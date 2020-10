Sparebank 1 ostrzega przed oszustwami

Sparebank 1 ostrzega wszystkich klientów banku.

Klienci norweskich banków są często narażeni na wciąż nowe próby oszustw. Kolejna próba kradzieży pieniędzy z kont spowodowała, że Sparebank 1 zdecydował się ostrzec wszystkich swoich klientów.

W wiadomościach e-mailach i SMS-ach oszuści podszywają się pod Sparebank 1, używając w tym celu logo i szaty graficznej banku. W otrzymanej wiadomości klient jest zwykle informowany, że jego karta i konto zostały dezaktywowane z powodu wykrytej, podejrzanej aktywności. Oszuści dołączają również link do fałszywej strony Sparebank 1.

- SpareBank 1 nigdy nie komunikuje się z klientami w ten sposób i chcemy podkreślić, że ten e-mail nie pochodzi od nas. Zdecydowanie odradzamy naszym klientów klikanie tego łącza, ostrzega Christine Meling Christensen, pełniąca obowiązki dyrektora ds. komunikacji w SpareBank 1.

Christensen podkreśla, że bank obserwuje wciąż rosnącą liczbę prób oszukiwania klientów oraz pojawianie się nowych metod oszustw.

- W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby manipulacji klientami banków, a oszuści stają się sprytniejsi i coraz bardziej profesjonalni. Najważniejszą radą, jaką mogę dziś dać, jest to, aby nigdy nie podawać informacji osobistych, takich jak haseł, kodów PIN ani innych danych o identyfikatorze bankowym BankID - bez względu na to, kto o to pyta, kontynuuje.

To oszustwo jest określane jako «phishing w czasie rzeczywistym» (real time phishing). Trudno jest z tym walczyć, ponieważ przestępcy stale używają nowych adresów e-mail i numerów telefonów.

- Informacje o nowych domenach i próbach oszustw są dla nas niezwykle ważne i zachęcamy wszystkich, którzy się zetkną z podejrzanymi działaniami, aby informowali o tym swój bank. Aktywnie pracujemy nad przeciwdziałaniem phishingowi, a praca ta staje się dla nas łatwiejsza, gdy klienci zgłaszają przypadki podejrzanej aktywności - mówi Christensen.

Phishing jest to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) albo nakłonienia ofiary do innych określonych działań. Phishing przeprowadzany jest najczęściej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS-ów.

