Rząd przyjmie uchodźców z obozów w Grecji - pod warunkiem, że inne kraje zrobią to samo

Koalicyjne partie rządowe, Høyre, KrF i Venstre chcą przyjąć uchodźców przebywających w obozach w Grecji - pod warunkiem, że do akcji przyłączy się 8-10 innych krajów europejskich.

- Intencją rządu jest i było stworzenie szerokiego porozumienia europejskiego w sprawie uchodźców. Teraz definiujemy, co przez to rozumiemy. Dlatego też deklarujemy, że jeśli do inicjatywy przyłączy się co najmniej 8-10 innych krajów europejskich, to zrealizujemy swoje zobowiązania i sprowadzimy do Norwegii zagrożone dzieci i rodziny przebywające w obozach w Grecji, mówi minister sprawiedliwości Monica Maeland w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

- Zgodnie z umową koalicyjną

- Zrozumiałe jest, że należy ustalić, kiedy oraz ile dzieci zostanie sprowadzonych. Wszytko odbędzie się jednak w ramach kwoty uchodźców i w zgodzie z porozumieniem platformy Granavolden*, dodaje minister.

* - Platforma Granavolden to ramowe porozumienie koalicyjne zawarte pomiędzy czterema partiami tworzącymi w tamtym czasie rząd Norwegii: Høyre, Fremskrittspartiet (Partia Postępu, Frp), Venstre i Kristelig Folkeparti (Chrześcijańska Partia Ludowa, KrF). Frp. Nazwa porozumienia pochodzi od miejsca podpisania tej umowy koalicyjnej: hotel Granavolden Gjæstgiveri w miejscowości Granavolden, gmina Gran.

Dyskusja, czy należy sprowadzić do Norwegii dzieci i rodziny uchodźców z przeludnionych obozów w Grecji doprowadziła do podziałów w rządzie. KrF i Venstre od dawna opowiadają się za tym, aby Norwegia sprowadziła do kraju uchodźców przebywjących w Grecji - Høyre była tym planom przeciwna.

Teraz jednak wszystkie trzy partie rządzące zgodziły się na wspólne rozwiązanie. Jeszcze w tym tygodniu, propozycję w sprawie sprowadzenia do Norwegii uchodźców rozważy norweski parlament.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisenpo polsku

- W 2015 roku Norwegia zobowiązała się do relokacji z Włoch i Grecji 1.500 osób ubiegających się o azyl. Była to część dużego europejskiego projektu relokacji uchodźców, powiedziała Mæland.

- Z perspektywy czasu okazało się, że niemalże tylko Norwegia spełniła swoje obietnice. Dlatego teraz tak istotną sprawą jest, aby inne kraje europejskie realnie pomogły w relokacji kolejnych uchodźców, podkreśliłaa.

PRZLUDNIONE OBOZY: W 2015 roku Norwegia zobowiązała się relokacji z Włoch i Grecji 1.500 osób ubiegających się o azyl. Była to część dużego eropejskiego projektu relokacji uchodźców. Teraz partie rządowe ogłaszają, że zgodzą się na sprowadzenie do Norwegii dzieci przebywające w obozie Moria w Grecji. Obóz jest dziś mocno przeludniony, a strach przed infekcją stwarza dodatkowe wyzwania. Foto: Petros Giannakouris (AP)

Ropstad: - Ważne zwycięstwo

Lider KrF Kjell Ingolf Ropstad uważa, że ​​partia odniosła w rządzie ważne, wewnętrzne zwycięstwo, jakim jest zgoda na sprowadzenie do kraju osób przebywających w obozie Moria.

- KrF dokonał przełomu, jakim jest zaakceptowane rozwiązanie w sprawie uchodźców z Morii. Rząd zobowiązuje się teraz do uczestnictwa we wspólnym europejskim projekcie, co oznacza, że Norwegia sprowadzi do kraju dzieci i rodziny, powiedział Ropstad w rozmowie z NTB.

Teraz możesz zobaczyć mecze PKO BP Ekstraklasy w Nettavisen Direktesport. Dowiedz się więcej TUTAJ!

- Teraz ważne jest, aby Europa podjęła wspólne decyzje, a wtedy Norwegia przekaże fundusze na pomoc Grecji i przyjmie 300 osób ubiegających się o azyl, mówi Ropstad.

GLAD FOR LØSNING: Saken om Moria-barna har skapt trøbbel internt i regjeringen, hvor KrF og Venstre har stått mot Høyre i langtrukne forhandlinger. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kaller løsningen en seier for KrF. Foto: (NTB scanpix)

ZADOWOLENI Z ROZWIĄZANIA: Sprawa dzieci z obozu Moria spowodowała wewnętrzne spory w rządzie. Podczas długich negocjacji, partie KrF i Venstre miały na ten temat inne zdanie niż Høyre. Przewodnczący KrF Kjell Ingolf Ropstad nazywa przyjęte rozwiązanie zwycięstwem jego ugrupowania. Foto: (NTB scanpix)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringen vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme (NTB)