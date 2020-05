Rogne z kluczową rolą w polskim klubie: - Kadra narodowa nigdy nie była moją wielką ambicją

Thomas Rogne (29) o życiu w Polsce, koronawirusie, reprezentacji narodowej i o spotkaniu z żoną Adą Hegerberg.

Jak większość piłkarzy, musiał wykazać się dużą dozą cierpliwości po tym, jak dwa miesiące temu koronawirus położył kres prawie wszystkim europejskim rozgrywkom piłki nożnej.

Teraz jednak, polska najwyższa klasa rozgrywkowa czyli PKO BP Ekstraklasa jest jedną z tych lig, która otrzymała zgodę na wznowienie rozgrywek. Oznacza to, że ​​29-letni Thomas Rogne z Bærum może założyć kapitańską opaskę i ponownie wyprowadzić Lecha Poznań na boisko.

Norweg był wcześniej obserwowany przez wiele klubów w Norwegii, ale ostatecznie to w Polsce otrzymał kluczową rolę w drużynie i status gwiazdy w bogatym w tradycje i jednym z najpopularniejszych klubów w kraju.

- W Poznaniu bardzo dobrze odnalazłem się również poza boiskiem. Doskonale czuję się też w klubie i drużynie. Uczę się języka, kupiłem mieszkanie i zintegrowałem się. Podoba mi się tu, mówi Rogne w rozmowie z Nettavisen.

Les også Piłka nożna powraca: Nettavisen pokaże rozgrywki Ekstraklasy

- Brak strategii

Norweski obrońca zaczął swoją karierę w norweskim klubie Stabæk, skąd wyjechał za granicę i rozpoczął kolejny etap swojej zawodowej kariery. Grał w Celtic, Wigan i IFK Göteborg, a w 2017 roku podpisał kontrakt z Lechem Poznań.

Dziś czuje, że dostał się do ligi na wysokim poziomie, ale jednocześnie wyjaśnia, że ​​Ekstraklasa wyróżnia się spośród wielu innych lig.

- Kolektyw nie funkcjonuje dobrze. Kluby mają tu nieco mniej cierpliwości niż w wielu innych krajach. Tak więc zmiany trenerów i filozofii przeprowadza się bardzo chaotycznie. Często trudno jest dostrzec strategię działania. Możemy na przykład spotkać się z drużyną na początku sezonu, a następnie zagrać z nią cztery miesiące później i okaże się, że grają w zupełnie inny sposób i są kompletnie inną drużyną. Trudno jest odnaleźć ciągłość i konsekwencję, wyjaśnia 29-latek.

Niemniej jednak Rogne podkreśla, że ​​poziom ligi jest wysoki, a w Ekstraklasie znajdziemy wielu utalentowanych graczy. Norweg wskazuje tu zarówno na Polaków, jak i na robiących dobre wrażenie graczy ze wschodniej Europy, Hiszpanii i Portugalii.

Kapitan

Kolejnym imponującym osiągnieciem Norwega było założenie (na początku tego roku) kapitańskiej opaski Lecha Poznań.

- Nie jest czymś oczywistym, że przyjeżdżający do Polski cudzoziemiec zostaje kapitanem drużyny. Trzeba spełnić kilka wymogów. Fajnie, że doceniają taki typ piłkarz, jakim jestem. Mamy bardzo młody zespół złożony z graczy bez dużego doświadczenia. W przypadku tak młodego zespołu staje się czymś naturalnym, że ktoś z większym doświadczeniem odgrywa rolę kapitana, mówi Norweg.

W GRZE: Thomas Rogne w pojedynku dla Lecha Poznań. Foto: Virginie Lefour (AFP)

Thomas nie ukrywa jednak, że zanim został kapitanem, doświadczył na polskich boiskach zarówno wielu wzlotów, jak i upadków.

- Ze sportowego punku widzenia zeszły sezon był ciężki. Wyniki były złe, a trenera zmienialiśmy trzykrotnie.

- Latem zrobiliśmy więc porządki. Ustabilizowanie sytuacji zajęło trochę czasu, ale teraz mamy dobry zespół, który potrafi grać fajną piłkę. Ostatnie pół roku było zdecydowanie pozytywne, opowiada Rogne.

Bez wielkich marzeń o grze w kadrze

Per Joar Hansen, asystent selekcjonera reprezentacji Norwegii opowiada w rozmowie z Nettavisen, że sztab szkoleniowy śledzi sukcesy Thomasa Rogne osiągane w Polsce.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Mimo to, 29-latek ma nadal tylko dwa oficjalne mecze w kadrze narodowej. I chociaż kierownictwo kadry narodowej śledzi karierę stopera, Rogne wciąż jest nieco poza reprezentacją.

- Po prostu oceniliśmy innych kandydatów na pozycję stopera jako lepszych, mówi Per Joar Hansen.

Rogne nie ma jednak problemu z decyzjami podejmowanymi przez sztab reprezentacji.

- Duża część ich pracy to mapowanie norweskich graczy. Myślę, że znają mnie całkiem dobrze i po prostu nie uważają mnie za wystarczająco dobrego. Respektuję to, podkreśla Rogne.

- Powinni skompletować kadrę w najlepszy możliwy sposób, a nie wszyscy piłkarze pasują do ich wizji drużyny. To całkowicie sprawiedliwe, mówi 29-latek.

DWA MECZE: Thomas Rogne ma nadal tylko dwa oficjalne mecze w kadrze narodowej Norwegii. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Thomas ujawnia również, że nie ma też szczególnie wielkich ambicji, aby powrócić do reprezentacji.

- Co mam powiedzieć? Tak naprawdę nigdy nie miałem wielkich ambicji grania w kadrze. Oczywiście byłaby to duża frajda i duża wartość dodana, gdyby ktoś mnie powołał. Jestem dziś jednak poza dyskusją. Byłem w obszarze zainteresowań w czasach, gdy grałem w Celtic Glasgow, a selekcjonerem był Drillo (Egil Olsen, przyp. tłumacza), ale było to 10 lat temu. Tak naprawdę nigdy nie byłem częścią tego zespołu. Nigdy też nie zaprzątałem tym sobie głowy, przyznaje Rogne.

29-latek jest mężem świetnej norweskiej piłkarki, zdobywczyni Złotej Piłki, Ady Hegerberg, która odmówiła gry w norweskiej kadrze po tym, jak weszła konflikt z Norweskim Związkiem Piłki Nożnej (NFF). Rogne podkreśla jednak, że fakt ten nie powstrzymałby go, gdyby zadzwonił Lagerbäck (aktualny selekcjoner kadry Norwegii – przyp. tłumacza).

- To dwie różne sytuacje i dwie różne historie. W drużynie narodowej nie doświadczyłem tego, co doświadczyła Ada, wyjaśnia Rogne.

Thomas Rogne jest mężem świetnej norweskiej piłkarki, zdobywczyni Złotej Piłki, Ady Hegerbergafter.Photo: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN / kod JE / 160443

Wymagające mentalnie

Ale w tej chwili to piłka klubowa jest w centrum uwagi środkowego obrońcy z Bærum. Drużyna przesunęła się w górę tabeli i teraz znajduje się na 5 miejscu w Ekstraklasie. Zespół przegrał tylko jeden mecz z serii ostatnich 13 spotkań. Niestety dobra passę przerwała epidemia koronawirusa i związane z nią zawieszenie rozgrywek ligowych.

Teraz możesz zobaczyć mecze Ekstraklasy w Nettavisen Direktesport. Dowiedz się więcej tutaj!



Podobnie jak rządy wielu innych krajów europejskich, polskie władze podjęły kroki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Rogne wyjaśnia, że ​obostrzenia były surowe, ale jednocześnie chwali szybką reakcję rządu i wczesne podjęcie działań.

- Polskie władze zdają sobie sprawę, że szpitale i sektor opieki zdrowotnej nie są tak samo dobre jak na przykład w Norwegii. Myślę, że ta świadomość jeszcze bardziej potęgowała lęk przed skutkami epidemii. Podjęte środki były surowe. Nie wprowadzono godziny policyjnej, ale podobnie jak w innych krajach zalecono pozostawanie w domu. Zakrywanie ust i nosa maseczkami jest dziś obowiązkowe, mówi Norweg.

Rogne nie ukrywa też, że wszystko to było dla niego dość dziwnym doświadczeniem.

- Przede wszystkim nie mieliśmy pewności, czy i kiedy możliwe będzie wznowienie rozgrywek. Sytuacja ta była dość męcząca mentalnie. To chyba było najtrudniejsze. To przecież oczywiste, że tęsknimy za zwyczajnym, codziennym życiem, a szczególnie brakuje nam rozgrywania meczów. To było bardzo wyjątkowe doznanie, mówi Rogne.

Z dala od żony

Wybuch epidemii spowodował, że Thomas nie był też w stanie spotykać się z żoną Adą Hegerberg, która przebywała w tym czasie w zamkniętym Lyonie.

W końcu, na początku tego miesiąca, po kilku tygodniach rozłąki żona odwiedziła Rogne w Poznaniu.

Hegerberg udostępniła nawet ich zdjęcie na Instagramie z komentarzem: «zajęło to trochę czasu, ale go znalazłam».

W końcu, na początku tego miesiąca, po kilku tygodniach rozłąki Ada Hegerberg odwiedziła Thomasa Rogne w Poznaniu.

Thomas cieszy się wizytą Ady.

- To wspaniale, że w końcu się spotkaliśmy. To dotyczy nas wszystkich. Bardzo trudno jest żyć w rozłące i bardzo dobrze, że w końcu tu dotarła, mówi 29-latek.

Z żoną w ramionach, jedyną rzeczą, której mu teraz brakuje jest futbol.

Wkrótce powracają rozgrywki Ekstraklasy: - Nie boję się śmierci z powodu koronawirusa

Podczas gdy niektóre gwiazdy futbolu są sceptycznie nastawione do wznowienia rozgrywek, Rogne nie jest już w stanie czekać dłużej.

- Osobiście uważam, że fajnie będzie wrócić do gry. Jest to z pewnością samolubne, ale nie należę do grupy ryzyka i w związku z tym nie boję się śmierci z powodu wirusa. Rozgrywki muszą być bezpieczne i przestrzegamy wszystkich surowych zasad. Wszyscy gracze zostali przetestowani na obecność koronawirusa, a wszystkie testy były negatywne. Żyjemy w izolacji od dwóch tygodni. Będziemy izolowani dopóki sezon się nie skończy lub nawet jeszcze dłużej, mówi Rogne.

Wyjaśnia, że ​​ograniczenia są bardzo jasne.

- Nie wolno nam chodzić do restauracji, a do sklepu możemy wyjść tylko raz w tygodniu, jeśli jest to absolutnie konieczne. Klub robi wszystko, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Osobiście nie mam problemu z przestrzeganiem tych zasad i robię absolutnie wszystko, aby móc zagrać ponownie. Granie w piłkę to frajda i dlatego tu jestem. Nie jestem tutaj po to, aby mieszkać w Polsce. Jestem tutaj po to, aby grać w piłkę nożną. Naprawdę nie mogę się już doczekać wyjścia na boisko, mówi 29-latek.

Norweg w ostatnich tygodniach miał problemy z niewielkim stanem zapalnym w kolanie, ale mimo to ma nadzieje wyjść na boisko w meczu z odwiecznym rywalem – Legią Warszawa.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Rogne har fått nøkkelrolle i Polen, men landslaget tenker han ikke på: - Aldri vært noenstor ambisjon (Simen Lønning)