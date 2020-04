Rząd chce kwaterowania zarażonych koronawirusem w hotelach

- Prosimy gminy, aby zapewniły miejsca izolacji lub kwarantanny osobom, które tego potrzebują, powiedział minister zdrowia Bent Høie (H) w wywiadzie udzielonym Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): We wtorek rząd ogłosił złagodzenie surowych środków, które zostały wprowadzone w Norwegii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Zmiany obejmują stopniowe otwieranie szkół od 27 kwietnia, zakładów usługowych (zakładów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych) oraz indywidualnych gabinetów opieki zdrowotnej z kontaktem bezpośrednim (takich specjalistów jak fizjoterapeuci i psychologowie i optycy). Wymaga to przestrzegania przez te branże środków kontroli zakażeń.

Od 20 kwietnia będzie też znów można przebywać i nocować w domkach wakacyjnych zlokalizowanych poza gminą stałego zamieszkania.

Solberg: - Gminy muszą przejąć większą kontrolę

Rząd zwrócił się do gmin z prośbą o wzięcie większej odpowiedzialności za osoby, które muszą być izolowane lub poddane kwarantannie.

- W niektórych obszarach gminy mogą pomóc w izolacji osób, które mieszkają na co dzień wraz z dużą rodziną i gdzie przechodzenie choroby w domu nie jest możliwe bez ryzyka zakażenia pozostałych domowników - powiedziała premier Erna Solberg (H) podczas popołudniowej konferencji prasowej.

Premier Erna Solberg (H) podczas konferencji prasowej na temat zaleceń i środków stosowanych w ochronie przed zakażeniem koronawirusem po Wielkanocy. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

W poniedziałek rząd rozpoczął rozmowy z gminami w regionie Oslo, ale wymogi przygotowania takich rozwiązań dotyczą całego kraju.

- Zamierzamy poprosić gminy, aby zapewniły miejsca izolacji lub kwarantanny osobom, które tego potrzebują. Dotyczy to osób, których warunki życia uniemożliwiają bezpieczną izolację bez ryzyka zakażenia innych. Nie prosimy o zapewnienie miejsca izolacji dla wszystkich zakażonych, ale tylko dla osób, które żyją często w ciasnych mieszkaniach z innymi członkami rodziny, którzy mogą być łatwo zainfekowani. Izolacja w gminnych lokalach będzie dobrowolna, mówi minister zdrowia Bent Høie (H) w rozmowie z Nettavisen.

Minister podkreślił też, że obowiązek zaoferowania możliwości odbycia kwarantanny poza miejscem zamieszkania spoczywa na gminach. Wspominał również o możliwości zakwaterowania ludzi w pustych hotelach. Niektóre gminy już zainicjowały działania zmierzające do udostępnienia takich miejsc swoim mieszkańcom.

Gminy pokrywają koszty

- Co trzeba zaoferować społeczeństwu?

- Musimy znaleźć lokalne rozwiązania. Niektóre gminy posiadają już lokale, które mogą zostać wykorzystane do celów izolacji zarażonych. Inne mogą zawierać umowy z hotelami, które stoją w tej chwili puste. Trzeba znaleźć dobre, lokalne i praktyczne rozwiązania, zwymiarowane na podstawie lokalnych potrzeb, powiedział Høie.

Dla społeczności biznesowej, a zwłaszcza dla hotelarzy, wizja możliwości wynajmowania hoteli może stanowić dobrą wiadomość w tym niezwykle trudnym czasie.

- Wynajem hoteli w sytuacji, gdy nie ma klientów, jest podwójnie dobrym rozwiązaniem, gdyż daje schronienie zarażonym oraz przychody właścicielom hoteli, powiedział Ivar Horneland Kristensen dyrektor organizacji pracodawców Virke w rozmowie z Nettavisen.

- Przypuszczam, że każdy, kto prowadzi hotel, będzie otwarty na to, by kontynuować działalność gospodarczą. A jeśli przy tym można w jakiś sposób rozwiązać problem gminy i jednocześnie uzyskać dochód, to nie pozostaje nic innego, jak przystać na takie rozwiązanie.

Ivar Horneland Kristensen, dyrektor organizacji pracodawców Virke. Zdjęcie: (NTB scanpix) Foto: (NTB scanpix)

Dodatkowe środki dla zapewnienia takich miejsc izolacji wiążą się z dodatkowymi kosztami, które muszą ponieść gminy. Minister zdrowia zapewnia, że gminy otrzymają za to odszkodowanie.

- To oczywiste, że gminy poniosą dodatkowe koszty. Gminy otrzymają kompensację poniesionych kosztów w ramach programu pomocy skierowanego do gmin, a związanego związanej z epidemią COVID-19.

Jak do tej pory ministerstwo zdrowia nie otrzymano żadnych konkretnych wniosków od gmin dotyczących przygotowywanych ofert izolacji. Høie powiedział również, że wszystkie gminy muszą mieć ofertę dla osób bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych epidemią. Takie są również zalecenia Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) i Dyrekcji Zdrowia (Helsedirektoratet). Otrzymane raporty mówią, że gminy potrzebują więcej tego rodzaju usług.

