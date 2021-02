Służby wywiadowcze: - Oto najważniejsze zagrożenia dla Norwegii w 2021 roku

Według Policyjnej Służby Wywiadowczej (PST) niezadowolenie społeczne z wprowadzanych środków kontroli zakażeń jest jednym z czynników wpływających na pojawienie się dodatkowych zagrożeń dla urzędników państwowych.

OSLO, MARMORHALLEN (Nettavisen): Etterretningstjenesten - Służba Wywiadu, Politiets sikkerhetstjeneste – Policyjna Służba Wywiadowcza (PST) i Krajowy Urząd Bezpieczeństwa (NSM) po raz pierwszy połączyły siły przedstawiając wspólnie swoją ocenę zagrożeń dla Norwegii.

PST w swojej ocenie zagrożeń na 2021 rok wskazuje głównie na zagrożenia cyberatakami, zagrożenia działalnością grup ekstremistycznych i potencjalnych terrorystów. Jednym z czynników, który przyczynia się do wzrostu poziomu zagrożeń dla urzędników państwowych, jest pandemia i niezadowolenie z wprowadzanych środków kontroli zakażeń, powiedział szef PST Hans Sverre Sjøvold.

Hans Sverre Sjøvold zwraca również uwagę, że dłuższy czas spędzany w Internecie podczas pandemii może zwiększyć ryzyko, że u niektórych osób rozwiną się radykalne postawy ekstremistyczne:

«Zagrożenia w przestrzeni cyfrowej będą utrzymywać się również w 2021 roku. Zagrożenie cyberatakami na organy władzy państwowej jest poważne i nic nie wskazuje na to, by miało się zmniejszyć. Jednocześnie obserwujemy, że grupy ekstremistyczne i potencjalni terroryści organizują swą działalność i propagują określone treści w sieci. Najważniejszymi aktualnie zadaniami PST są: identyfikacja, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom w przestrzeni cyfrowej» - czytamy w opublikowanej w poniedziałek ocenie zagrożeń PST.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

W swojej ocenie zagrożenia PST pisze, że oczekuje się wzrostu poziomu zagrożenia dla urzędników państwowych.

Według E-tjenesten największe zagrożenie wywiadowcze nadal pochodzi z Rosji i Chin.

- Dziś zagrożenia mogą dotyczyć wielu obszarów - powiedział minister obrony Frank Bakke-Jensen (H), przedstawiając raport służb wywiadowczych Focus 2021 i wyjaśnił, dlaczego trzy służby łączą siły, przedstawiając swoje oceny zagrożeń:

- Te trzy elementy tworzą całość, która jest bazą informacji władz - powiedział Bakke-Jensen.

NSM: - Pandemia zwiększyła ryzyko

Ryzyko cyfrowego ataku zwiększyło się, a pandemia jeszcze je pogłębiła, stwierdza Krajowy Urząd Bezpieczeństwa (NSM).

NSM uważa, że ​​Norwegia stoi przed złożonym obrazem ryzyka, w którym obce państwa próbują wykorzystać luki w funkcjonowaniu zarówno całego państwa norweskiego, jak i poszczególnych firm oraz systemów.

Ataki na systemy komputerowe na porządku dziennym

Jesienią 2020 roku system komputerowy norweskiego parlamentu Stortinget został zaatakowany, w efekcie czego mogło dojść do utraty szeregu danych osobowych. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że za cyberatakiem stała Rosja. W ubiegłym roku wiele norweskich firm i szpitali również zostało dotkniętych podobnymi atakami. W styczniu gmina Østre Toten została dotknięta tak zwanym wirusem ransomware (ang. ransomware – zbitka słów ransom «okup» i software «oprogramowanie»). Wirus ten to oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych (często poprzez techniki szyfrujące), a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego.

2020: - Szpiegostwo, sabotaż, terror

Kiedy w lutym ubiegłego roku PST przedstawiał swoją ocenę zagrożeń, stwierdzono wówczas, że największymi zagrożeniami są szpiegostwo przeciwko rządowi, parlamentowi i Siłom Zbrojnym, mapowanie cyfrowe i sabotaż infrastruktury krytycznej, ataki terrorystyczne przeprowadzane przez osoby o ideologii ekstremistycznej lub ideologii skrajnego islamizmu.

Les mer 16-latek aresztowany za przygotowywanie działań terrorystycznych

Chociaż PST rok wcześniej oświadczyło, że ​​skrajna ideologia islamistyczna jest większym zagrożeniem niż ta motywowana prawicową ideologią ekstremistyczną, to Norwegia doświadczyła ataku terrorystycznego popełnionego właśnie przez norweskiego prawicowego ekstremistę. Ataku na meczet Al-Noor w Bærum 10 sierpnia 2019 roku dokonał Philip Manshaus, który w czerwcu ubiegłego roku został skazany na 21 lat więzienia.

W październiku ubiegłego roku PST stwierdziło, że zagrożenie terroryzmem ze strony skrajnych islamistów w Norwegii wzrosło, ale poziom zagrożenia jest nadal umiarkowany.

W miniony piątek 16-letni mężczyzna został aresztowany i osadzony w areszcie pod zarzutem planowania aktu terrorystycznego.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Trusler mot Norge: - Dette er kritisk for alle som forvalter verdier (Trond Lepperød, NTB)

Reklame Fjellstøvelen fra Adidas er lett som en joggesko