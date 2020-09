Skandaliczny projekt Fornebubanen: «Zapomniano», że metro to nie tylko tunel

Próba zapobieżenia kolejnym skandalicznym projektom, takim jak Fornebubanen.

Komunikat ministra transportu Knuta Arild Hareide (KrF) był bardzo czytelny:

To koniec czasów, kiedy po podjęciu decyzji o budowie, zezwala się, aby koszty inwestycji w szaleńczym tempie rosły. I to bez żadnych konsekwencji.

- Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia naprawdę dużej reformy - powiedział Hareide na konferencji prasowej.

Wiosną przedstawiony zostanie nowy Krajowy Plan Transportowy (NTP). Jedną z największych zmian będzie wprowadzenie następującej zasady: nie można najpierw podejmować decyzji o budowie, na przykład nowego tunelu lub linii kolejowej, a dopiero potem dowiadywać się, ile to naprawdę będzie kosztować i jak w praktyce będzie funkcjonować.

Zamiast tego, w pierwszej kolejności dowiedzmy się raczej, jakie są najlepsze sposoby zaspokojenia danej potrzeby lub rozwiązania określonego problemu.

Wprowadzane zmiany spowodowane są pojawieniem się szeregu przypadków ogromnych różnic w ostatecznych kosztach realizacji i eksploatacji inwestycji oraz stałe pojawianie się nowych technologii, które mogą lepiej rozwiązywać problemy.

Projekt, symbol problemów

Być może najlepszym przykładem tego, czemu nowe przepisy mają zapobiec jest to, co stało się z Fornebubnanen. Przypomnijmy, że cała inwestycja oraz jej finansowanie były formalnie zatwierdzone przez norweski parlament Stortinget.

A problem, który miał zostać rozwiązany, był następujący...

W roku 1998 zamknięte zostało lotnisko Oslo Lufthavn Fornebu, a obszar ten przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i na cele przemysłowe. Aby jednak nowy układ mógł bez przeszkód funkcjonować, należało znacznie zwiększyć możliwości transportowe pomiędzy Fornebu a centrum Oslo.

W 2005 roku okręg Akershus zdecydował, że rozwiązaniem problemu powinna być kolejowa linia automatyczna «automatbane», obsługiwana przez niewielkie pojazdy szynowe i odjeżdżająca z Lysaker, gdzie znajduje się stacja kolejowa. Po dwóch latach zadecydowano jednak, że rozwiązaniem powinna być bardziej wydajna transportowo kolej miejska..

Potem zaczęto myśleć szerzej:

- Dalsze prace studyjne pociągnęły za sobą nową decyzję okręgu Akershus podjętą w grudniu 2012 roku. Jedyną możliwą alternatywą rozwiązania problemu transportowego miała być od tej chwili kolej o standardzie metra. W ten sposób inwestycja stała się wspólnym projektem Akershus i Oslo.

Kiedy w 2013 roku projekt po raz pierwszy został zaaprobowany, rada miasta Oslo była przekonana, że ​​przyjęty przez nich plan dotyczy metra z dzielnicy Majorstuen do Fornebu, co kosztowałoby niecałe 5 miliardów koron.

W tym samym roku, gdy do władzy doszła premier Erna Solberg, złożono też pierwszą obietnicę partiom koalicyjnym. Była to obietnica porycia przez rząd połowy kosztów inwestycji.

Metro to coś więcej niż tylko tunel

Po zatwierdzeniu projektu okazało się, że szacunki kosztów, na których się opierano, były irracjonalne.

«Zapomniano» bowiem, że metro potrzebuje stacji i nowych składów kolejowych, a także podziemnej bazy wagonowej o powierzchni 20.000 metrów kwadratowych, gdzie parkować musi 28 składów metra.

Przy szacowaniu kosztów linii Fornebu nie wzięto pod uwagę faktu, że muszą powstać stacje i pozostała, droga infrastrutura podziemna. Foto: (Fornebubanen)

Rok po tym, jak gmina Oslo zatwierdziła plan inwestycji, jej koszty zostały zwiększone do 10 miliardów koron. Podwojenie kosztów nie miało jednak wpływu na zmianę decyzji o budowie.

Ciągły wzrost kosztów

W miarę upływu lat nieustannie pojawiały się nowe powody, aby podwyższyć szacowane koszty.

Najpierw kwota 10 miliardów wzrosła do 11,6 miliarda a następnie do 13,8 miliarda koron.

Kiedy ukazał się decydujący raport dotyczący zapewnienia jakości (KS2) projektu, stwierdzono, że koszty inwestycji będą wynosić... 16,2 miliarda koron.

Do kwoty tej należy dodać podatek VAT oraz inflację z 2018 roku. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę inflację, ostateczna suma wyniesie prawdopodobnie około 18 miliardów koron.

Cena wzrosła czterokrotnie: - Zmiany decyzji nie będzie

Fakt, że państwo będzie od teraz inaczej podchodziło do projektów transportowych, nie będzie miało wpływu na budowę Fornebubanen, która wciąż jeszcze nie została ostatecznie rozpoczęta.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

To okręgowo-gminny projekt, gdzie okręgi Oslo i Viken są inwestorami. Państwo przeznacza na tę inwestycję 50 procent środków w ramach programu 50/50 na duże i ważne w skali kraju projekty dotyczące lokalnego transportu publicznego. Fornebubanen ma długą historię obietnic politycznych, jednak stan zaawansowania tego projektu, czyli bliskość rozpoczęcia budowy powodują, że nie jest już możliwa zmiana podejścia do tej inwestycji, pisze Ministerstwo Transportu w e-mailu wysłanym do Nettavisen.

Były minister transportu i komunikacji pracuje nad nowymi planami

Jednym z tych, którzy mimo wszystko mają nadzieję, że cały projekt zostanie ponownie przemyślany, jest były minister transportu Ketil Solvik-Olsen. Solvik-Olsen pracuje obecnie dla firmy Seabroakers, która ma z kolei powiązania z amerykańską firmą Elona Muska - The Boring Company - zajmującą się budową tuneli.

Były minister transportu Ketil Solvik-Olsen chce zastąpić Fornebubanen tańszym rozwiązaniem. Foto: Berit Roald (NTB scanpix/Oslo kommune)

- Gdyby Fornebubanen zbudowano stosując podobne rozwiązanie, jakie obecnie stosuje The Boring Company w Las Vegas, koszty inwestycji mogłyby zostać zmniejszone o ponad połowę, a budowa zostałaby ukończona szybciej. Zaskakuje mnie, że władze Oslo, Viken oraz rząd nie wykazują większej dociekliwości w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą przynieść tak wielkie oszczędności. Jeśli Hareide ma być traktowany poważnie, to powinien zacząć od otwarcia głowy na możliwości, które są tuż przed jego nosem, mówi Solvik-Olsen w rozmowie z Nettavisen.

Wcześniej tego lata Solvik-Olsen spotkał się z przedstawicielami Stortinget i zaproponował rozwiązanie zastępujące: trasa Fornebubanen miałaby biec mniejszymi tunelami, przeznaczonymi dla samojezdnych samochodów i autobusów.

Elon Musk w czasie odsłaniania testowego tunelu w Los Angeles. Foto: Robyn Beck (AFP)

Mniejsze tunele zapewnią szybszy postęp prac, a także znacznie mniejsze wydobycie mas ziemnych. Nie bez znaczenia jest tu również mniejsza infrastruktura podziemna. Firma zbudowała już tunel testowy w Kalifornii i pracuje teraz nad ukończeniem pierwszego kontraktu w Las Vegas.

The Boring Company pracuje nad tunelem, który ma transportować tłumy pasażerów z i do Las Vegas Convetion Center. Foto: John Locher (AP)

Kontrakt z Las Vegas opiewa na 52,5 miliona dolarów, czyli prawie 525 milionów koron. Fornebubanen jest 6,4 razy dłuższy. Fornebu kosztowałoby zatem prawie 3,5 miliarda koron - biorąc pod uwagę 8.700 metrów podwójnego tunelu i aż 19 stacji.

- Musimy być oczywiście ostrożni przy bezpośrednim porównywaniu kosztów projektów prowadzonych w różnych krajach, ale obliczenia powinny wzbudzić zainteresowanie każdego, kto zarządza pieniędzmi podatników. Bądźmy więc konserwatywni i powiedzmy sobie szczerze, że w Norwegii wszystko kosztuje trzykrotnie drożej i trwa dwa razy dłużej niż w Las Vegas. Wtedy cena wyniesie 10 miliardów koron i zajmie to 3,2 roku. W każdym razie jest to i tak zarówno szybsze, jak i tańsze niż obecny projekt za 17 miliardów, którego budowa ma trwać siedem lat - mówi Solvik-Olsen.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Dette prosjektet viser hvorfor Knut Arild Hareide ønsker «en stor, stor reform» (Magnus Blaker)