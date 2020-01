Solberg: - Wizyta w Auschwitz to zawsze bolesne przeżycie

Premier Erna Solberg (H) twierdzi, że odwiedzanie Auschwitz zawsze jest bardzo bolesne. W poniedziałek premier wraz z norweskimi świadkami tamtych czasów uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu.

Dla Erny Solberg wizyta w Auschwitz nie była pierwszą. Pierwszy raz odwiedziła ten obóz zagłady wraz ze szkolnymi kolegami i koleżankami podczas wspólnego szkolnego wyjzadu. Ostatnio była na obchodach wyzwolenia obozu pięć lat temu.

- Wizyta tutaj zawsze jest tak samo bolesnym przeżyciem. Być tutaj i myśleć o wszystkim tym, co się tutaj wydarzyło jest bardzo dotkliwe, powiedziała Solberg w namiocie ustawionym przy bramie, którą wjeżdżały do obozu wagony z więźniami.

- Dużo wspomnień wraca

Edith Notowicz, która była więźniem Auschwitz nie ukrywa, jak trudno było jej tu wrócić.

- Od początku było tu strasznie, jeśli takie słowa oddają to co przeżyłam.

Edith powiedziała, że wiele wspomnień wraca. Osadzona była w obozie dla dzieci i wciąż pamięta to odczucie, gdy nie wie się gdzie są rodzice i co się z nimi stało.

- Pytałam wszystkich, czy znają moich rodziców. Widziałeś moją mamę? Widziałeś mojego tatę? Myślałam, że wszyscy muszą przecież ich znać, powiedziała Notowicz.

Notowicz powiedziała, że wspaniale jest widzieć, jak premier Norwegii, książę koronny Haakon i inne głowy państw biorą udział w obchodach.

Poruszające historie

Czas jednak upływa, a ocaleni więźniowe starzeją się. Pozostaje już coraz mniej osób, które mogłyby dzielić się swoimi historiami. Dlatego premier Solberg uważa, że ważne jest, aby ci, którzy żyją, opowiedzieli swoje historie właśnie teraz. Ernę Solberg bardzo poruszyły historie opowiedziane w Polsce.

- Słyszymy przerażające historie świadków, które dotychczas można było oglądać tylko w filmach, jak np. historia dziecka poddanego eksperymentom doktora Mengele. To nie film, to możemy usłyszeć również z ust norweskich świadków tamtych czasów.

- Widzimy, że zwiększa się ilość uczniów podróżujących wraz ze szkołami do obozów zagłady. To jest niezwykle ważne dla kolejnych pokoleń. Należy mieć świadomość tego, co w tamtych czasach się wydarzyło, powiedziała Solberg, która w przeszłości również, wraz ze swoją szkołą odwiedziła Auschwitz.

Ostrzegany przed obojętnością

Jednym z ważniejszych tematów poruszonych w czasie poniedziałkowych uroczystości była konieczość upamiętnienia takich miejsc i czynów w nich popełnionych.

- Nie wolno o nich zapomnieć, powtarzali zebrani na obchodach goście.

Dlatego wspomnienia byłych więźniów muszą być opowiedziane i zapamiętane.

Notowicz powiedziała jednak, że obawia się, iż cała historia może z czasem zostać zapomniana.

- Pewne sprawy łatwo odłożyć w zapomnienie. Sześć milionów ofiar... Kiedy umiera jedna osoba, odczuwa się wielki smutek. Gdy miliony... Mam tylko jedną wielką nadzieję, że to się już nigdy nie powtórzy.

Drugim poruszanym tematem obchodów wyzwolenia obozu była konieczność uniknięcia nowej zagłady. Solberg szczególnie podkreśliła przemówienie polskiego historyka i dziennikarza Mariana Turskiego, którego przekaz był wyjątkowo silny.

- Turski rozmawiał z wnukami o tym, jak niezwykle ważne jest, aby od samego początku nie akceptować niczego, co mogłoby skończyć się tak, jak zakończył się Holokaust, powiedziała premier.

Turski w swoim przemówieniu powiedział, że jeden z jego przyjaciół wymyślił «jedenaste przykazanie», które brzmi: «Nie możesz pozostać obojętny» . Było to również jego przesłanie do dzisiejszej młodzieży.

- Nie bądź obojętny na historyczne kłamstwa oraz na naruszanie praw mniejszości. Szlachetność demokracji polega na tym, że prawa mniejszości istnieją, gdy rządzi większość, powiedział Turski.

