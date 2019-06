Słaby tegoroczny start ogródków restauracyjnych

Nastroje po zeszłorocznych rekordowych obrotach, uzyskiwanych w ogródkach restauracyjnych, zostały mocno ostudzone po tegorocznym zimnym maju.

Według meteorologów już wkrótce nadejdą dni z letnią aurą. To dobra wiadomość dla tych, którym w ostatnim miesiącu mocno doskwierały niskie temperatury.

W wielu miejscach Norwegii maj był chłodniejszy niż kwiecień. Pod względem ilości opadów maj okazał się wręcz rekordowym, czwartym majem od ponad stu lat, podaje Norweski Instytut Meteorologiczny.

Zła pogoda przyczyniła się między innymi do spadku sprzedaży w kawiarniach i restauracjach posiadających swoje ogródki ze stolikami na świeżym powietrzu. Zeszłoroczne rekordy ciepła w tym samym okresie roku zaowocowały rekordowymi zyskami.

Obroty w maju niższe o połowę: - Dla nas najkorzystniej byłoby, gdyby zrobiło się już gorąco. Nasza restauracja zapełniłaby się wówczas mnóstwem ludzi, którzy uwielbiają konsumpcję na świeżym powietrzu, mówi dyrektor administracyjny Ton I. Langbach z grupy Mat og drikkegruppen, zarządzającej między innymi znaną restaurację Lekter'n, mieszczącą się na Akker Brygge w Oslo. Foto: Paul Weaver

Restauracja Lekter`n na Aker Brygge została otwarta po raz pierwszy w 1986 roku. Od tego czasu Lekter`n z 1.200 miejscami stał się zdecydowanie najchętniej odwiedzaną letnią miejscówką w Oslo. W zeszłym roku w zasadzie nie można tu było znaleźć wolnego krzesła, a restauracja na świeżym powietrzu pobiła wszystkie poprzednie rekordy sprzedaży. Od połowy kwietnia do końca września obroty sięgnęły 56 mln koron.

- Mieliśmy fantastyczny obrót, podsumowuje prezes Tone I. Langbach z grupy Mat og drikkegruppen.

Mat og drikkegruppen to spółka, która jest właścicielem najpopularniejszych restauracji w stolicy, takich jak Lekter`n.

Langbach podkreśla wspaniałą pogodę w zeszłym roku.

W lipcu 2018 odnotowano nawet nowy rekord ciepła dla tego miesiąca. Nowy rekord lipca to teraz 19 dni tropikalnych upałów (z temperaturami wyższymi niż 30oC).

Uratowani dzięki 17 maja

Langbach zauważa też, że tegoroczne obroty restauracji prawdopodobnie nie będą nawet zbliżone do rekordowych sprzedaży z 2018 roku.

- W maju ubiegłego roku obrót Lekter`n wyniósł 10 milionów koron, podczas gdy w maju tego roku było to jedynie 5 milionów koron. Uratował nas tak naprawdę 17. maja, kiedy to pogoda był fantastyczna. Obroty Lekter`n w dniu 17. maja (norweskie, Narodowe Święto Konstytucji) to prawie 2,8 miliona koron.

- Niestabilny maj

Grupa Furset, która stoi za restauracjami Ekeberg, Ingierstrand Bad Restaurant i Tjuvholmen Sjømagasin, również zauważyła wpływ zmiany pogody na obroty.

- Maj był zimny i niestabilny, ale weekend 17 maja był za to niesamowity. Oczywiście zauważamy, że w tym roku pogoda jest znacznie gorsza, co odbija się na obrotach w naszych ogródkach zewnętrznych. Jednocześnie to właśnie ta pogoda jest raczej normalna. To zeszły rok, z falą tropikalnych upałów, wygenerował ponadnormatywne obroty, mówi prezes Gjøran Sæther z Furset Group.

Gjøran Sæther nie chce podawać danych dotyczących sprzedaży, ale mówi, że grupa Furset odnotowuje marginalny spadek całkowitej sprzedaży w maju.

