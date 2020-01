Spór wokół sprowadzenia kobiety powiązanej z IS: Frp z ultimatum dla premier Solberg

Frp daje Ernie Solberg czas do końca miesiąca na spełnienie swoich żądań. Ich niespełnienie będzie skutkowało wyjściem Partii Postępu (Frp) z rządu.

- Czara goryczy się przepełniła. Nie chcemy za wszelką cenę zasiadać w rządzie, powiedziała Siv Jensen po spotkaniu parlamentarnej grupy Partii Postępu (Frp).

W czasie spotkania grupa parlamentarna Frp dyskutowała o dalszych krokach, jakie powinna podjąć partia po sprowadzeniu z Syrii Norweżki powiązanej z IS wraz z jej dziećmi. Zgody na przyjazd kobiety udzielił rząd wbrew stanowczemu sprzeciwowi Frp.

29-letnia kobieta jest oskarżona o udział w organizacjach terrorystycznych IS i Nusrafronten.

Lista żądań dla premier

Liderka Frp Siv Jensen zagroziła w środę, że opuści rząd. Na środowym spotkaniu Frp zdecydowano, że kierownictwo partii powinno sporządzić listę żądań, które zostaną przekazane premier Ernie Solberg.

- To od niej zależy, czy chce to potraktować poważnie, czy nie - powiedziała Jensen.

BRAK POROZUMIENIA: Siv Jensen nie zgadza się z decyzją o sprowadzeniu z Syrii kobiety powiązanej IS. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Jensen nie ujawniła jednak szczegółów dotyczących tworzonej listy żądań.

- Lista jest przygotowywana w ciszy i spokoju. Przekażemy ją premier za zamkniętymi drzwiami. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia, to opuścimy ławy rządowe, powiedziała liderka Frp.

Frp dała czas premier Solberg na odniesienie się do listy żądań do końca stycznia.

Ropstad reaguje na ultimatum od Frp

- Nie widzimy powodów dla jakich Frp miałaby przedkładać nową listę swoich żądań. Już od dłuższego czasu partia ta jednego dnia reaguje na wydarzenia w określony sposób, a kolejnego reakcja jest już zupełnie inna. Koalicja rządowa w czasie tworzenia uzgodniła wspólną politykę i w ramach tego porozumienia powinniśmy pracować dalej, powiedział lider Partii Chrześcijańsko-Ludowej (KrF) Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad odpowiada również, na zarzuty stawiane przez Frp, że bezpieczeństwo obywateli norweskich nie jest zapewnione.

- Respektuję sprzeciw Frp wobec rządu w sprawie sprowadzenia z Syrii kobiety współpracującej z IS. Lecz gdy padają oskarżenia, że nie chronimy bezpieczeństwa obywateli Norwegii, zmuszony jestem do reakcji. Stanowczo stwierdzam, że bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju jest najwyższym priorytetem, mówi lider KrF.

W ODPOWIEDZI: Lider KrF Kjell Ingolf Ropstad odpowiada na oświadczenia Frp. Zdjęcie: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Spotkanie przywódców partyjnych

W środę wieczorem o godz. 19.30 czworo przywódców partii tworzących rządową koalicję zebrało się w rezydencji premier Solberg. Spotkanie było zaplanowane od dawna, ale sprawa sprowadzonej kobiety w naturalny sposób stała się jednym z tematów prowadzonej dyskusji, poinformowała agencja informacyjna NTB.

Liderka Venstre Trine Skei Grande nie chciała komentować listy żądań Frp.

- Najpierw muszę zapoznać się z przedłożoną listą żądań Frp, a dopiero potem będziemy mogli o tym porozmawiać, powiedziała Grande.

W Frp wrze

Zezwolenie na powrót do Norwegii kobiety powiązanej z IS spowodowało wrzenie w szeregach Frp, partii która zawsze stała na stanowisku iż Norwegia nie powinna nawet palcem kiwnąć, by umożliwić powrót do kraju obywatelom Norwegii, którzy sami wybrali się do Syrii. Z wielu stron odezwały się głosy, że partia powinna opuścić szeregi rządu.

Utrata wyborców

Od kwietnia 2018 roku już prawie co trzeci głosujący na Frp przestał popierać tę partię. Wtedy na Frp popierało 15 procent wyborców, teraz na partię chce oddać swój głos zaledwie 10 procent.

