ulega w ciągu roku naturalnym fluktuacjom. Zazwyczaj najmniejszą ilość pokrywy lodowej obserwuje się w połowie września, tuż przed tym zanim morze zacznie ponownie zamarzać. Zasięg lodu zmienia się również z roku na rok. Jednak od pewnego czasu obserwuje się ciągłe zmniejszanie pokrywy lodowej, głównie z powodu globalnego ocieplenia.

Dotychczas absolutnie najmniejszą powierzchnię lodu odnotowano w połowie września 2012 roku. Jednak w ostatnich tygodniach zaobserwowano, że powierzchnia lodu jest o około 4 procent mniejsza niż w tym samym czasie siedem lat temu.

To czy rekord zostanie jeszcze bardziej poprawiony, będzie zależało od pogody i pływów morskich, jakie wystąpią w kolejnym miesiącu. Według Centrum Nansena decydujące będą ilość ciepłego powietrza i ciepłej wody morskiej napływającej do Arktyki.

Rekordy ciepła

Tego lata odnotowano u wybrzeży wschodniej Syberii i wybrzeży Alaski wyjątkowo małe ilości lodu morskiego. Na Morzu Barentsa sytuacja jest bardziej normalna, a lód wciąż dociera aż do północno-wschodniej części Svalbardu.

W pięciu krajach europejskich, w czasie największej fali upałów w okolicach 25 lipca, ustanowiono nowe krajowe rekordy ciepła. W Norwegii nowe rekordy padły aż w czterech okręgach. Naukowcy uważają, że wystąpienie ekstremalnych temperatur, które pojawiły się w kontynentalnej części Europy byłoby wyjątkowo mało prawdopodobne bez globalnego ocieplenia spowodowanego przez czynniki antropogeniczne.

Na Syberii wraz z topnieniem lodu szaleją ogromne pożary lasów. Pożary powodują duże emisje CO2. Popiół pochodzący z pożarów, jeśli osadzi się na pokrywach lodowych, może przyczynić się do szybszego topnienia lodu w Arktyce. Zdjęcie zostało zrobione w Boguczańsku w regionie Krasnojarska 29 lipca. Zdjęcie: Maria Khlystunova / Serwis prasowy Ministerstwa Leśnictwa Terytorium Krasnojarskiego za pośrednictwem AP / NTB scanpix

Ogromne pożary lasów

Gdy fala upałów dotarła na Grenlandię, również tutaj padł nowy rekord upałów. Odnotowany rekord 4,7 stopnia Celsjusza zmierzono na szczycie śródlądowego lodowca na wysokości 3.000 metrów.

Według Duńskiego Instytutu Meteorologicznego dziennie topieniu ulega ponad 10 miliardów ton lodu. Jest to ilość ponad dwa razy większa niż normalnie.

Na Syberii wraz z topnieniem lodu szaleją ogromne pożary lasów. Pożary powodują duże emisje CO2. Popiół pochodzący z pożarów, jeśli osadzi się na pokrywach lodowych, może przyczynić się do szybszego topnienia lodu w Arktyce.

Popiół, pożary i ogólne ocieplenie Arktyki aktywnie przyczyniają się do rozmrażania wiecznej zmarzliny. Rozmrażanie wiecznej zmarzliny prowadzi również do emisji zarówno CO2 jak i silnego gazu cieplarnianego jakim jest metan.

