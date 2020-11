Solberg i Vedum w klinczu w sprawie pomocy dla linii lotniczych Norwegian

Lider Sp Trygve Slagsvold Vedum prosi rząd o uratowanie linii lotniczych Norwegian. Premier poprosiła Partię Centrum o informację, ile chcą wydać na ratowanie tej zadłużonej firmy.

PARLAMENT (Nettavisen): W czasie, gdy pracownicy linii lotniczej Norwegian demonstrowali przed parlamentem, Partia Centrum (Sp) pytała premier Ernę Solberg (H), dlaczego rząd nie robi więcej, aby uratować Norwegian.

- Ludzie i firmy w Norwegii są całkowicie uzależnieni od lotnictwa. Wiele tysięcy miejsc pracy jest obecnie zagrożonych. Czy premier jest w stanie siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak Norwegian będzie pierwszą norweską firmą, która zostanie zlikwidowana, a w raz z nią zniknie wiele miejsc pracy? - zapytał Trygve Slagsvold Vedum, lider Sp.

Vedum podkreślił też, że mówimy o norweskich miejscach pracy na norweskich lotniskach:

- W Ernie Solberg zadziwia mnie jej zupełnie beztroskie podejście do norweskich miejsc pracy w lotnictwie - mówi Vedum.

Solberg wydawała się być zdenerwowana komentarzem lidera Sp i natychmiast mocno odpowiedziała:

- Nie podchodzę beztrosko do żadnych miejsc pracy, ani w lotnictwie ani w innych branżach. Sugerowanie takiego podejścia, uważam za dość brzydkie, odpowiada Solberg.

Obejrzyj wymianę zdań pomiędzy Erną Solbeg i Trygve Slagsvold Vedumem:

- Potencjał rozwoju

Solberg zwróciła uwagę, że rząd wydał już łącznie 13–14 mld koron na lotnictwo, finansując trasy i usługi oraz udostępniając firmom korzystne programy pożyczkowe.

- Nie możemy jednak z dyskusji całkowicie wykluczyć, że niektóre firmy już przed pandemią miały problemy finansowe - powiedziała premier, odnosząc się tym samym do długu Norwegian wynoszącego ponad 40 mld koron.

- Powiedzieliśmy już, że będziemy finansować firmy, które mają zdolność przetrwania - powiedziała Solberg.

Vedum zwrócił uwagę, że wiele innych państw w Europie zapewniło wsparcie finansowe swoim liniom lotniczym i zapytał, dlaczego Norwegia nie chce zrobić tego samego.

- To zawsze będzie dylemat, ile pieniędzy z podatków norweskich nauczycieli, pielęgniarek i pracowników sklepów wykorzystamy na pomoc firmom, które później i tak mogą trafić do międzynarodowych funduszy venture lub chińskich rozwiązań gwarancyjnych. To są słowa, które powinny dać dużo do myślenia Vedumowi, który używa słowa «norweski» w każdym zdaniu, odpowiedział Solberg.

W środę pracownicy linii lotniczych Norwegian demonstrowali przed norweskim parlamentem Stortinget. Foto: Anders Zerener (Mediehuset Nettavisen)

Poprosiła Vedum o podanie kwoty

Erna Solberg zapytała zatem Veduma, ile pieniędzy jego partia chce przeznaczyć na ratowanie spółki Norwegian.

- Czy Partia Centrum jest skłonna zapłacić 48 miliardów koron na pokrycie długów? A może 20 lub 15 miliardów koron? Ile pieniędzy Vedum zamierza przeznaczyć, aby mieć pewność, że uratuje miejsca pracy w firmie, która ma tak duże zadłużenie, pytała Solberg.

W środę zarówno Partia Pracy, jak i Sp przedstawiły w Stortinget własne propozycje pomocy lotnictwu w czasie kryzysu.

Partie rządowe oraz Partia Postępu Frp uzgodniły w tym tygodniu, że rząd do końca stycznia przedstawi w parlamencie ocenę potrzeby stworzenia osobnego systemu rekompensat dla lotnictwa.

