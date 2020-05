Rządowy kalendarz ponownego otwierania Norwegii

Norwegia zna już hamonogram ponownego otwarcia. Zobacz cały kalendarz ponownego otwierania kraju.

W czwartkowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji epidemicznej w Norwegii i stopniowemu ponownemu otwarciu społeczeństwa wzięli udział: premier Erna Solberg i ministrowie Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim i Abid Q. Raja.

Obecny był również Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog i dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Camilla Stoltenberg.

- Dziś minęło osiem tygodni, odkąd wprowadziliśmy najbardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa, jakie Norwegia podjęła w czasie pokoju. To był niezwykły czas dla nas wszystkich. Czas, który będziemy pamiętać tak długo, jak żyjemy, powiedziała premier Erna Solberg otwierając dzisiejszą konferencję prasową.

- Rząd zdecydował się na priorytetowe traktowanie dzieci i młodzieży, następnie życia zawodowego a w trzeciej kolejności pozostałych podmiotów, powiedziała.

- Od 11 maja będą mogły być otwarte wszystkie szkoły. 1 czerwca będzie można otworzyć parki rozrywki i lokale gastronomiczne bez serwowania posiłków. Od 15 czerwca mogą odbywać się imprezy z maksymalnie 200 osobami, poinformowała premier Solberg.

Dodała również, że nie ma jeszcze ustalonej daty przywrócenia możliwości podróżowania za granicę.

20 osób w grupie

Minister zdrowia i opieki Bent Høie mówił, że w przyszłości musimy być przygotowani na wybuchy kolejnych, lokalnych ognisk epidemii.

- Musimy być gotowi, aby szybko je stłumić, mówił.

- Od dziś w Norwegii dozwolone jest spotykanie się w grupach do 20 osób, powiedział minister ds. dzieci i rodziny Kjell Ingolf Ropstad.

Od 12 marca do dzisiaj norweski limit spotkań ustalony był na maksimum pięć osób.

- Mogą się również rozpocząć normalne treningi sportowe na poziomie profesjonalnym w kontaktowych dyscyplinach sportowych, powiedział minister kultury Abid Raja.

Pochody dzieci (Barnetoget) organizowane zwyczajowo podczas obchodów Dnia Konstytucji 17 Maja nie będą organizowane.

- Cieszę się jednak, że orkiestry i chóry będą mogły występować - o ile oczywiście zapewni się odpowiedni dystans pomiędzy uczestnikami, dodał Raja.

Od 7 maja zostają wprowadzone następujące zmiany:

* Limit osób spotykających się w celach prywatnych wzrasta z pięciu do maksymalnie 20 osób, pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie co najmniej jednego metra odległości między zebranymi.

* Oznacza to również, że treningi i inne zorganizowane zajęcia sportowe mogą być prowadzone dla maksymalnie 20 osób, z zachowaniem przynajmniej metra odstępu między trenującymi. W tym przypadku należy również przestrzegać wciąż obowiązujących zaleceń Generalnej Dyrekcji Zdrowia (Helsedirektoratet).

* Mogą zostać otwarte hale sportowe, lecz nie ma pozwolenia na używanie znajdujących się w nich szatni.

* Dozwolona jest organizacja imprez w miejscach publicznych z udziałem maksymalnie 50 uczestników, podczas których zapewni się uczestnikom możliwość zachowania odległości co najmniej jednego metra od siebie i w których jest odpowiedzialny za organizację spotkania organizator. Dotyczy to wszystkich rodzajów wydarzeń, w tym wydarzeń sportowych, takich jak rajdy, rozgrywki pucharowe i mecze. Pracownicy lub osoby odpowiedziale za zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy w miejscu publicznym nie będą wliczani do sumy uczestników. Ich udział powinien zostać wyjaśniony w odrębnych standardach branżowych.

* Zniesiono zakaz podróży zagranicznych pracowników służby zdrowia. Podróże międzynarodowe nadal nie są zalecane. Osoby, które przebywały za granicą, po powrocie do kraju musza poddać się kwarantannie.

* Społeczeństwo musi być przygotowane na to, że nakaz kwarantanny po powrocie z podróży będzie obowiązywał także latem.

* Długość kwarantanny zostaje skrócona z 14 do 10 dni.

* Kwarantanna jest też nałożona na osoby, które były w bliskim kontakcie z zarażonymi osobami w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny przyznaje się na sześć miesięcy osobom, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

* Pracodawcy powinni zapewnić warunki pracy umożliwiające zachowanie odległości co najmniej jednego metra między pracownikami w ciągu całego czasu pracy. W obszarach kraju, w których pracownicy są zależni od transportu publicznego, zachęca się pracodawców do umożliwiania pracy zdalnej i spotkań elektronicznych. Obecność fizyczna w miejscu pracy jest możliwa tylko w razie wyraźnej potrzeby. Dotyczy to szczególnie okolic Oslo.

Od 11 maja zostaną wprowadzone następujące zmiany:

* Wszystkie szkoły podstawowe i średnie muszą być otwarte dla wszystkich roczników w 20. tygodniu. Należy przestrzegać zasad kontroli zakażeń, co może oznaczać, że nie wszyscy będą mogli przebywać w szkole w tym samym czasie.

* Placówki kształcenia i szkolenia dorosłych oraz placówki kształcenia i szkolenia uchodźców mozna również otworzyć w 20. tygodniu.

* Będzie można otworzyć szkoły jazdy. Muszą one przestrzegać wymogów ochrony przed infekcjami, które mają zastosowanie do innych firm działających na zasadzie kontaktu „jeden na jednego”.

* Nastąpi otwieranie salonów gier bingo i tym podobnych.

* Uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły zawodowe muszą kontynuować kształcenie na odległość. Dostęp do nich będą mieć tylko studenci, którzy muszą znajdować się w miejscu nauki, aby utrzymać postęp swojej edukacji. Miejsca nauki muszą spełniać wymagania dotyczące zapobiegania infekcjom.

* Aktywność na kursach prowadzonych w ramach stowarzyszeń studenckich i programu Kompetencja plus musi być kontynuowana na odległość. Dostęp do nich mają tylko studenci, którzy muszą znajdować się w miejscu nauki, aby utrzymać postęp swojej edukacji. Miejsca nauki muszą spełniać wymagania dotyczące zapobiegania infekcjom.

* Publikowany jest przewodnik sportowy, z naciskiem na sporty dziecięce i młodzieżowe wymagające kontaktu fizycznego - takie jak piłka nożna. Celem publikacji jest ułatwienie dzieciom i młodzieży bezpieczne uprawianie sportu w bardziej normalny sposób niż dzieje się to obecnie.

Od 1 czerwca zamierza się wprowadzić następujące zmiany:

* Lokale gastronomiczne, w których nie serwuje się posiłków, mogą zostać otwarte, pod warunkiem zachowania zasady odległości co najmniej jednego metra. Warunki dotyczące miejsc do siedzenia i obsługi będą określone odrębnymi przepisami.

* Parki rozrywki mogą zostać otwarte.

* Organizowane mogą być zajęcia pływackie i otwarte mogą zostać szkoły pływania.

* Generalna Dyrekcja Zdrowia i Instytut Zdrowia Publicznego przygotują do 15 maja nowe zasady dotyczące aktywności w czasie wolnym. Zasady te będą obowiązywać od 1 czerwca.

Od 15 czerwca możliwe będzie:

* Organizowanie wydarzeń dla maksymalnie 200 osób.

* Otwarcie centrów fitness, pod warunkiem, że organy ds. zdrowia we współpracy z branżą opracują odpowiednie środki kontroli zakażeń.

* Otwieranie ogólnodostępnych parków wodnych i basenów, pod warunkiem, że organy ds. zdrowia we współpracy z branżą opracują odpowiednie środki kontroli zakażeń.

* Mecze piłki nożnej w norweskiej najwyższej klasie rozgrywkowej Eliteserien mogą wystartować z dniem 16 czerwca.

