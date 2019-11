Rekordowo wczesny początek świątecznej wojny cenowej: ceny wielu produktów zostały obniżone

Już w połowie listopada Kiwi wprowadza obniżki cen na produkty świąteczne. Extra i Rema 1000 idą w tym samym kierunku.

Coroczna świąteczna wojna cenowa już się rozpoczęła. W poniedziałek rano Kiwi ogłosiło, że obniżają ceny różnych produktów świątecznych, takich jak gløgg, kapusta kiszona, bekon do lutefisk, mleczne serca, świąteczne napoje bezalkoholowe, pianka świąteczna, ser edamer i ciasto piernikowe. Obniżki sięgają nawet 32 procent.

- Ważne jest, aby wygrać bitwę o klientów świątecznych, mówi Kristine Aakvaag Arvin dyrektor ds. komunikacji w Kiwi, która twierdzi, że wojna cenowa na produkty świąteczne trwa już piąty rok z rzędu.

- Na rynku oczekuje się takich wojen cenowych, a my uwzględniamy w nich towary, których wielu obecnie potrzebuje, takie jak ciasto z piernika i cukier puder oraz migdały na wieńcowe ciasteczka. Są to produkty, które są szczególnie ważne przed świętami Bożego Narodzenia, mówi Kristine Aakvaag Arvin, w rozmowie z Nettavisen.

Na efekt obniżki cen szybko odpowiadają konkurenci Kiwi

- Extra (sieć niskich cen należąca do Coop) oczywiście podąża za ruchami cenowymi Kiwi, mówi Harald Kristiansen, szef komunikacji w Coopw wywiadzie dla Nettavisen.

Nettavisen nawiązał kontakt również z Rema 1000. Sieć również potwierdziła, że zamierza wprowadzić obniżki cen produktów świątecznych.

OBNIŻKI CEN: Kristine Aakvaag Arvin, menedżer ds. komunikacji w Kiwi. Foto: Kiwi

Rekordowo wcześnie

W ubiegłym roku świąteczna wojna cenowa rozpoczęła się w 48 tygodniu roku, czyli ostatnim tygodniu listopada, i już tamten termin postrzegany był jako rekordowo wczesny. Tym razem wojna cenowa zaczęła się tydzień wcześniej czyli w tygodniu 47.

W ubiegłym roku ceny w grudniu były stopniowo obniżane, a Nettavisen napełnił dwa koszyki produktów świątecznych za mniej niż 100 koron. Aktualne ceny wciąż są dalekie od najniższych cen z ubiegłego roku.

Na przykład pół litra napoju świątecznego gløgg kosztowało w połowie grudnia zeszłego roku 11,50 koron, Dzisiaj nawet po obniżce cena wynosi 29,90 koron.

Øystein Foros, ekspert ds. konkurencji i profesor Norweskiej Wyższej Szkoły Handlowej (NHH), twierdzi, że powodem wczesnego rozpoczęcia świątecznej wojny cenowej prawdopodobnie to, że wojny cenowe na artykuły świąteczne są bezpieczniejsze niż obniżanie cen artykułów codziennego użytku.

- Czy jednak rozpoczynanie świątecznej wojny cenowej w połowie listopada nie jest zbyt wczesne?

- Prawdopodobnie większość sieci od dawna planowała obniżki. Wszyscy oczekiwali na to, kto pierwszy odważy się wyjść do klientów z promocyjnymi cenami świątecznych produktów. Takie promocje również muszą być prowadzone rozważnie, gdyż istnieje ograniczona ilość marcepanu lub ciasta piernikowego, które klienci potrzebują na święta. To doświadczenie sieci zdobyły już w poprzednich latach.

Paradoks

Profesor twierdzi, że pod wieloma względami paradoksalne jest to, że sieci obniżają ceny produktów świątecznych, gdy popyt na nie jest największy. Dla porównania na przykład linie lotnicze w okresie Bożego Narodzenia, kiedy popyt na podróże jest największy podnoszą ceny biletów lotniczych.

