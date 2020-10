Rząd ostrzega: Fundusz Naftowy w praktyce został już wyczerpany

Nasze dzieci i wnuki zapłacą za dzisiejszą konsumpcję państwa.

Sytuacja w norweskiej gospodarce jest bardzo poważna. Minister finansów Jan Tore Sanner wysyła ostrzeżenia zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej:

Przychody gwałtownie spadają

Wydatki rosną

W praktyce Fundusz Naftowy został już «wyczerpany»

Rosną wydatki gmin

Coraz mniejsza liczba zatrudnionych będzie finansować rosnące wydatki państwowe

Jest ryzyko, że miejsca pracy, które zostały czasowo zlikwidowane nigdy nie pojawią się na nowo

Nawet bez środków przeznaczonych walkę z pandemią i jej skutkami wydatki rządowe są zbyt wysokie

Nasze dzieci i wnuki będą musiały zapłacić rachunek za dzisiejszą nadmierną konsumpcję

Sektor publiczny dominuje w całej gospodarce - 2 z 3 wydanych koron stanowią teraz pieniądze publiczne

Powyższe punkty pochodzą z opisu polityki gospodarczej Norwegii dokonanego przez norweskiego Ministra Finansów.

Nasze dzieci i wnuki zapłacą rachunek

W tym roku Norwegia musi wydać z Funduszu Naftowego aż 433,2 miliarda koron. W przyszłym roku zaś planuje się wydać kwotę 371 miliardów koron.

- Pandemia spowodowała konieczność wydatkowania pieniędzy przekraczających budżet państwa. Kryzys zintensyfikował wyzwania związane z rosnącymi wydatkami i osłabił bazę dochodową budżetu państwa - pisze Jan Tore Sanner.

Rząd w tym roku zwiększył wydatki publiczne o ponad 10 procent. W tym samym czasie dochody państwa, w szczególności te z sektora naftowego obniżyły się.

Fakta Przeczytaj o Norweskim Państwowym Funduszu Emerytalnym - czyli o Funduszu Naftowym ↓ Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny składa się z dwóch odrębnych funduszy inwestycyjnych. Państwowy Fundusz Emerytalny (Globalny) SPU, zwany również Funduszem Naftowym (Oljefondet), zarządzany jest przez Bank Norwegii, a źródła jego finansowania pochodzą z nadwyżek wpływów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Ogromny kapitał Funduszu powstaje jednak nie tyle z pieniędzy pochodzących bezpośrednio z wydobycia norweskiej ropy, ale głównie z ogromnych inwestycji na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Państwowy Fundusz Emerytalny – Norwegia (SPN) zarządzany jest przez Norweski system ubezpieczeń społecznych (Folketrygdfondet), a jego kapitał zbudowany jest głównie z nadwyżek pieniędzy wpłacanych w ramach obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. SPN jest funduszem zamkniętym, co oznacza, że nie jest on zasilany nowymi, zewnętrznymi środkami finansowymi, a jego wszystkie zyski kapitałowe pozostają w Funduszu. Inwestycje SPN prowadzone są głównie na norweskim rynku akcji i obligacji.

- Szacuje się, że strukturalny deficyt budżetowy w stosunku do planowanego budżetu wzrośnie o ponad 150 mld koron - pisze minister finansów.

To trzy razy więcej niż deficyt po kryzysie finansowym, który ciężko doświadczył światową gospodarkę w latach 2007–2009.

Mniej pieniędzy z ropy a wydatki rosną

Minister ostrzega, że należy zmniejszyć zużycie pieniędzy pochodzących z ropy naftowej.

- Gdy spojrzymy w dalszą przyszłość, roczne wzrosty wykorzystania środków będą musiały być niższe, niż miało to miejsce dotychczas. Fundusz Naftowy nie będzie dalej rósł tak szybko, jak do tej pory, a przez następne dwie dekady jego zwrot, mierzony jako udział w tworzeniu wartości, najprawdopodobniej zacznie spadać.

Jednocześnie trendy rozwoju demograficznego (starzenie się populacji, dopisek red.), przy mniejszej liczbie osób pracujących w stosunku do liczby emerytów, ​​doprowadzą do wzrostu wydatków i spadku dochodów państwa, ostrzega Sanner.

Również gminy stają się coraz bardziej obciążone kosztami - w wyniku wzrastającej liczby osób starszych.

Ekstremalnie wysokie koszty emerytalne pochłaniają Fundusz Naftowy

W budżecie państwa na przyszły rok Jan Tore Sanner planuje wydać z rezerwy, jaką jest Fundusz Naftowy, prawie 60.000 koron na każdego mieszkańca. Dla porównania, przed pandemią koronawirusa wydatki te kształtowały się na poziomie około 40 000 koron.

Szacuje się, że w Nowy Rok Fundusz Naftowy będzie wart około 10,3 bln koron, co jest kwotą nieco sztucznie zawyżoną z powodu wyjątkowo słabego kursu korony norweskiej.

Jednocześnie rząd ogłasza, że ​​zobowiązania Ubezpieczenia Społecznego, wynikające z tytułu samych tylko emerytur, w przyszłym roku wyniosą 9.201 miliardów koron. Dodatkowe zobowiązania rządowego funduszu emerytalnego wynoszą od 900 do 1.000 miliardów koron.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Sanner próbuje przewidzieć, jakie faktyczne pole manewru będzie miało państwo w przyszłości.

- Roczne wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Naftowego może rosnąć średnio o 3-6 miliardów koron w ciągu następnych dziesięciu lat. W dobrych latach wykorzystanie funduszy powinno rosnąć w mniejszym stopniu, aby można było wydać więcej w czasie spowolnienia gospodarczego.

Państwo nie ma pewności, ile pieniędzy w przyszłości faktycznie wpłynie do budżetu z tytułu wydobycia ropy i gazu. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

- Szacunki dotyczące przyszłych przychodów z ropy obarczone są dużą niepewnością. Wpływ będą miały założenia dotyczące cen, wielkości produkcji i kosztów branży naftowej. W dłuższej perspektywie wątpliwości budzi też polityka klimatyczna i jej wpływ na ceny ropy i gazu oraz norweską działalność wydobywczą.

Obawy o trwałość bezrobocia

Jan Tore Sanner opisuje również, że istnieje realna obawa, że ​​wyższy poziom bezrobocia może się utrwalić. W końcu marca zarejestrowana stopa bezrobocia była najwyższa od czasów II Wojny Światowej.

- Bezrobocie jest nadal wysokie. Dlatego tak ważne jest uniknięcie sytuacji, w której tak wysoki poziom stanie się normą. Chociaż większość osób, czasowo zwolnionych z pracy z powodu pandemii, prawdopodobnie wróci na swoje stanowiska już w najbliższej przyszłości, to jednak przedłużający się spadek popytu międzynarodowego może przyczynić się do większej liczby zwolnień. Spowoduje to zarówno spadek wpływów podatkowych, jak i wzrost wydatków na zasiłki dla bezrobotnych i opiekę społeczną. W takim przypadku deficyt budżetu państwa może się jeszcze bardziej powiększyć.

Państwo całkowicie zdominowało gospodarkę Norwegii

Ministerstwo finansów wyraża także zaniepokojenie spowolnieniem wzrostu gospodarczego, a jednocześnie gwałtownym wzrostem wydatków publicznych.

- Szacuje się, że całkowite wydatki publiczne w Norwegii odpowiadają 66 procentom PKB. Wzrosty te są spowodowane zarówno wzrostem wydatków publicznych, jak i spadkiem tworzenia wartości w gospodarce kontynentalnej, pisze Sanner w swoim raporcie.

- Wydatki publiczne w Norwegii od wielu lat nieustannie rosną. W krajach, z którymi możemy się porównywać, w tym w Danii i Szwecji, które również mają rozbudowany sektor publiczny, wydatki publiczne jako udział w PKB obniżyły się w ciągu ostatniej dekady, pisze Sanner.

- Około jedna trzecia siły roboczej w Norwegii jest zatrudniona w sektorze publicznym. To dużo, gdy porównany to ze standardami OECD, nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że Norwegia w mniejszym stopniu niż inne kraje korzysta z prywatnych dostawców świadczenia usług publicznych.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringen advarer: Oljefondet er i praksis brukt opp (Magnus Blaker)