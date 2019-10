Rząd spodziewa się trudniejszych czasów od 2021 roku

Rząd ogłasza, że budżet państwa na rok 2021 będzie ograniczony o 16 miliardów koron. Powodem jest spodziewany spadek dochodów oraz wzrost wydatków państwa.

Prognozy pokazują, że w nadchodzących latach wydatki państwa gwałtownie wrosną, a dochody budżetu będą znacząco niższe. Rząd spodziewa się, że wskutek tego, w porównaniu z projektem budżetu na rok 2020, równowaga budżetu państwa na rok 2021 będzie naruszona o kwotę 16 miliardów koron, w czytamy przedstawianym planie budżetu Norwegii na przyszły rok.

Według rządu, zwiększone wydatki na ubezpieczenie społeczne i utrata jednorazowych dochodów ze sprzedaży kwot klimatycznych, które zasilą budżet w roku 2020, wyjaśniają dlaczego prognozy na rok 2021 są tak niekorzystne.

Przeczytaj także: Przychody z ropy naftowej nie będą wystarczająco duże

- W rzeczywistości uderzają w nas dwie fale równocześnie. Fala starzenia się społeczeństwa i spadek dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Oznacza to, że trudno będzie obiecać nowe i większe wydatki, nie mówiąc skąd wziąć na to pieniądze, mówi Henrik Asheim, rzecznik polityki finansowej partii Høyre.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Dochody z kwot klimatycznych i wydatki społeczne

Przychody ze sprzedaży kwot klimatycznych w wysokości 8,3 mld koron już zostały zapisane w budżecie na rok 2020. Ale od 2021 r. Przychody ze sprzedaży kwot będą znacznie niższe.

Jednocześnie, wydatki państwa na system ubezpieczeń społecznych wzrosną do 2021 roku o 9,8 mld NOK. Oczekuje się również, że wzrastać one będą średnio o 9 mld NOK rocznie w trzyletnim okresie 2021-2023. Odpowiada to całkowitemu wzrostowi o blisko 28 miliardów NOK. Wzrost ten wynika przede wszystkim z faktu, że liczba emerytów i rencistów w Norwegii stale rośnie.

Przeczytaj także: NHO: Najlepsze lata są już za nami

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringen venter trangere tider i 2021 (NTB, Stig Martin Solberg)