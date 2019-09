Stare platformy czyli tykająca bomba na Morzu Północnym

Platformy naftowe, które zatrzymały produkcję, mogą pozostać na Morzu Północnym. Plany te niepokoją Komisję Europejską i złoszczą niektórych członków UE.

Już wkrótce setki platform naftowych na Morzu Północnym przestaną wydobywać ropę naftową. Firmy naftowe i gazowe staną zatem w obliczu ogromnego wyzwania, jakim będzie proces usunięcia platform z morza i ich utylizacja.

Według raportu Oil & Gas UK 2.379 odwiertów na Morzu Północnym zaprzestanie produkcji w ciągu nadchodzących dziesięciu lat, z czego 1.465 po brytyjskiej stronie. Planuje się usunięcie około 950.000 ton konstrukcji platform z Morza Północnego. 605.000 ton pochodzi z brytyjskiej części Morza Północnego.

Oczekuje się, że w Wielkiej Brytanii prace porządkowe na Morzu Północnym będą kosztowały 15,3 miliarda funtów rocznie, czyli około 168,6 miliarda koron. Według The Guardian rząd brytyjski planuje porzucić niektóre konstrukcje wydobywcze na Morza Północnego. Plany te bardzo niepokoją Komisję Europejską i złoszczą niektórych członków UE.

- Ogromne zaskoczenie

- Jestem tym naprawdę zaskoczony. Zwykle ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią w kwestiach środowiskowych. Oba kraje zawsze bardzo troszczyły się o stan naszych mórz. Teraz Wielka Brytania tak po prostu chce pozostawić dziesiątki tysięcy ton zanieczyszczonej wody na Morzu Północnym? To jest niezgodne z polityką ochrony środowiska, którą do dzisiaj prowadziła Wielka Brytania. Dzięki tej polityce kraj ten cieszył się dobrą reputacją, mówi Jochen Flasbarth, niemiecki sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Klimatu, The Guardian.

Komisja Europejska, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg, ostrzegają Brytyjczyków przed zatwierdzeniem planów koncernu Shell. Koncern planuje między innymi pozostawienie na morzu czterech platform na polach naftowych Brent. Na początku tego roku Europę obiegły zaś informacje, że rząd Wielkiej Brytanii planuje wsparcie dla planowanych działań Shell. Niemcy złożyli formalną skargę.

W roku 1962 Phillips Petroleum wysłał listy do władz norweskich z prośbą o zgodę na poszukiwania ropy i gazu na Morzu Północnym. Ponad 50 lat później produkcja ropy naftowej na Morzu Północnym nadal jest bardzo ważną dziedziną norweskiej gospodarki. Statfjord A jest jedną z najstarszych platform na norweskim szelfie kontynentalnym. W roku 2022 produkcja będzie zatrzymana. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Według The Guardian Niemcy i inne kraje UE uważają, że porzucone instalacje naftowe na Morzu Północnym są tykającą bombą ekologiczną. Jeżeli Shell nie zajmnie się swoimi instalacjami, to pozostawione w nich zanieczyszczenia przedostaną się w końcu do morza. W czerwcu Shell usunął jedynie fragmenty platform. Pozostałe części instalacji z pola naftowego Brent Shell chce pozostawić na miejscu uznając, że ich usunięcie jest zbyt kosztowne i zbyt ryzykowne.

- Wypompowanie ropy i usunięcie innych zalegających tam zanieczyszczeń nie będzie zadaniem łatwym i na pewno nie będzie tanie. Eksperci twierdzą jednak, że jest to możliwe, powiedział Flasbarth w rozmowie z The Guardian.

Wielka Brytania morze zignorować protesty krytyków

Problem platform z pola naftowego Brent, będzie gorącym tematem 18 października, kiedy to członkowie OSPAR (konwencji o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku) spotkają się w Londynie. Ponieważ jednak platformy rozlokowane są w sektorze brytyjskim (Wielka Brytania nie jest sygnatariuszem Konwencji), OSPAR nie ma prawnej możliwości nałożenia na Wielką Brytanię kar. The Guardian pisze, że Wielka Brytania teoretycznie może zignorować zastrzeżenia zgłaszane ze strony Niemiec i innych państw członkowskich.

- Jeśli spojrzeć na umowę podatkową, którą rząd Wielkiej Brytanii zawarł z koncernem Shell, oczywiste jest, że Wielka Brytania szuka dzisiaj najtańszego, a nie najbardziej przyjaznego środowisku rozwiązania, powiedział sekretarz stanu Flasbarth.

W Norwegii

W Norwegii prace nad rozbiórką i odzyskiem surowców z wycofanych z eksploatacji platform naftowych mogą wygenerować setki nowych miejsc pracy. Wśród norweskich graczy są Lutelandet Offshore z Sogn og Fjordane, AF Gruppen i Vats z Rogaland oraz Kværner ze Stord. Kværner wygrał już w tym roku przetarg na dekonstrukcję platformy Statfjord A, która w 2022 roku zostanie wyłączona z działalności wydobywczej. Według Kværner rozbiórka instalacji będzie wymagała stworzenia ponad 200 nowych etatów.

