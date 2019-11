Solvik-Olsen: Partia Centrum może powstrzymać inwestycje w transgraniczny kabel NorthConnect

Ketil Solvik-Olsen uważa, że Partia Centrum i jej lider Trygve Slagsvold Vedum mają możliwość powstrzymania budowy transgranicznego kabla energetycznego NorthConnect.

Lider Partii Centrum (Senterpartiet, Sp) Trygve Slagsvold Vedum wzburzony rosnącymi cenami energii elektrycznej ogłosił, że należy niezwłocznie poruszyć w parlamencie sprawę budowy transgranicznego kabla energetycznego NorthConnect. Vedum planuje postawić pod ścianą ministra ropy i energii Kjella-Børge Freiberga (Frp) i poprosić go o zatrzymanie budowy kabla łączącego Norwegię ze Szkocją.

Trygve Slagsvold Vedum jest kluczową postacią w tej sprawie, mówi były wiceprzewodniczący Partii Postępu (Frp) Ketil Solvik-Olsen.

- Trygve Slagsvold Vedum musi przestać grać w Stortinget, a raczej użyć siły jaką posiada w gminach. Projekt budowy kabla NorthConnect łączącego Norwegię ze Szkocją ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników w regionach, mówi Solvik-Olsen.

Transgraniczny kabel energetyczny NorthConnect będzie miał 655 kilometrów długości i pojemność 1.400 megawatów (MW). Połączy on Eidfjord w norweskim okręgu Hordaland i Peterhead w Szkocji, a koszt inwestycji szacowany jest na około 1,7 miliona euro.

Lokalni właściciele

Solvik-Olsen zwraca uwagę, że za wnioskiem o budowę kabla energetycznego NorthConnect stoją lokalne firmy energetyczne, będące własnością wielu gmin, w których władzę sprawują Partia Centrum i Partia Pracy.

- Vedum może zaoszczędzić władzom centralnym angażowania się w lokalne problemy, jeśli poprosi burmistrzów o wycofanie wniosku o budowę linii energetycznej między Norwegią a Szkocją. W tym przypadku, to on dzierży władzę. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście to co mówi jest odzwierciedleniem jego rzeczywistych przemyśleń. Jak dotąd mam co do tego wątpliwości, mówi Solvik-Olsen.

Spółkami wnioskującymi o pozwolenie na przeprowadzenie kabla łączącego Norwegię ze Szkocją są:

Agder Energi, która jest własnością 30 gmin w okręgu Agder;

Lyse należąca do gmin okręgu Rogaland;

E-Co należącej do gminy Oslo;

szwedzka spółka Vattenfall.

Ankieta przeprowadzona przez Partię Postępu (Frp) pokazuje, że Paria Centrum (Sp) i Partia Pracy (Ap) zarządzają w 26 z 47 gmin będących właścicielami spółek energetycznych.

Mówca?

Pomimo, że Senterpartiet, aby zatrzymać projekt kabla musi przekonać do współpracy Partię Pracy i kilka innych lokalnych ugrupowań, Solvik-Olsen uważa, że Vedum i tak mógł już wcześniej rozpocząć aktywność na tym polu.

Partia Pracy postanowiła poczekać z decyzjami dotyczącymi NorthConnect na wnioski i doświadczenia jakie przyniosą aktualne inwestycje w budowę dwóch innych kabli energetycznych.

Solvik-Olsen oczekuje, że to włąśnie Vedum zainicjuje tworzenie lokalnych koalicji sprzeciwiających się inwestycji w NorthConnect.

- To czas kiedy Vedum ma szansę pokazać, że jest kimś więcej niż tylko dobrym mówcą. Może poprosić lokalnych polityków, by powstrzymali budowę tej linii energetycznej, mówi Solvik-Olsen.

Vedum: - To krajowa odpowiedzialność

Lider Sp Trygve Slagsvold Vedum kręci tylko głową, gdy słyszy o prośbie płynącej ze strony Frp.

- Za decyzją dotyczącą budowy NorthConnect w 100 procentach odpowiedzialne są władze centralne. Dlatego będziemy walczyć przeciwko NorthConnect w parlamencie. Nie tylko lokalnie, w gminach lecz na szerszym forum krajowym musimy myśleć o tym, co jest dobre dla całej Norwegii. Senterpartiet uważa, że dla Norwegii korzystne jest mieć krajową kontrolę nad polityką energetyczną i niskimi norweskimi cenami energii, mówi Vedum.

Lider partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum uważa, kabel NorthConnect doprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej w Norwegii. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Vedum uważa również, że NorthConnect to kabel, który doprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej w Norwegii.

- To nie gminy są odpowiedzialne za krajową politykę energetyczną. Za to odpowiedzialny jest norweski parlament Stortinget, mówi lider Sp.

Nie zamierza on również instruować lokalnych polityków, jakie mają podejmować decyzje w tej sprawie.

- Zamierzam zajmować się tą sprawą w Stortinget, podkreśla lider Partii Centrum.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet (NTB)