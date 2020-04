Spadek liczby osób hospitalizowanych – liczba przetestowanych bliska 100.000

Minister Sprawiedliwości wymienia wszystkie aktywności, które dozwolone są w czasie epidemii koronawirusa.

OSLO (Nettavisen): - Dozwolona jest aktywność na świeżym powietrzu. Można robić zakupy żywności i ubrań, chodzić na spacery po mieście, po polach i lasach, iść nad morze, korzystać z usług rzemieślników, wyremontować dom, sprzątać, czytać wielkanocne kryminały oraz słuchać podcastów.

Minister sprawiedliwości Monica Mæland (H) w czwartek przedstawiła długą listę czynności, które wolno wykonywać po trzech tygodniach, w czasie których mieszkańcy Norwegii zmagali się z radykalnymi ograniczeniami, jakie wprowadzono, aby minimalizować rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

Solberg chwali cierpliwość Norwegów

Tuż przed niedzielą palmowa i nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, premier Erna Solberg wyraziła zaniepokojenie, że wprowadzone restrykcje ograniczające swobodę społeczeństwa, a mające na celu ochronę szczególnie wrażliwych grup społeczeństwa i ograniczenie presji na system opieki zdrowotnej, będą dla Norwegów coraz bardziej męczące.

We wtorek Solberg chwaliła cierpliwych Norwegów:

- Wyzwaniem staje się teraz fakt, że zmęczeni narzuconymi ograniczeniami ludzie zaczynają myśleć, że nie chcą już dłużej słuchać tego co nakazuje władza. Jeśli tak się stanie, wszyscy dużo stracimy, a najwięcej stracą grupy bezbronnych, szczególnie wrażliwych na wirusa, powiedziała premier Solberg w rozmowie z Nettavisen.

PROŚBA O WYTRWANIE: - To nie będzie zwykła Wielkanoc, ale musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby było jak najlepiej. Pomóżmy także tym, dla których będzie to szczególnie trudny czas, powiedziała w czwartek minister sprawiedliwości Monica Mæland. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- To nie będzie zwykła Wielkanoc

- To nie będzie zwykła Wielkanoc, ale musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby było jak najlepiej. Pomóżmy także tym, dla których będzie to szczególnie trudny czas, powiedziała Mæland.

Minister zachęciła Norwegów do myślenia o tych, którzy są teraz samotni i poprosiła, aby wziąć w dłonie telefony i pokazać, że zależy nam na innych.

Lista dozwolonych aktywności:

Maeland wymieniła też, co można zrobić w czasie Świąt, pomimo panującej epidemii Covid-19. Na liście aktywności dozwolonych znalazły się: spacery i wycieczki, aktywność na świeżym powietrzu, wyjścia do sklepów, spacery po mieście, korzystanie z usług rzemieślników i przeprowadzanie remontów oraz pamiętanie, że w każdym przypadku spędzania wolnego czasu najistotniejsze jest pamiętanie o zaleceniach, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji:

- Nie wychodź w grupach liczących więcej niż pięć osób i zachowuj odległość co najmniej dwóch metrów – podkreśliła minister.

Minister zdrowia Bent Høie zgodził się minister sprawiedliwości, ale nie miał dobrych wiadomości dla miłośników wypoczywania w domkach wakacyjnych:

- Zakaz wyjazdów do domków wypoczynkowych obowiązuje do końca Wielkanocy, powiedział.

Liczba poddanych testom bliska 100.000

Liczba potwierdzonych przypadków infekcji w Norwegii zbliża się obecnie do 5.000. Na obecność koronowirusa przebadano 98.587 osób. W norweskich szpitalach przebywa 318 osób hospitalizowanych z powodu infekcji Covid-19 wieńcowej, co oznacza spadek o siedem w porównaniu ze środą. Z pomocy respiratora korzysta aktualnie 96 pacjentów. Także tutaj nastąpił spadek ze 105 osób w środę.

Po kolejnym przypadku śmiertelnym w Ahus w czwartek po południu, w Norwegii zgłoszono 47 zgonów po zakażeniu Cowid-19.

- U 5 procent badanych osób stwierdzamy infekcję, co oznacza, że 95 procent badanych jest zdrowa. Średni wiek zarażonych wynosi 48 lat, powiedział Dag Forland z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

