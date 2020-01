Skanowanie telefonem: nowy projekt Coop/Obs pokazuje jak spersonalizować handel

Zakupy w sklepie nie muszą teraz kończyć się przy kasie

HAUGENSTUA, GRORUDDALEN (Nettavisen Ekonomia): - To fantastycznie proste rozwiązanie! To właśnie jest inteligentny handel, mówi rozentuzjazmowany Lars Tendal w rozmowie z Nettavisen.

Lars Tendal jest szefem sieci Obs. Obs jest częścią spółki Coop i pierwszą z sieci tego koncernu, która wprowadza nową technologię we wszystkich swoich sklepach w Norwegii.

W przyszłym tygodniu sieć Obs, jako pierwsza sieć w Norwegii uruchamia mobilne skanowane produktów. Do wprowadzania produktów używać będziemy wyłącznie swojego telefonu komórkowego, a płacić będziemy mogli za pośrednictwem specjalnej aplikacji płatniczej Coopay.

Jak działa ta technologia można zobaczyć na filmie.

- Innymi słowy, po skończeniu zakupów nie ma potrzeby kasowania poszczególnych produktów w kasie przy wyjściu ze sklepu. Jedyne co trzeba zrobić to zeskanować przy kasie kod kreskowy z telefonu. Oznacza to brak kolejek przy kasie, powiedział Tendal.

- Nie będzie mniej pracowników

- Nasi klienci wymagają, żeby zakupy w sklepach odbywały się płynnie, bez zakłóceń w postaci np. oczekiwania w kolejce do kasy. Shop Express, samoobsługowe kasy, a teraz możliwość skanowania towarów za pomocą telefonu komórkowego, wszystko to oznacza, że klienci będą mogli dokonywać zakupów szybciej, mówi Tendal.

- Czy to rozwiązanie oznacza, że w sklepach będzie mniej pracowników?

- Nie, pracownicy będą przesuwani z kas do innych zadań, takich jak na przykład pomoc klientom. W mniejszych sklepach poza centrami miast taka technologia może pomóc uratować te punkty, które miały być zamknięte.

W ostatnich latach zakupy stają się coraz bardziej cyfrowe. W sklepach Coop z kas samoobsługowych korzysta około 37 procent klientów, a 16 procent korzysta z Shop Express, gdzie skanuje się towary za pomocą skanera ręcznego w sklepie.

Aby skanować produkty za pomocą telefonu komórkowego, należy pobrać aplikację ShopExpress ze sklepu Apple Store lub Google Play.

- Naszym celem jest zintegrowanie w ciągu roku aplikacji ShopExpress z aplikacją członkowską Coop. Jeśli testowane rozwiązanie będzie funkcjonowało prawidłowo, a klienci będą chcieli z niego korzystać, to w planach mamy szybkie wdrożenie mobilnego skanowania we wszystkich sieciach należących do Coop mówi Tendal.

Lepsze niż Amazon Go?

Dag Slettemeås jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań Konsumenckich (Forbruksforskningsinstituttet SIFO). Jest ekspertem w dziedzinie technologii oraz artykułów spożywczych i uważa, że rozwiązania wprowadzane przez Coop są typowe dla kierunku, w którym podąża cały rynek handlu artykułami spożywczymi.

Chodzi o ograniczenie kolejek i przeniesienie siły roboczej. Wprowadzane rozwiązania wyglądają bardzo rozsądnie. Podobne udogodnienia wprowadził już Amazon Go, powiedział Slettemeås. Odwołał się on tym samym do szeroko dyskutowanych sklepów Amazon, gdzie klienci wybierają produkty, które są rejestrowane przez kamery przy użyciu technologii maszynowej i technologii rozpoznawania twarzy.

- Problemem w rozwiązaniu Amazon Go jest zachowanie prywatności. W rozwiązaniu Coop klient sam decyduje co robi, więc może to być lepsze rozwiązanie, mówi.

Slettemeås uważa, że wyzwaniem związanym z takimi rozwiązaniami jest to, że ludzie mogą przyzwyczaić się do korzystania z jednej tylko sieci sklepów spożywczych. W takich przypadkach konkurencyjność na przykład w sferze cen staje się mniej istotna.

- Jeśli otrzymasz bardzo dobrą ofertę lojalnościową, może to oznaczać, że cena staje się mniej ważna. To z kolei może oznaczać, że sieci sklepów spożywczych będą podnosiły ceny. To wada takich rozwiązań, powiedział Slettemeås.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Mobilscanning: Coop nye satsing snur hvordan du handler helt på hodet (Halvor Ripegutu)