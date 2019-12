Siedemnastoletnia Wiktoria będzie najmłodszym dyrektorem hotelu w Norwegii

Wiktoria Ryz wraz z 14 kolegami i koleżankami z klasy przejdą do historii, kiedy w styczniu przejmą prowadzenie nowo odnowionego hotelu.

TRONDHEIM (Nettavisen Ekonomia): - Podobnie jak reszta klasy nie mogę się już tego doczekać. To jest naprawdę ekscytujące, ale też trochę przerażające.

Tak powiedziała Wiktoria Ryz, gdy Nettavisen spotkał ją i jej kolegę z klasy Adriana w restauracji hotelu Scandic Solsiden w Trondheim.

Restauracja jest ostatnim miejscem w odnawianym aktualnie 16-letnim hotelu, w którym wciąż prowadzone są prace remontowe.

Świetny pomysł

Kiedy Adrian i Wiktoria wrócą tu 20 stycznia, w restauracji będzie już pełno gości jedzących tu swoje śniadanie. Właśnie na to czeka Adrian. Tego dnia przejmuje pracę jako kierownik restauracji i prowadzenia przyjęć.

Tak Wiktoria dostała pracę menadżera hotelu:

- Zanim tu przyjechaliśmy, chciałem zostać dyrektorem hotelu. Jednak wraz z upływem czasu, jaki tu spędziliśmy, odkryłem, że lubię być blisko ludzi. Dlatego zamiast ubiegać się o funkcję menagera hotelu wybrałem kierowanie restauracją, mówi 17-latek.

Czas, o którym mówi Adrian i to co wydarzy się 20 stycznia, są częścią wyjątkowego projektu prowadzonego przez szkołą średnią Thora Storm i hotel Scandic Solsiden.

PRZEJĘCIE HOTELU: Praktyki, które odbywały się w hotelu prowadzono w systemie zmianowym. Dlatego też w czasie wizyty Nettavisen jedynie połowa klasy była na miejscu. Jednak Mathias Iversen (z tyłu od lewej), Eileen Garte, Julianna Dahl, Henrik Abdala, Adrian Hagen (z przodu od lewej), Evy-Madelen Sjåvik i Wiktoria Ryz zapewniają, że wszyscy czekają niecierpliwie na 20 stycznia. Foto: Stein Nervik

Pewną sprawę trzeba uściślić. Pomysłodawcą przejęcia hotelu na pewien czas przez uczniów była nauczycielka Evelyn Olsen. Ona sama nazywa ten pomysł szalonym.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Prowadzić hotel przez pięć tygodni

Chciała, aby jej klasa o profilu turystycznym mogła przejąć na pewien czas prowadzenie działalności całego hotelu. Pytanie brzmiało, czy w Trondheim znajdzie się szef hotelu, który byłby równie szalony.

Roger Rønning jest dyrektorem hotelu Scandic Solsiden i człowiekiem, który szybko odpowiedział na inicjatywę Olsen. Scandic Solsiden jest średniej wielkości obiektem w Trondheim. Posiada 155 pokoi.

Aby przygotować uczniów do przejęcia hotelu, trzeba było nieco zmienić sposób nauczania. Okres praktyk został przedłużony z czterech do pięciu tygodni. Rønning i jego pracownicy powitali całą klasę, aby zapewnić im jak najlepsze przygotowanie do przejęcia hotelu.

W przeszłości uczniowie często odbywali praktyki w różnych hotelach. Tym razem wszyscy uczyli się w jednym miejscu.

Trudna rozmowa kwalifikacyjna

Pod koniec praktyk uczniowie musieli ubiegać się o pracę, którą chcieli podjąć w hotelu. Musieli też przejść rozmowę kwalifikacyjną.

PEŁNA KONCENTRACJA: Evy-Madelen Sjåvik (w środku) chciała pracować w recepcji i dlatego musiała wyjaśnić kierownikowi recepcji Jenny Harang (z lewej) i Evelyn Olsen, nauczycielce z liceum Thora Storm, dlaczego ubiega się właśnie o to stanowisko. Foto: Stein Nervik

- Zadawałem uczniom te same pytania, które zadaję podczas zwyczajnych rozmów kwalifikacyjnych. Jedynym pytaniem, które nie padło, to pytanie o posiadane doświadczenie, powiedział Rønning.

- Ten rodzaj praktyk daje uczniom znacznie lepsze wyobrażenie o tym, jak w rzeczywistości funkcjonuje hotel. Aby zapewnić naszym gościom jak najlepsze wrażenia z pobytu chcemy, aby gdy zajdzie taka potrzeba, wszyscy pracownicy pomagali uczniom w ciężkiej pracy prowadzenia hotelu.

Goście nie będą wiedzieć

- Teraz musisz już tylko pozwolić 15-latkom prowadzić swój hotel.

- Tak, jest to dla nas doskonała obserwacja zachowania młodych ludzi, jako potencjalnych przyszłych naszych pracowników. Jednak wszyscy nasi pracownicy będą na stanowiskach gotowi do udzielenia pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba, mówi Rønning.

Dyrektor Roger Rønning w Scndic Solsiden i nauczycielka zawodu Evelyn Olsen ze szkoły Thora Storm tłumaczą Adrianowi Hagenowi, dlaczego dostał pracę jako kierownik restauracji. Foto: Stein Nervik

- Są jednak pewne zadania, którymi muszę się zająć wraz z pozostałymi moimi stałymi pracownikami. Na przykład Wiktoria nie może podpisywać umów, a uczniowie nie mogą podawać alkoholu. Ale poza tym uczniowie muszą wziąć odpowiedzialność za wszystko to co dzieje się w hotelu, mówi Rønning.

Aby uczynić przejęcie najbardziej możliwie realistycznym, goście nie otrzymają żadnych specjalnych informacji, że hotel będzie prowadzony przez uczniów.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Wiktoria (17) blir Norges yngste hotelldirektør (Stein Nervik)