Rośnie liczba bankructw w Norwegii - zbliża się do poziomu notowanego podczas kryzysu finansowego

W ostatnim roku zbankrutowało lub zostało zlikwidowanych 6.311 firm. To tylko o 138 mniej niż w trakcie trwania kryzysu finansowego w 2009 roku.

TRONDHEIM (Nettavisen Ekonomia): Firma Bisnode zajmująca się analizą danych przedstawiła zestawienia dotyczące upadłości firm w Norwegii.

Dane pokazują gwałtowny wzrost bankructw w ubiegłym miesiącu. Tylko w październiku liczba bankructw wzrosła o 7 procent w porównaniu do października ubiegłego roku. Liczba Przymusowych likwidacji wzrosły o 11,6 procent.

Liczby te budzą niepokój, mówi ekonomista.

- Bankructwa są ważnym wskaźnikiem tego, co dzieje się w norweskim biznesie. Kiedy widzimy, że liczba bankrutujących firm zbliża się do poziomu odnotowanego podczas kryzysu finansowego w 2009 roku, musi budzić to niepokój, mówi ekonomista kredytowy Per Einar Ruud z Bisnode.

CIEMNE CHMURY: Ekonomista kredytowy Per Einar Ruud z Bisnode uważa, że nad norweską gospodarkę nadciągają czarne chmury. Foto: (Bisnode)

Mówi także, że słaba korona dzieli norweski biznes na dwie części.

- Słaby kurs korony, którego obecnie doświadczamy, pomaga firmom eksportowym, ale duża część norweskiego biznesu opiera się na sprzedaży towarów importowanych. Kiedy słaba korona powoduje wzrost ceny zakupu, ceny muszą być wyższe, aby zachować marże. Przy ogromnej konkurencji jaka istnieje w wielu branżach podnoszenie cen staje się niemożliwe. Wszystko to sprzyja pojawianiu się upadłości, wyjaśnia Ruud.

W NHO (Norweska Organizacja Przedsiębiorców) poziom zaniepokojenia nie jest aż tak wysoki.

- Bankructwa czy też świadome zamykanie firm wskazuje na niepowodzenie sprzedaży, brak zysków i słaby rozwój rynku. Ponadto jest to szkodliwe dla wszystkich, którzy tracą pracę. Jednocześnie jest to naturalna część cyklu koniunkturalnego, w którym firmy rozwijają się, ale też kurczą i bankrutują, mówi główny ekonomista Øystein Dørum.

Dobry rozwój norweskiej gospodarki

Øystein Dørum uważa, że mimo wszystko jesteśmy dziś daleko od sytuacji jaka wystąpiła podczas kryzysu finansowego dziesięć lat temu.

BRAK RYZYKA FINANSOWEGO: Główny ekonomista NHO, Øystein Dørum, uważa, że rozwój norweskiej gospodarki jest dobry. Foto: (NTB scanpix)

- Obserwujemy wzrost aktywności i spadek bezrobocia. W 2009 roku aktywność spadała, a bezrobocie rosło.

Uważa on też, że wzrost liczby bankructw dotyczy bardziej struktury niż koniunktury. Jednocześnie wskazuje kilka branż, które muszą sprostać wyzwaniom czasu.

- Handel detaliczny od kilku lat znajduje się pod presją z wielu stron. Budownictwo również odnotowuje trudny rok - po kilku dobrych poprzednich latach.

W jakich branżach bankrutują najczęściej?

Dørum uważa, że ważna jest nie tylko liczba bankrutujących przedsiębiorstw, lecz także z jakich branż bankrutują one najczęściej. Biorąc pod lupę handel detaliczny widzimy, że w sektorze tym zbankrutowało 250 firm, a 900 pracowników straciło pracę. Wśród tej liczby upadających przedsiębiorstw, niewiele było dużych firm, które zajmowały się handlem detalicznym.

Według danych z Bisnode najwięcej bankructw odnotowuje przemysł budowlany. 1 na 4 bankructwa w ubiegłym roku miało miejsce w branży budowlanej.

