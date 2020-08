Sondaż Nettavisen: Høyre zwiększa przewagę nad Partią Pracy

Rekordowe notowania partii Erny Solberg - w sondażu poparcia partii politycznych zleconym przez Nettavisen.

Po gwałtownym spadku notowań w czerwcowym sondażu Sentio dla Nettavisen, w sierpniu premier Erna Solberg, wraz ze swoją partią Høyre notuje wyraźny wzrost poparcia.

W porównaniu do poprzedniego badania, Høyre zyskało aż 4,5 punktu procentowego, a na partię tę swój głos oddałoby 28,7 procent ankietowanych. Jest to wynik nawet lepszy od tego, który partia uzyskała w sondażu marcowym, kiedy to epidemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia Norwegii.

- To najlepszy rok dla Høyre. Aby przypomnieć sobie, kiedy partia miała większe poparcie, musimy cofnąć się do stycznia 2018 roku, mówi w rozmowie z Nettavisen Martin Stubban z Sentio.

Przeprowadzony sondaż jest pierwszym badaniem przeprowadzonym po debacie liderów partii, która odbyła się w Arendal w czwartek w zeszłym tygodniu.

- Szczególnie niepokojące wyniki MDG

Sondaż pokazuje też między innymi, że Partia Zielonych (Miljøpartiet de Grønne MDG) odnotowuje gwałtowny spadek notowań. Partia ta, po raz pierwszy od półtora roku spada poniżej magicznej granicy progu wyborczego, czyli poniżej czterech procent. Ostatni tak niski wynik w sondażu Sentio partia MDG osiągnęła w marcu 2019 roku, uzyskawszy wtedy wynik 3,2 proc.

Fakta Próg wyborczy w Norwegii ↓ Spójrzmy w tym momencie na norweską ordynację wyborczą i sprawdźmy, co w Norwegii kryje się pod pojęciem progu wyborczego. Okazuje się, że pojęcie to oznacza tu coś zupełnie innego, niż np. w Polsce. W parlamencie norweskim zasiada łącznie 169 deputowanych. Zasada progu wyborczego (4 proc.) obowiązuje jednak wyłącznie przy rozdziale 19 mandatów (tzw. mandatów wyrównawczych utjevningsmandater). Przy rozdziale pozostałych 150 mandatów (tzw. mandatów okręgowych – distriktsmandater), zasada progu wyborczego już nie obowiązuje. Mandaty okręgowe i mandaty wyrównawcze są równorzędnymi miejscami w norweskim parlamencie Stortinget, ale są rozdzielane w różny sposób. Podczas gdy mandaty dla przedstawicieli okręgowych są przydzielane w zależności od liczby głosów, jakie partia otrzymuje w poszczególnych okręgach, to mandaty wyrównawcze (po jednym na każdy okręg wyborczy) rozdzielane są w oparciu o liczbę głosów, jakie partia otrzymuje na szczeblu ogólnokrajowym. Mandaty wyrównawcze otrzymują jednak jedynie ugrupowania, które przekroczyły 4-procentowy próg wyborczy w skali kraju. Pozostałe partie otrzymują jedynie mandaty z puli 150 mandatów okręgowych.

MDG w sierpniowym sondażu uzyskała poparcie ankietowanych na poziomie 3,9 procent, co oznacza spadek o 1,4 punktu procentowego.

Gdyby wybory odbyły się teraz, a wyniki sondażu byłyby wynikiem wyborów, to partia ta nie otrzymałaby żadnego z ważnych mandatów wyrównawczych w Stortinget (patrz Faktabox powyżej). MDG miałaby zatem zaledwie jednego przedstawiciela w parlamencie.

- Szczególnie niepokojące dla MDG jest niska lojalność ich dotychczasowych wyborców. Tylko 46 procent tych, którzy głosowali na partię MDG w 2017 roku wyraziło chęć ponownego zgłosowania na tę partię. Poparcie MDG jest w dużym stopniu zależne jest od tego, jak bardzo tematyka związana ze środowiskiem dominuje w mediach. Gdy klimat i środowisko nie są codziennie dyskutowane w przestrzeni publicznej, wyborcy niejako zapominają o tej partii - mówi Stubban.

Sondaż Nettavisen jest pierwszym przeprowadzonym po debacie liderów partii, przeprowadzonym w kanale telewizji publicznej NRK w czwartek w zeszłym tygodniu. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Pogarsza się także sytuacja koalicjanta rządowego Høyre, czyli partii Venstre. Partia ta w sierpniu odnotowała poparcie na poziomie 2,1 procent, co oznacza spadek o połowę w porównaniu do notowań z czerwca (4,4 procent).

Kolejny współkoalicjant premier Erny Solberg, Partia Chrześcijańsko-Ludowa KrF również boryka się z ze spadkiem notowań. Sierpniowy sondaż daje KrF poparcie na poziomie 2,6 proc., czyli znacznie poniżej progu wyborczego. Obie partie (Venstre i KrF) po wyborach miałyby tylko po jednym swoim przedstawicielu w norweskim parlamencie Stortinget.

W efekcie tego, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, obecna koalicja rządowa, nawet przy poparciu Parti Postępu, uzyskałaby zaledwie 79 mandatów w 169 miejscowym norweskim parlamancie.

Gorsze notowania Partii Pracy

W ostatnich miesiącach pogorszyła się również sytuacja Partii Pracy i jej lidera Jonasa Gahr Støre. W majowym sondażu Sentio partia uzyskała poparcie w wysokości 25,5 proc. Jednak w sierpniowym badaniu poparcie to spadło do 23,1 proc.

Po opozycyjnej stronie czerwono-zielonej, jedną z osób, która może być zadowolona z wyników ankiety jest lider Socjalistycznej Partii Lewicy SV Audun Lysbakken. SV uzyskała bowiem poparcie na poziomie 8 procent, co stanowi wzrost o 1,1 punktu procentowego.

Partia Postępu Fremskrittspartiet Frp, która opuściła w styczniu ławy koalicji rządowej, w przeprowadzonym sondażu również zyskuje. Poparcie dla tej partii zadeklarowało 12,8 procent respondentów, co stanowi wzrost o 1,5 punktu procentowego od czerwca. Oznacza to, że ​​po raz pierwszy od lutego partia ta ma większe poparcie od Partii Centrum.

Partia Centrum w sondażu uzyskała poparcie w wysokości 12,6 procent, co stanowi spadek o 1,4 punktu procentowego.

Sondażowe wyniki poparcia norweskich partii politycznych w maju, czerwcu i sierpniu. Badania wykonane przez agencję Sentio na zlecenie Nettavisen.

