Spór o ustawę o służbie wywiadowczej: Daje służbom prawo do masowego gromadzenia danych

Venstre ma nadzieję, że opozycja powie «nie» nowemu rządowemu prawu wywiadowczemu. Frp i Sp sygnalizują swoje pozytywne nastawienie do rządowej propozycji.

W zeszłym tygodniu partia Venstre wyraziła pierwszy oficjalny sprzeciw wobec rządowej propozycji dotyczącej masowego przechowywania danych sieciowych. Partia uważa, że może to zbyt mocno ingerować w prywatność i wykracza poza przyjęte ramy ingerencji państwa w życie swoich mieszkańców.

Będąca w koalicji rządowej Venstre ma nadzieję, że wraz z opozycją parlamentarną powstrzymają wprowadzenie zmian. W aktualnej sytuacji, bez ośmiu mandatów Venstre, aby uzyskać niezbędną większość 85 głosów, rządowe partie Høyre i KrF muszą do swojej propozycji przekonać albo Partię Pracy (Ap) albo Partię Postępu (Frp) z jeszcze jednym ugrupowaniem.

- To od decyzji Stortinget (norweskiego parlamentu) będzie zależało, czy damy aparatowi państwa taką władzę, jaką proponuje rządowa większość. Wiemy, że Parta Postępu (Frp) i Partia Centrum (Sp) już wcześniej głosowały przeciwko podobnym propozycjom, takim jak na przykład dyrektywa w sprawie przechowywania danych. Dzisiejsza propozycja jest dość podobna, powiedział minister klimatu i środowiska Sveinung Rotevatn (V) w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

VENSTRE: Minister klimatu i środowiska Sveinung Rotevatn sprzeciwia się propozycji dotyczącej ustawy wywiadowczej. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Jednak nadzieje Venstre na odrzucenie propozycji rządowej mogą okazać się płonne, gdyż politycy zarówno Partii Postępu, jak i Partii Centrum wydają się być pozytywnie nastawione do proponowanych zmian w prawie.

- Frp w dużej mierze zgadza się z propozycją rządu, stwierdził Christian Tybring-Gjedde z Partii Postępu, który zasiada w Komitecie Spraw Zagranicznych i Obrony w Stortinget.

- Dzisiaj Norwegia ma słabą ochronę przed atakami na norweską infrastrukturę cyfrową. Naszym zdaniem prawo odpowiednio chroni prywatność obywateli, a nowe przepisy zostaną dokładnie sprawdzone przez sądy, Komitet EOS* i Najwyższą Izbę Kontroli (Riksrevisjonen), napisał Tybring-Gjedde w e-mailu do NTB.

*- Komitet Kontrolny Stortingu ds. Służb Wywiadowczych, Specjalnych i Bezpieczeństwa

- Dobry punkt wyjścia

Partia Centrum również pozytywnie ocenia propozycję nowej ustawy.

- W obecnej, pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ważne jest, aby e-służby dysponowały narzędziami niezbędnymi do ochrony naszego kraju przed szpiegostwem i atakami cyfrowymi. Jeśli dodatkowo wprowadzone będzie prawo, które zapewni prywatność i bezpieczeństwo obywateli to Partia Centrum odniesie się do propozycji pozytywnie, napisała Liv Signe Navarsete, rzeczniczka partii i członkini komisji parlamentarnej ds. zagranicznych i obronnych.

Obie partie będą mogły dać rządowi niezbędną większość, ale minister obrony Frank Bakke-Jensen (H) jasno stwierdził, że ma nadzieję nie tylko na większość, ale nawet na znacznie szersze, ponadpartyjne poparcie polityczne.

SP: Liv Signe Navarsete, rzeczniczka partii i członkini komisji parlamentarnej ds. zagranicznych i obronnych. Foto: Heidi Schei Lilleås

Z drugiej strony Socjalistyczna Partia Lewicy SV i Lewica Rødt wyraźnie popierają stanowisko Venstre.

- Jestem bardzo zaniepokojony konsekwencjami rządowej propozycji dotyczącej nowej ustawy wywiadowczej. Nie możemy dać służbom wywiadowczym tak daleko idących uprawnień w zakresie gromadzenia i przechowywania metadanych dotyczących ruchu sieciowego mieszkańców Norwegii, mówi lider SV Audun Lysbakken.

- Partia Rødt jest zdecydowanie przeciwna rozszerzonemu monitorowaniu i gromadzeniu danych, które mogłyby naruszać prawa człowieka, powiedział lider partii Bjørnar Moxnes.

Partia Zielonych (MDG) twierdzi, że nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie projektu ustawy.

- Masowa inwigilacja

Już podczas pierwszej rundy konsultacji w 2018 roku Datatilsynet (Urząd nadzoru elektronicznego) był jednym z tych organów konsultacyjnych, które negatywnie wypowiedziały się o rozwiązaniach zawartych w proponowanej ustawie. Urząd był szczególnie sceptyczny wobec propozycji przechowywania metadanych całego, wykraczającego poza granice kraju ruchu sieciowego i stał na stanowisku, że oznacza to masową inwigilację Norwegów i może naruszać prawa człowieka.

Zdaniem Urzędu w nowym wniosku dokonano niewielu zmian.

- Nadal uważamy, że brzmienie ustawy jest niejasne i nie wiadome jest, kto i co powinno być objęte tym prawem oraz co prawo to oznacza dla zwykłych obywateli Norwegii. Ważne jest, aby mieć jak najdokładniejsze przepisy, ponieważ będą one praktykowane niejawnie, powiedział Bjørn Erik Thon, dyrektor Urzędu nadzoru elektronicznego.

- Mamy przekonanie, że wiąże się to z masową inwigilacją Norwegów, podkreśla.

FAKTY O NOWEJ USTAWIE:

Nowa ustawa ma zastąpić obowiązujące prawo z 1998 roku.

Najbardziej kontrowersyjną propozycją jest przyznanie służbie wywiadowczej prawa do tzw. ułatwionego gromadzenia elektronicznej komunikacji przekraczającej granicę Norwegii - w praktyce oznacza to prawo do gromadzenia i przechowywania większości komunikacji internetowej Norwegów.

Przechowywane informacje zwane metadanymi obejmują: nazwisko, datę, godzinę, lokalizację geograficzną i adres IP

Dane mają być przechowywane przez okres 18 miesięcy w celu umożliwienia służbom wywiadowczym wyszukiwania potrzebnych informacji.

Partia Venstre wyraziła sprzeciw wobec tej części projektu ustawy, która zdaniem partii stanowi nadmierne naruszenie prywatności.

Aby móc skorzystać ze zgromadzonych metadanych, słuzby muszą złożyć wniosek i uzyskać zgodę sądu okręgowego w Oslo. Do każdej sprawy zostanie przydzielony oddzielny prawnik.

Komisja EOS, która kontroluje tajne służby, będzie miała możliwość złożenia petycji do sądu rejonowego w Oslo o wstrzymanie trwającego dochodzenia.

Operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do rejestrowania całego ruchu elektronicznego w Norwegii i poza nią tak, aby w razie potrzeby służby wywiadowcze mogły ubiegać się o dostęp do danych.

Informacje powinny być wykorzystywane wyłącznie do zagranicznych celów wywiadowczych. Jeśli służby otrzymają informacje o łamaniu prawa w Norwegii, dane mają być usunąć, a norweska policja nie będzie o tym informowana. Wyjątkiem będą wyjątkowe przypadki, w których chodzi o zapobieganie poważnym zagrożeniom życia, zdrowia i wolności.

Projekt ustawy oparty jest na notatce konsultacyjnej ministerstwa z 12 listopada 2018 roku. Pierwotna propozycja została mocno skrytykowana przez wiele agencji, w tym Urząd ds. danych, który uważał, że propozycja może naruszać prawa człowieka i przyczynić się do masowej inwigilacji obywateli.

Propozycja ustawy będzie teraz rozpatrywana przez Stortinget.

(Źródło: Ministerstwo Obrony, Projekt Ustawy o służbie wywiadowczej. Prop. 80 L (2019-2020).

