Rząd wprowadza obowiązkowe testy dla przybywających do Norwegii

Rząd wprowadza obowiązkowe testy na obecność covid-19 dla osób przybywających do Norwegii. Nowe zasady obowiązywać będą już od 2 stycznia 2021 roku.

Test należy przeprowadzić jak najszybciej, nie później niż jedną dobę po przybyciu. Podróżni przybywający do Norwegii muszą wjeżdżać do kraju przez przejścia graniczne z kontrolą graniczną, ewentualnie przez przejścia graniczne mające kontrolę policyjną. Kilka mniejszych przejść granicznych zostanie zatem zamkniętych, podano w komunikacie prasowym.

- Aktualnie jesteśmy podwójnie zaniepokojeni importem infekcji. Obawiamy się zarówno wybuchu ognisk nowych zmutowanych odmian wirusa, które mogą być bardziej zaraźliwe, a także poświątecznych powrotów do Norwegii osób przyjeżdżających z krajów o znacznie wyższych wskaźnikach infekcji, mówi premier Erna Solberg (H).

Zostanie zwiększona zdolność testowania na granicy. W miarę możliwości testowanie powinno odbywać się już na lotniskach lub na innych przejściach granicznych. W przeciwnym wypadku, podróżny musi skontaktować się z gminą lub inną stacją testową, aby zamówić badanie.

- Musimy robić, co jest w naszej mocy

Szacuje się, że mutacja brytyjska zwiększa zakaźność o 55-70 procent. Odpowiada to wzrostowi liczby reprodukcji wirusa o 0,4. Liczba reprodukcji, liczba R pokazuje, ile kolejnych osób zaraża jedna chora osoba.

- Gdyby ta mutacja rozprzestrzeniła się w Norwegii, prawdopodobnie wymagałoby to całkowitego zamknięcia społeczeństwa. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nowy wariant wirusa nie rozprzestrzenił się w Norwegii. Testy to jedyny sposób, aby dowiedzieć się, czy podróżujący z krajów «czerwonych» są nosicielami tego wirusa, mówi Solberg.

Pojemność po rozłożeniu

Według Ministra Zdrowia i Opieki Benta Høie (H), jeśli w Norwegii współczynnik R wzrośnie o 0,4, to łóżka na intensywnej terapii zostaną zajęte w ciągu czterech do pięciu tygodni. Wcześniej też zostaną wyczerpane możliwości testowania i śledzenia infekcji przez gminy.

- Musimy maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się mutacji wirusa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mutacja może przybyć do Norwegii również z innych krajów niż Wielka Brytania. Høie podkreśla, że ​​wymóg obowiązkowego testu jest tylko uzupełnieniem programów, w ramach których wciąż będzie wymagane posiadanie negatywnego testu wykonanego przed wjazdem do Norwegii oraz wciąż będzie obowiązywała rejestracja wjazdowa i kwarantanna.

Ryzyko wydalenia

W najbliższej przyszłości, na granicy może być zbyt mało możliwości do przeprowadzenia testów. W związku z tym wymaga się, aby badanie odbyło się jak najszybciej oraz nie później niż w ciągu 24 godzin od przybycia.

- Oznacza to, że osoby, którym proponuje się przeprowadzenie testu na granicy, powinny poddać się badaniu - mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Obywatele Norwegii, którzy przyjeżdżają z zagranicy i odmawiają poddania się badaniom, mogą zostać ukarani grzywną za naruszenie ustawy o kontroli zakażeń. Obcokrajowcy ryzykują natomiast wydaleniem z Norwegii i koniecznością powrotu do kraju, z którego przybyli, informuje Mæland.

- Dlaczego wymóg obowiązkowego testowania nie został wprowadzony wcześniej?

- Dopiero teraz otrzymaliśmy rekomendację w tej sprawie od naszych władz ds. zdrowia - mówi Mæland.

Kolejna analiza sytuacji za cztery tygodnie

Zwolnieni z obowiązku testowania po przyjeździe do Norwegii są: dzieci poniżej dwunastego roku życia, osoby pełniące krytyczne funkcje społeczne, osoby codziennie dojeżdżające do pracy przez granicę, kierowcy transportu dalekobieżnego i dyplomaci.

Obowiązek przeprowadzania testów dla podróżujących z krajów o czerwonym statusie zakażenia wynika z ocen przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) i Generalną Dyrekcję Zdrowia (Helsedirektoratet). Ocena wprowadzonego obowiązku testowania zostanie przeprowadzona za cztery tygodnie.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringen innfører testplikt for reisende til Norge (NTB)

