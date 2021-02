Rema 1000 przegrywa z konkurentami

Rema bez zmian, lecz Kiwi i Extra robią siedmiomilowe kroki.

Według danych z raportu spożywczego NielsenIQ 2021, który został zaprezentowany w czwartek, Rema 1000 zakończyła rok 2020 z niezmienionym udziałem w rynku wynoszącym 23,2 procent.

Analizując cały 2020 rok, Kiwi pod względem udziału w rynku wciąż pozostaje nieco za siecią Rema 1000. Udział tej sieci to 22,6 procent, co oznacza jednak wzrost o 0,8 punktu procentowego. Kiwi zrobiło ogromne postępy w ciągu roku i zgodnie analizami Nettavisen, na początku 2021 roku jest to już największa norweska sieć sklepów spożywczych. Stało się to po raz pierwszy w ponad 40-letniej historii sieci.

Nowe dane oznaczają również, że mija siedem lat, w których Rema 1000 nie zdołała osiągnąć znaczącego wzrostu.

- Utrzymaliśmy naszą pozycję największej norweskiej sieci sklepów spożywczych przez cały 2020 rok. Stało się tak pomimo zmian strukturalnych w schematach zakupów i przy zamkniętych granicach, a także pomimo wprowadzonych środków kontroli zakażeń, mówi Trond Bentestuen dyrektor generalny Rema 1000 w rozmowie z Nettavisen.

- Dzięki lekcjom wyciągniętym z 2020 roku i licznym inwestycjom we własne działania chcemy wzmocnić Rema 1000 w przyszłości - mówi.

- Nie udało się otworzyć nowych sklepów

Odd Gisholt, ekspert ds. handlu hurtowego nie jest zaskoczony tym, że Rema 1000 nie zdołała osiągnąć znaczącego wzrostu.

- Po pierwsze nie udało się otworzyć wystarczającej liczby nowych sklepów Rema 1000 w odpowiednich miejscach mających potencjał biznesowy. W tym samym czasie Kiwi i Extra dobrze radzili sobie w znajdowaniu nowych, dobrych lokalizacji dla swoich nowych sklepów, mówi Gisholt.

Gisholt zwraca jednak uwagę, że Extra przeprofilował również szereg starych sklepów spod znaku Coop.

- Po drugie, konkurenci Rema byli bardzo zainteresowani konkurencją cenową. Zwłaszcza Kiwi okazało się być niezwykle skuteczne w obniżaniu cen w wielu kategoriach, co siłą rzeczy przyciągnęło klientów do tej sieci.

- Rema prowadzi dużą kampanię reklamową, w której pokazuje 1000 powodów, dla których warto wybrać Rema. Myślę, że to niewłaściwa kampania, gdyż nie potrzeba 1000 powodów, żeby gdzieś robić zakupy. Potrzeba tylko trzech powodów: lokalizacji, obsługi i niskich cen.

Dodatkowy zwycięzca

Ubiegły rok był również wielkim sukcesem dla trzeciej dużej sieci niskich cen, czyli dla Extra. Ekstra osiągnął bowiem największy wzrost w 2020 roku (0,9 punktu procentowego). Jego udział w rynku wzrósł do 15,6 procent. Sieć sklepów Extra nie wykazuje oznak spowolnienia i już wyznaczyła sobie ambitne cele na nadchodzący rok.

- Jestem dumny ze wszystkich naszych 9.000 bohaterów, pracowników naszych sklepów. Bardzo się cieszę, że coraz więcej klientów odkrywa sieć Extra - mówi Christian Hoel kierownik sieci Extra.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisenpo polsku

Extra otworzy w 2021 roku 40 nowych sklepów.

Szefowa komunikacji Kiwi Kristine Aakvaag Arvin nadal opisuje rok 2020 jako bardzo wymagający dla sieci - głównie ze względu na pandemię koronawirusa.

Dziś Kiwi zatrudnia 2.000 więcej pracowników niż w tym samym okresie zeszłego roku. Sieć zaplanowała też szereg relokacji, unowocześnień i rozbudowę swoich sklepów. Planowane jest także otwarcie nowych placówek.

- W 2020 roku otworzyliśmy 13 nowych sklepów, a w roku bieżącym planowane jest otwarcie kolejnych 20 - mówi.

Norgesgruppen wzmacnia się

Pomimo postępów sieci Extra, grupa Coop (w skład której wchodzą sklepy Extra) nadal przegrywa konkurencję wśród koncernów spożywczych. Coop odnotował spadek o 0,14 punktu procentowego do 29,33 procent udziału w rynku. Na spadek wpływ miały głównie słabe wyniki należących do koncernu Coop sieci: Obs, Coop Mega, Coop Marked i Coop Prix.

Cała Norgesgruppen, która jest już zdecydowanie największą grupą spożywczą w Norwegii, a która oprócz sklepów Kiwi ma posiada sieci Joker, Spar i Meny, zwiększyła swój udział w rynku o 0,36 punktu procentowego do 44,09 procent.

Wzrost Norgesgrupppen napędzany jest opisywanym powyżej sukcesem Kiwi, chociaż niewielki wzrost odnotowała również sieć Meny. Udziały w rynku stracili Joker i Spar/Eurospar.

Silny wzrost

Cała branża spożywcza rozwijała się w rekordowym tempie 17,1 procent. Sprzedaż tytoń wzrosła o 42,8 procent a napojów o 22,2 procent.

Jednocześnie na rynku obserwowane są duże zmiany, gdzie między innymi na znaczeniu zyskuje segment sprzedaży e-commerce. Dla przykładu Kolonial.no osiągnęło wzrost obrotów o miliard koron. Segment sieci sklepów spożywczych niskich cen, czyli Rema, Extra i Kiwi, dodatkowo umocniły swoją pozycję i zwiększyły swój udział w rynku z 67,1 procent w 2019 roku do 68,3 procent w 2020 roku.

- Segment supermarketów zmniejszył udział w rynku o 0,6 punktów procentowych z 21,4 procent w 2019 roku do 20,8 procent w 2020 roku.

- Segment hipermarketów odnotował niewielki spadek i zakończył rok 2020 na poziomie 5,0 procent, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w 2019 roku.

- Segment sklepów osiedlowych zmniejszył swój udział trzynasty rok z rzędu z 6,5 procent w 2019 roku do 5,8 procent w 2020 roku.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Rema 1000 knuses av konkurrentene (Nina Lorvik, Fredrik Hoel, Halvor Ripegutu)

Reklame Her er årets beste påskeegg