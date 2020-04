Sondaż Nettavisen: Większy pesymizm w ocenie terminu zakończenia epidemii w Norwegii

Wielu ankietowanych zmieniła zdanie na temat czasu trwania epidemii.

Najświeższy sondaż przeprowadzony przez Nettavisen wskazuje, że staliśmy się nieco bardziej pesymistyczni w ocenie terminu zakończenia epidemii w Norwegii.

Obecnie prawie połowa społeczeństwa Norwegii uważa, że epidemia będzie trwała w tym kraju do Bożego Narodzenia. 46,6 procent uważa, że Norwegia będzie walczyć z pandemią do końca bieżącego roku.

- To dość zaskakujące, że wiele osób obawia się, iż koniec epidemii nastąpi dopiero na Boże Narodzenie. Prawdopodobnie opinia ta opiera się na postrzeganiu sytuacji jako zarówno poważnej, jak i długotrwałej, powiedział w rozmowie z Nettavisen Bernt Aardal, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo.

- Zrozumienie powagi tego kryzysu wydaje się fundamentalne. Zwłaszcza w kwestii postrzegania środków zaradczych jako zasadnych i rozsądnych. Tylko wtedy ludzie będą przestrzegać wszystkich obostrzeń, dodaje Aardal.

Socjolog Bernt Aardal twierdzi, że skuteczność środków podjętych w dobie epidemii zależy od tego, czy społeczeństwo będzie je postrzegało jako ważne i zasadne. Tylko wtedy ludzie będą ich przestrzegać. Foto: Heidi Schei Lilleås

Najnowsze dane pokazują zaś, że zaufanie do rządzących w zakresie radzenia sobie z kryzysem jest nadal wysokie.

Zmiana w ciągu ostatnich dwóch tygodni

Przed dwoma tygodniami, w sondażu Nettavisen tylko 34 procent ankietowanych wyrażało opinię, że pandemia potrwa do Bożego Narodzenia. Dzisiaj takie zdanie ma już 46,6 procent pytanych. Ponadto, w chwili obecnej już tylko 25,9 procent ankietowanych ma nadzieję na zakończenie kryzysu w lecie - w porównaniu do 43 procent optymistów dwa tygodnie temu.

Jak pokazują przprowadzone badania, osoby młodsze patrzą w przyszłość bardziej optymistycznie niż osoby starsze. W grupie wiekowej 18-29 lat, aż 31,8 procent pytanych wierzy w zakończenie krysysu do lata.

W kwestii zakresu środków podjętych w celu ograniczenia epidemii, większość Norwegów nadal w dużej mierze zgadza się z wyborami rządu.

Tylko 11,4 procent respondentów uważa, że w celu ograniczenia epidemii podjęto zbyt wiele działań. Aż 64 procent ankietowanych uważa, że wprowadzone środki są odpowiednie, a 15,8 procent uważa, że wdrożono za mało działań zaradczych.

Stabilny poziom strachu i zaufania

Zarówno strach przed wirusem, jak i zaufanie do sposobu, w jaki władze radzą sobie z kryzysem, pozostają na stabilnym poziomie. Społeczeństwo Norwegii nie jest specjalnie przestraszone ani nie ma też wątpliwości, co do postępowania władz w sprawie epidemii.

Wykres zmian ogólnego poziom strachu (Frykt) i zaufania (Tillit) - od czasu rozpoczęcia prowadzenia badań, czyli od 12 marca. Indeks strachu opiera się na trzech kwestiach dotyczących: własnego zdrowia, zdrowia krewnych będących w podeszłym wieku i własnych finansów. Indeks zaufania opiera się na trzech pytaniach dotyczących zaufania do organów opieki zdrowotnej, władz politycznych i premier Erny Solberg.

Na Indeks zaufania składają się trzy różne aspekty: zaufanie do władz służby zdrowia, zaufanie do polityków oraz zaufanie w zdolność Erny Solberg do radzenia sobie z kryzysem.

Zaufanie do władz służby zdrowia jest niezmiennie najwyższe. W ostatniej ankiecie w skali od 1 do 5 zaufanie to było na poziomie 4,03 w porównaniu do 4,08 w ubiegłym tygodniu.

Zaufanie do premier Erny Solberg w ostatnim badaniu było na poziomie 3,78 (spadek z 3,80), podczas gdy zaufanie do władz politycznych wynosi aktualnie 3,67 (spadek z 3,74).

Indeks strachu w ankiecie Nettavisen dotyczy troski o własne zdrowie, finanse i zdrowie starszych krewnych. Wyniki ostatniej ankiety są podobne do poprzednich badań.

Przez cały czas kryzysu najbardziej martwiliśmy się o naszych krewnych będących w podeszłym wieku - i dotyczy to również minionego tygodnia. W skali od 1 do 5 niepokoiliśmy się o starszych krewnych na poziomie 3,78 (poprzednie badanie 3,76).

Zaniepokojenie własnymi finansami pozostaje na niezwykle niskim poziomie, pomimo szeregu zwolnień i zawirowań gospodarczych na świecie. Indeks ostatniego badania wyniósł 2,21. Tydzień temu było to 2,23.

Obawa o własne zdrowie spadła z 2,57 w zeszłym tygodniu do 2,54 w tym tygodniu. W tym obszarze nie jesteśmy zatem szczególnie mocno zaniepokojeni.

