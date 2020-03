Specjalne przepisy umożliwią tworzenie koszar i obozów dla uchodźców i azylantów

Minister sprawiedliwości chce pozwolenia na odstąpienie od przestrzegania obowiązujących przepisów na wypadek potrzeby pilnego kwaterowania osób ubiegających się o azyl.

Proponowane rozporządzenie w sprawie sytuacji nadzwyczajnej zostało wysłane do konsultacji w niedzielne popołudnie.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego celem rozporządzenia jest umożliwienie Urzędowi ds. Imigracji (UDI) odstąpienia od przestrzegania zapisów ustawy o planowaniu i budownictwie oraz prawa sąsiedzkiego, jeżeli zaistnieje pilna potrzeba tymczasowego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w związku z panującym kryzysem koronawirusowym.

Obawa przed sytuacją awaryjną

Proponowany przepis zapisany jest w nowej ustawie koronawirusowej, która daje minister sprawiedliwości Monice Mæland (H) i pozostałym ministrom szerokie uprawnienia w walce z epidemią.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego uzasadniło swój wniosek tym, że z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa może dojść do sytuacji, w której zaistnieje pilna potrzeba tymczasowego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl. A wtedy trudno będzie zastosować się do zwyczajowych przepisów prawa. Może się to zdarzyć w przypadku pojawienia się infekcji w punkcie przyjmowania osób ubiegających się azyl lub w przypadku nagłego wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl.

- W sytuacji awaryjnej UDI musi być w stanie szybko zorganizować nowe miejsca pobytu dla osób ubiegających się o azyl, takie jak koszary lub obozy namiotowe, lub wykorzystać istniejące budynki do nowych celów, wyjaśnia minister w nocie konsultacyjnej.

Frp jest przeciwna

Rzecznik polityki imigracyjnej Partii Postępu Jon Helgheim ostro zareagował na informacje z Ministerstwa Sprawiedliwości informując, że Frp opowie się przeciwko zmianom przepisów, ponieważ wszelkie dostępne środki należy teraz kierować na opiekę zdrowotną, a nie na pomoc osobom ubiegającym się o azyl.

- To niewiarygodne, że rząd w czasie kryzysu, w którym znajduje się nasz kraj, zamierza przeznaczyć jeszcze więcej funduszy na pomoc osobom ubiegającym się o azyl, powiedział Helgheim.

- Osoby ubiegające się o azyl wykorzystują możliwości i zasoby, których moglibyśmy użyć do ratowania życia, mówi.

Propozycja wykorzystania hoteli

Z kolei przedstawicielka parlamentarna Socjalistycznej Partii Lewicy (SV), Karin Andersen, uważa, że zastosowanie środków ochrony przed zakażeniem wobec osób ubiegających się o azyl jest sprawą oczywistą.

- Dobrze, że rząd zauważa potrzeby związane z organizacją prac z osobami ubiegającymi się o azyl, zwłaszcza teraz, gdy przebywanie w nadmiernym zagęszczeniu jest niebezpieczne zarówno dla osób ubiegających się o azyl, jak i dla samych pracowników, mówi.

Według Andersen rząd powinien rozważyć wykorzystanie hoteli do przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

- Hotele stoją teraz puste, a państwo płaci zarówno pracownikom, jak i właścicielom, aby zapobiec ich bankructwu. W czasach kryzysu należy wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości jak najlepszego wykorzystania państwowych funduszy.

