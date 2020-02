Sondaż Nettavisen: Partia Postępu (Frp) z największym wzrostem poparcia

Oto zwycięzcy i przegrani lutowego sondażu poparcia dla partii politycznych.

Agencja Sentio przeprowadziła na zlecenie Nettavisen najnowszy, lutowy sondaż poparcia dla partii politycznych. Notowania Partii Postępu (Frp) wciąż rosną. Poparcie dla tej partii wyraziło 14,6 procent ankietowanych. W styczniowym badaniu partię tę popierało 10,8 procent respondentów. W ten sposób Frp wyprzedziło Partię Centrum ( Senterpartiet, Sp), którą poparło 14,1 procent ankietowanych. W styczniowym badaniu na Sp wskazało 16,8 procent respondentów.

Jensen: - Słuszna decyzja

Siv Jensen, liderka Frp skomentowała wyniki sondażu w następujący sposób:

- Przyjemnie jest patrzeć, jak po raz kolejny w sondażu nasza partia pnie się do góry. Pamiętać jednak należy, że sondaże to nie wybory. Dlatego też musimy nieustannie pracować, aby nasi wyborcy mieli pewność, że jesteśmy godni ich zaufania, powiedziała liderka Frp Siv Jensen w komentarzu dla Nettavisen.

- Informacje, które otrzymujemy w tej chwili od wyborców, pokazują, że nasza decyzja o odejściu z rządu była zdecydowanie słuszna. W szarości obecnego rządu, polityka naszej partii była zupełnie nierozpoznawalna.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Trygve Slagsvold Vedum: - Nigdy nie mieliśmy lepszego punktu wyjścia

To, że Partia Centrum (Sp) została wyprzedzona w sondażu przez Frp nie martwi jej lidera - Trygve Slagsvold Vedum.

- Aktualne poparcie dla naszej partii jest na dobrym, solidnym poziomie. W lutym nasze notowania w różnych sondażach wahały się od 13,9 do 17,3 procent. Co wskazuje, że na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi jeszcze nigdy nie mieliśmy lepszego punktu wyjścia. Nastroje w partii są dobre, mamy też stały napływ nowych członków, powiedział Vedum w komentarzu udzielonym Nettavisen.

Lider Partii Centrum (Sp) Trygve Slagsvold Vedum nie jest zaniepokojony faktem, że w ostatnim sondażu Nettavisen jego ugrupowanie wyprzedzone zostało przez Frp. Foto: (NTB scanpix)

- Bardziej niż dobrego wyniku Frp obawiam się tego, że partia ta, będąc partią opozycyjną, będzie aktywnie wspierała działania rządu, powiedział.

Wiceliderka Partii Pracy (Ap) Hadia Tajik pozytywnie odbiera to, że partie z tzw. czerwono-zielonego bloku uzyskały większość w przeprowadzonej ankiecie.

Ap: - Nie jesteśmy zadowoleni

Partia Pracy w przeprowadzonym badaniu uzyskała 23,6 procent poparcia.

- To nie jest poziom poparcia naszej partii, z którego jesteśmy zadowoleni. Nie pozostaje nam nic innego, jak dalej pracować nad poprawą codziennego życia zwykłych ludzi, poprzez tańsze przedszkola, wzrost gospodarczy oraz bezpieczne miejsca pracy. Pozytywny wydźwięk sondażu jest taki, że partie «czerwono-zielone» uzyskały w badaniach większość parlamentarną, powiedziała Tajik w rozmowie z Nettavisen.

- Dość już ulg podatkowych dla najbogatszych i postępującej centralizacji. Kraj nasz potrzebuje zmiany kierunku na bardziej sprawiedliwy. I nad tym będziemy ciężko pracować aż do wyborów w 2021 roku, dodała Tajik.

Wyniki sondażu

W nawiasie podane są wyniki sondażu przeprowadzonego przez Sentio/Nettavisen w styczniu tego roku.

- Partia Pracy (Ap): 23,6 (25,4)

- Høyre: 19,7 (20,6)

- Partia Postępu (Frp): 14,6 (10,8)

- Partia Centrum (Sp): 14,1 (16,8)

- Socjalistyczna partia Lewicy SV: 7,2 (7,9)

- Zieloni MDG: 6,8 (5,4)

- Chrześcijańska Partia Ludowa KrF: 3,9 (3,0)

- Lewica Rødt: 3,9 (4,5)

- Venstre: 3,8 (4,1)

Frp odbiera wyborców Høyre

- Wzrost notowań Frp wynika głównie z dużego napływu do partii dotychczasowych wyborców niedawnego wspólkoalicjanta, partii Høyre. Wyborcy Frp migrują do Ap i Sp, jednak do Sp przechodzi dziś dużo mniej wyborców, niż miało to miejsce przed wyjściem Frp z rządu, wyjaśnia Martin Stubban z Sentio.

Gdyby wyniki przeprowadzonej ankiety były wynikami wyborów parlamentarnych to Ap, SV i Sp uzyskałyby większość z najniższym możliwym marginesem. Uzyskałyby mianowicie 85 mandatów w 169-osobowym parlamencie. Partie rządowe zdobyłyby łącznie 69 mandatów.

- Jeśli KrF i Venstre przekroczą próg wyborczy to partie rządowe otrzymają 75 mandatów. Dlatego, jeśli partie rządzące chcą wygrać wybory, Høyre musi uzyskać wyższe poparcie wyborców, podkreśla Stubban.

Sondaż Nettavien/Sentio: Poparcie dla partii politycznych na dzień 18 lutego - w procentach.

Sondaż Nettavien/Sentio: Zmiana poparcia dla partii politycznych - w porównaniu z badaniem przeprowadzonym 21 stycznia.

Sondaż Nettavien/Sentio: Liczba zdobytych mandatów w 169-osobowym parlamencie Stortinget.





Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nettavisen-måling for februar: Frp suser forbi Senterpartiet (Heidi Schei Lilleås)