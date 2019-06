Sprawdź konto: Nadchodzą zwroty nadpłaconych podatków

W nadchodzących dniach około 2,9 miliona podatników otrzyma średnio po 11.700 koron zwrotu nadpłaconego podatku.

Według badań przeprowadzonych przez agencję Respons, aż 400.000 norweskich podatników obawiało się swojego rozliczenia podatkowego (skattemeldingen), a około 418.000 płacących podatki nie wiedziało nawet co to ten termin oznacza.

Dzisiaj nadszedł czas ponownego zainteresowania się tematem podatków. Od dzisiaj bowiem udostępniane są nasze ostateczne rozliczenia z norweskim fiskusem.

Zanotuj tę datę

20. czerwca nasze ostateczne rozliczenia podatkowe będą nam udostępniane przez administrację podatkową. Możesz je łatwo sprawdzić, przechodząc do tego linku. Jak co roku możemy sprawdzać nasze rozliczenia od około północy.

Jeśli jesteś, jak większość podatników, zarejestrowanym użytkownikiem elektronicznym, możesz spodziewać się, że już otrzymałeś, lub wkrótce otrzymasz dokument z ostatecznym rozliczeniem podatkowym. Norweski Urząd Skarbowy informuje, że udostępnianie rozliczeń potrwać może do trzech tygodni.

Jak informuje Urząd Podatkowy, większość zwrotów nadpłaconego podatku pojawi się na naszych kontach w dniu otrzymania rozliczenia.

Według norweskiej administracji podatkowej, około 800.000 podatników musi jednak dopłacić zaległy podatek. W sumie są oni zobowiązani do zapłaty łącznej kwoty 20,6 mld koron, co oznacza, że średnia kwota do zapłaty to 25.900 NOK.

Więcej, bo aż 2,9 miliona podatników, może jednak liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Kwoty zwrotów są różne – od bardzo niewielkich sum do kwot na poziomie setek tysięcy koron. Administracja podatkowa obliczyła, że norwescy podatnicy otrzymają łącznie 33,7 mld koron.

- Może cię to drogo kosztować

- Administracja podatkowa nie wie o Tobie wszystkiego i to Ty najlepiej znasz swoje finanse. Otrzymujemy co prawda coraz więcej informacji o podatnikach, ale to Ty jesteś wyłącznie odpowiedzialny za podanie pełnych informacji, które są podstawą do obliczenia należnego do zapłacenia podatku, wyjaśnia dyrektor Norweskiego Urzędu Skarbowego Hans Christian Holte.

Niewielu podatników korzysta jednak z możliwości aktywnego kontrolowania kwot płaconych przez siebie podatków. Fiskus informuje, że 7 na 10 (czyli 3,2 mln podatników) w pełni zaufało swoim pracodawcom i nie zdecydowało się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian do wstępnego rozliczenia podatkowego udostępnionego na początku kwietnia.

Ważne daty

Nie każdy dostaje swoje rozliczenie podatkowe 20. czerwca. Oto najważniejsze daty dla oczekujących na ostateczny dokument rozliczenia.

20. czerwca udostępniana jest pierwsza pula rozliczeń. Dotyczy to większości zwykłych pracowników, zarejestrowanych w systemie podatkowym jako użytkownicy elektroniczni i podających prawidłowe dane kontaktowe.

15 sierpnia rozliczenia podatkowe stają się dostępne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub małżonków prowadzących taką działalność. Dotyczy to również osób prowadzących działalność na własny rachunek, będących użytkownikami elektronicznymi.

Jeśli złożyłeś papierowe zeznanie podatkowe, ostatecznego rozliczenia możesz się spodziewać najwcześniej 15. sierpnia.

23 października to data, kiedy dostępna będzie ostatnia pula rozliczeń.

