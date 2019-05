Silne reakcje po prezentacji filmu o Oslo: - To miejsce pełne jest somalijskich gangów

- Norwegia lubi wyobrażać sobie, że jest przykładem tolerancji, mówi brytyjska prawicowa populistka w nagraniu, w którym ostrzega, że somalijskie gangi przejmują dzielnicę Grønland.

Katie Hopkins jest bardzo kontrowersyjną komentatorką i już wcześniej jej wypowiedzi oraz filmy na temat imigracji i islamu spotykały się z ostrą krytyką. Na Twitterze oraz na Instagramie, gdzie ma prawie milion obserwujących, opublikowała kilka filmów ze swojego pobytu w Oslo.

- Norwegia lubi postrzegać siebie jako przykład kraju tolerancyjnego. W rzeczywistości, tutaj gdzie jestem, czyli na wschodnim krańcu miasta, nie zobaczycie zbyt wielu Norwegów. W tym miejscu widać już wyraźny postęp segregacji, mówi Hopkins w swoim filmie wideo, nagrywanym przed meczetem na Åkebergveien między Grønland a Tøyen.

Sprawę pobytu Hopkins w Oslo opisała również gazeta Dagsavisen. Hopkins przybyła do w Oslo, aby w siedzibie Oslo Militære Samfund wygłosić prezentację pod tytułem „Islamizacja Europy Zachodniej”.

- To miejsce jest pełne somalijskich gangów

W filmie Hopkins mówi między innymi:

- Nikt nie chce przyznać wprost, że wschodnia część Oslo wkrótce będzie zdominowana przez uchodźców. Rdzenni mieszkańcy Oslo, którzy tutaj mieszkali, przenieśli się na zachód. To miejsce zaczyna być zalane somalijskimi gangami, ich przedstawiciele zaczynają wchodzić do rady dzielnicy, a policja zaczyna rzadziej kontrolować tę część miasta. To typowy przebieg zdarzeń, gdy dzielnica zaczyna być przejmowana przez islam”.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Na Twitterze niektórzy nazywają Hopkins zarówno rasistką, jak i kłamcą. Wielu komentujących podkreśla, że akurat ten prezentowany przez nią obszar jest dziś miejscem tętniącym życiem, z winiarnią po drugiej stronie ulicy oraz z nowoczesnymi kawiarniami i restauracjami. Meczet, przy którym nagrywany był film, znajduje się zaś rzut kamieniem od siedziby policji i więzienia w Oslo.

- Silne reakcje na publikacje Hopkins

Kasper Wikestad, znany dziennikarz sportowy telewizji TV 2 również skomentował film Hopkins:

- Mieszkam tam. Mieszkam pięć minut od tego miejsca. Dlaczego pojawiasz się w moim mieście i rozpowszechniasz kłamstwa? Nie jesteśmy zbytnio zadowoleni, gdy rasiści rozpowszechniają tutaj swoje poglądy. Przyjedź, ale otwórz umysł. Rozpalę grill i oprowadzę Cię po okolicy - może wtedy uda ci się pozbyć niektórych uprzedzeń, pisze dziennikarz.

- Kłamstwa, pisze przedstawiciel Rady Miasta Oslo Andreas Hasle (Ap).

Inny przedstawiciel Rady Miasta Eivind Trædal (MdG) pisze, że obszar ten jest jednym z najbardziej popularnych i rozwijających się miejsc w Oslo i że mieszkają tam głównie Norwegowie.

Katie Hopkins ma ponad 900.000 obserwujących na Instagramie, a post z nagraniem pod meczetem w Oslo burzliwie komentowany (ponad 1.100 komentarzy, ponad 1.500 razy podany dalej i ponad 3.300 razy polubiony). Wśród komentarzy przeważają jednak te negatywnie oceniające jej relację z Oslo.

Hopkins opublikowała również inny film, gdzie stoi przed mapą metra w Oslo.

- Tutaj w centrum jest wprost idealnie. Ludzie przyjeżdżają do Norwegii, do Oslo i mówią, że to był świetny pobyt, bez żadnych problemów, i to prawda - w centrum jest wspaniała Norwegia, mówi Hopkins jednocześnie demonstrując na mapie, jak problemy pojawią się gdy pojedziemy metrem w kierunku Vestli.

Ten post został skomentowany z kolei został około 300 razy, podany dalej ponad 1.500 razy a polubiony 3.000 razy.

- Wielu nie rozpoznaje swojego miasta

Gazeta Dagsavisen skontaktowała się z Hopkins i poprosiła o jej komentarz w sprawie wysuwanych pod jej adresem zarzutów, że jej relacja z Oslo to bzdury i kłamstwa. Zapytano ją także o źródła jej wypowiedzi, gdy mówi: «To miejsce wkrótce zostanie zalane przez somalijskie gangi, ich przedstawiciele zaczynają wchodzić do rady dzielnicy, a policja zaczyna rzadziej kontrolować tę część miasta».

- Uzyskałam pomoc od wielu Norwegów, którzy na co dzień nie mówią tego głośno. Jestem im wdzięczna. Wielu z nich czuje się obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju i nie poznają swojego miasta. Spójrz na niekończącą się listę napadów rabunkowych, bijatyk użyciem noża i topora wśród imigrantów na Brugacie. Bardzo rozczarowujący jest brak reakcji lewicy. Udawanie, że nie ma problemu, to chowanie głowy w piasek. Jaki jest powód postawienia betonowych barier dżihadystycznych w centrum Oslo w listopadzie 2017 roku? Tylko zadaję pytanie tym, którzy twierdzą, że w Oslo nie ma problemów. Jeśli nie ma problemów, to dlaczego te bariery są konieczne? - napisała Hopkins w odpowiedzi do Dagsavisen.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Britisk kommentator høster sterke reaksjoner etter video om Oslo: - Denne plassen blir fylt med somaliske gjenger(Trine Solberg)