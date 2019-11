Rekordowo słaba korona daje miliardowe zyski hodowcom łososi

Rekordowo niski kurs korony zapewnia branży akwakultury miliardy dodatkowych przychodów. Zyskują wszyscy, zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy.

FLATANGER / OSLO (Nettavisen Ekonomia): - W chwili obecnej nasze przedsiębiorstwa są bardzo dochodowe. Ale wiemy też, że nie zawsze tak będzie. Mogą niespodziewanie nadejść trudne lata. Dlatego ważne jest, aby pieniądze, które teraz zarabiamy, były wydawane mądrze, mówi Ståle Ruud, dyrektor generalny Bjørøya AS.

W ubiegłym tygodniu norweska Rada ds. żywności pochodzenia morskiego ogłosiła kolejny rekord wielkości eksportu w 2019 roku. Tym razem wzrost ten wynika z historycznie słabego kursu wymiany korony.

Firma Bjørøya z obrotami w wysokości nieco ponad pół miliarda w 2018 roku nie może równać się z dochodami gigantów branży takich jak Salmar czy Mowi. Jednak pomimo tego Ståle Ruud i jego koledzy zauważają wyraźną poprawę sytuacji tych, którzy żyją z produkcji i sprzedaży norweskich ryb i owoców morza.

42 korony ekstra za łososia

Kierujemy się zatem do jednego z największych obiektów spółki Bjørøya - Kråkholmen, który składa się z siedmiu sadzy (ogromnych klatek/sieci ustawianych w miejscu przepływu wody, służących do przetrzymywania żywych ryb). W każdej z tych klatek pływa około 200.000 sztuk łososia, a każdy łosoś po uboju waży średnio około pięciu kilogramów.

Hodowla łosiosia Bjørøya: W każdej z tych klatek pływa około 200.000 sztuk łososia, a każdy łosoś po uboju waży średnio około pięciu kilogramów. Foto: Stein Nervik

Według analityka Kolbjørn Giskeødegård z Nordea Markets, w przyszłym roku można spodziewać się, że cena łososia będzie oscylowała nieco poniżej sześciu euro za kilogram.

- Gdy za euro płacimy 10 koron zamiast 8,50 korony to oznacza to, że na kilogramie łososia zyskujemy około 8,50 korony, wyjaśnia. Oznacza to dodatkowy zysk w wysokości około 42,50 koron za jednego całego łososia.

- Słaba korona norweska ma bezpośredni pozytywny wpływ na naszą rentowność, jesteśmy tego świadomi, mówi Gustav Witzøe (66) w rozmowie z Nettavisen. Witzøe jest prezesem i założycielem firmy Salmar oraz ojcem głównego właściciela firmy Salmar, Gustava Magnara Witzøe.

8,5 miliona więcej za łososie z jednej klatki

Dla Ruuda i jego współpracowników z Bjørøya oznacza to, że łososie odłowione z jednej tylko klatki będą kosztowały 8,5 miliona więcej niż normalnie. 95 procent wyprodukowanego łososia przeznaczone jest na eksport. Zysk kursowy dla całego zakładu wynosi zatem prawie 60 milionów koron.

- Niski kurs wymiany korony jest pozytywny dla wszystkich, którzy żyją z eksportu. Jednocześnie musimy pamiętać, że słaba korona powoduje także wzrost kosztów operacyjnych, mówi Ruud.

Analityk branży żywnosci pochodzenia morskiego Kolbjørn Giskeødgård z Nordea Markeds. Foto: Nordea

Łącznie 10 miliardów

Zyski z powodu słabej korony, dla stosunkowo małej firmy jaką jest Bjørøya mogą wydawać się niewielkie, jednak obraz ten ulega zmianie gdy spojrzymy na całą branżę akwakultury.

- W 2019 roku spodziewamy się uboju 1,1 miliona ton łososia, czyli 1,1 miliarda kilogramów łososia. Można zatem założyć, że około 10 miliardów koron wartości sprzedaży w przyszłym roku będzie efektem słabego kursu norweskiej korony, mówi Giskeødegård z Nordea Markets.

Słaba korona pozwala również producentom obniżyć cenę na rynku krajowym.

- Ponieważ cały handel odbywa się w euro, norwescy producenci łososia mogą nieco obniżyć cenę, nie tracąc na tym pieniędzy. W rezultacie słaby kurs wymiany korony może prowadzić do niższych cen dla konsumentów, podczas gdy producenci wciąż zarabiają więcej, dodaje Giskeødegård.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Rekord svakkrone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst (Stein Nervik)