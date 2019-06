Spadające poparcie dla Erny Solberg: - Tej wiosny nie wzbudziliśmy entuzjazmu

- Sondaże pokazują nam wyraźną tendencję. Tracimy poparcie zarówno my, jak Partia Pracy, mówi premier Erna Solberg o ostatnich wynikach badania opinii publicznej.

REZYDENCJA PREMIER NORWEGII (Nettavisen): W ostatnich sondażach wykonanych w drugim kwartale tego roku Høyre traci najwięcej. Widać to również w badaniach wykonanych przez agencję Sentio dla Nettavisen.

Ostatnie wyniki partii premier Erny Solberg to 21,5 procent i są one wyraźnie gorsze od rezultatu osiągniętego w pierwszym kwartale, kiedy to zaufanie do partii Høyre deklarowało 23,7 procent ankietowanych. Nawet jednak wyniki z pierwszego kwartału są znacznie niższe od wyników uzyskanych przez to ugrupowanie w wyborach parlamentarnych w 2017 roku.

W ankietach przeprowadzonych w okresie kwiecień-czerwiec, o opinię na temat swoich poglądów politycznych, agencja Sentio poprosiła łącznie 11.000 ankietowanych.

- Sondaże pokazują wyraźnie, że tej wiosny partie rządzące nie wzbudziły entuzjazmu wśród wyborców, powiedziała w rozmowie z Nettavisen premier rządu Norwegii Erna Solberg.

Rozmowę z panią premier przeprowadziliśmy zaraz po zakończeniu konferencji prasowej, w czasie której Erna Solberg podsumowała ostanie pół roku swojej pracy.

ROK SPADKÓW: Høyre straciło 2,2 punktu procentowego i uzyskało w drugim kwartale poparcie na poziomie 21,5 procent (badania agencji Sentio). Partia Pracy pozostaje największą partią w kraju, ale również traci poparcie.





Kosztowne kompromisy

Mocny spadek w sondażach notuje również najbliższy koalicjant Erny Solberg – Partia Postępu. Ugrupowanie minister finansów Siv Jensen osiągnęło w drugim kwartale wynik na poziomie 11, procent, czyli o 0,7 procent gorszy niż w kwartale pierwszym. Wyniki kolejnego koalicjanta KrF są również dalekie od ideału. Chrześcijańska Partia Ludowa mogła w drugim kwartale tego roku liczyć na poparcie zaledwie 3,4 procent wyborców.

Ostatni z koalicjantów, liberalna partia Venstre zakończyła mijający kwartał z wynikiem 2,7 procent.

Gdyby takim wynikiem zakończyły się wybory, Erna Solberg musiałaby wyprowadzić się z gabinetu Premiera Norwegii. Rządzące dzisiaj partie uzyskałyby w nowym rozdaniu zaledwie 64 mandaty, podczas gdy opozycyjne Partia Pracy Ap, Partia Centrum Sp i Socjalistyczna Partia Lewicy SV, zdobyłyby 87 miejsc w parlamencie i mogłyby się cieszyć z uzyskania stabilnej większości parlamentarnej.

- Musimy robić więcej i lepiej. We wszystkich czterech partiach rządowych mamy wyższe ambicje. Więc zakasujemy rękawy i rozmawiamy polityce. Mamy przed sobą letnie wakacje, a więc trochę słońca i światła, mówi Solberg.

- Mówisz, że nie udało ci się stworzyć entuzjazmu. Jaki jest tego powód?

- Myślę, że to dlatego, że bardzo trudne okazało się utworzenie rządu większościowego i powiększenie go o kolejnego koalicjanta – KrF. W wielu sprawach musieliśmy pójść na kompromisy, co nie spodobało się naszym wyborcom. Likwidacja hodowli zwierząt futerkowych okazała się dla nas i dla Frp niezwykle wymagającym zadaniem. To samo dotyczy zmian w ustawie aborcyjnej, mówi Solberg.

- Ważne są nie tylko opłaty drogowe

W badaniach Sentio najwyraźniej zyskuje Partia Centrum Sp - z 13,2 procent w pierwszym kwartale do 15,2 procent w drugim kwartale drugim.

To samo dotyczy Partii Zielonych (MDG), która osiągnęła wynik w wysokości 5,1 procent (wzrost o 1,4 punktu procentowego). Akcja obywatelska «Nie dla opłat bramkowych» również idzie naprzód i uzyskuje w drugim kwartale wynik 3,3 proc.

Słabe notowania Erny Solberg najbardziej widoczne są w jej rodzinnym mieście – w Bergen. Powstające tam bramki drogowe doprowadziły do sytuacji, w której najsilniejszym ugrupowaniem w mieście jest ostatnio Akcja obywatelska «Nie dla opłat bramkowych». Ze wsparciem nawet 25,2 procent wyborców. Wynik Høyre w Bergen to zaledwie 16 procent.

CZAS NA TRUSKAWKI: Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w ogrodzie w oficjalnej rezydencji Premiera Norwegii.

- Co sądzisz o kwestii opłat drogowych, o partii «Nie dla opłat drogowych» i o waszych wynikach w Bergen?

- Do tej pory udawało się nam utrzymać pozytywne zainteresowanie wyborców. Uważam, że konserwatyści mają większy potencjał i mogą jesienią uzyskać lepszy wynik w Bergen. Myślę, że w mieście sa też inne ważne problemy, nie tylko same opłaty bramkowe, mówi Solberg w wywiadzie dla Nettavisen i podkreśla:

- Skupmy się również na szkołach, bezpieczeństwie i innowacjach. Pamiętajmy też o opiece nad osobami starszymi.

Nie wyklucza współpracy z «Nie dla opłat bramkowych»

- Do wyborów pozostało niewiele czasu a Obywatelska Akcja «Nie dla opłat bramkowych» zyskuje również w Oslo. Nie boisz się ich przed wyborami?

- Uważam, że powinniśmy szanować demokrację. Jednocześnie sprzeciwiamy się polityce, która skupiona jest wyłącznie na jednym problemie. Jest przecież tyle innych problemów do rozwiązania. Więc jeśli naprawdę chcesz zmiany w Bergen, musisz głosować na Partię Konserwatywną Høyre, ponieważ to my jesteśmy gwarantem, że faktyczna zmiana nastąpi, stwierdza premier.

W Oslo konserwatyści ogłosili, że otwarci na współpracę z przeciwnikami opłat drogowych. Młodzieżówka Høyre widzi zaś możliwość współpracy z Zielonymi z MDG. Solberg nie wyklucza żadnego z tych rozwiązań.

- Lokalnie możesz pracować z różnymi ugrupowaniami. W niektórych gminach po ostatnich wyborach współpracowaliśmy już z MDG. Co prawda MDG współpracuje raczej z lewicą, ale mamy przynajmniej dwa miejsca, w których nasi burmistrzowie korzystają ze wsparcia Zielonych. Myślę, że to z kim pracujesz lokalnie, będzie zależało od spraw jakimi się zajmujesz, mówi.

- Gdybyś miał wybrać między MDG a «Nie dla opłat drogowych», to kogo byś wybrała?

- Wybór musi być dokonywany w regionach. Nie będę wybierała za naszych lokalnych działaczy. W niektórych miejscach będziemy też współpracować z Partią Centrum, mówi Solberg.

Krisemåling for Erna Solberg: - Vi har ikke skapt entusiasme denne våren ( Jørgen Berge)