Rząd przyjął politykę klimatyczną, nie znając kosztów jej wprowadzenia: - Nie mamy wyboru

Norwegia przyjęła najbardziej ofensywną politykę klimatyczną na świecie. Koszty jej wprowadzenia nie mają dla nikogo znaczenia.

Poprzez porozumienie paryskie Norwegia zobowiązała się do jednego z najbardziej ambitnych celów klimatycznych na świecie. Do 2030 roku obiecała bowiem ograniczyć swoje emisja aż o 40 procent.

Niedawno norweska Dyrekcja Ochrony Środowiska przedstawiła swój raport «Klimakur 2030», w którym można przeczytać, że postawione cele klimatyczne będą możliwe do osiągnięcia, jednak w założonych ramach czasowych będzie to niezwykle trudne.

Opłaty i dotacje

Autorzy raportu nie przedstawili dokładnych obliczeń kosztów dotyczących wprowadzenia tak ambitnych planów ograniczenia emisji. Stwierdzili tylko, że większość planowanych działań będzie nieopłacalna społeczno-ekonomicznie.

«Większość proponowanych działań i środków wiąże się z dodatkowymi kosztami dla społeczeństwa. Będzie to wymagało wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, takich jak przepisy, zwiększone opłaty i subsydia. W zależności od tego, w jaki sposób zaprojektowane będą rozwiązania, będzie można rozłożyć dystrybucję dodatkowych kosztów i określić , jak duże będą całkowite koszty planowanych zmian».

Autorzy podkreślają również, że planowane inicjatywy niekoniecznie muszą być właściwe:

- Nie ma pewności, czy podejmowane do 2030 roku działania klimatyczne są ekonomicznie opłacalne dla społeczeństwa lub oczekiwane. Punktem wyjściowym do dyskusji powinna być analiza, w jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć a nie to, czy powinien być wdrożony.

Jeszcze bardziej zaostrzone cele

Pomimo tego, że raport Dyrekcji Ochrony Środowiska nie przyniósł żadnych konkretnych informacji o kosztach wprowadzenia celów klimatycznych, rząd postanowił… jeszcze bardziej zaostrzyć cele redukcji emisji do 2030 roku.

Norwegia jako pierwszy kraj zachodni ogłosiła, że chce do 2030 roku ograniczyć emisje o 50–55 procent.

Nie mają pojęcia, ile to będzie kosztować

Cel, do którego zobowiązała się Norwegia, został ustalony bez dokonania jakichkolwiek obliczeń koszów tego przedsięwzięcia. Na pytanie Nettavisen o to, jakie dodatkowe koszty będziemy zmuszeni ponieść z powodu zaostrzenie celu klimatycznego, rząd odpowiada w następujący sposób:

- Musimy rozdzielić cele od instrumentów. Celem jest redukcja emisji o 50 procent. Ile to będzie kosztować, zależy od tego, jakich narzędzi użyjemy do osiągnięcia postawionego celu. Istnieją zarówno tanie, jak i drogie instrumenty redukcji emisji. Wszystko zależy również od tempa rozwoju technologicznego w ciągu najbliższych kilku lat, napisał w e-mailu do Nettavisen sekretarz stanu Mathias Fischer (Venstre).

Sekretarz stanu Mathias Fischer. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- W przypadku wszystkich innych dużych przedsięwzięć zawsze przeprowadzane są dokładne analizy. Jak to możliwe, że chcecie wprowadzić politykę, której konsekwencji i kosztów nie znacie?

- Ponieważ nie mamy wyboru. Jeśli mamy mieć choćby szansę by powstrzymać zmiany klimatu i wypełnić porozumienie paryskie, emisje muszą zostać gwałtownie obniżone w ciągu nadchodzących dziesięciu lat. Rząd pracuje obecnie nad planem klimatycznym mającym na celu ograniczenie emisji w Norwegii właśnie do 2030 roku. Raport «Klimakur 2030» pokazuje, że osiągnięcie założonych celów będzie kosztowne, ale pokazuje również, że jest to możliwe. Wszystko jest tylko kwestią ustalenia priorytetów.

