Stomatolog okręgowy apeluje o samodzielne leczenie zębów

Presja wywierana na stomatologów doprowadziła do sytuacji, w której okręgowy stomatolog z Innlandet zaczął udzielać nieco nietypowych porad.

Czy pamiętasz odcinek Jasia Fasoli, w którym dentysta Rowana Atkinsona mdleje, a Jaś Fasola decyduje się na samodzielne zakończenie leczenia dentystycznego?

Z powodu infekcji koronawirusa epizod ten może obrazować to, co czeka nas Norwegów, jeśli zaufamy przekazowi dentysty z Innlandet.

Dentyści są szczególnie podatni na infekcje, ponieważ pracują w bliskim kontakcie ze śliną i śluzem. W sytuacji gdy wiele osób w tej grupie zawodowej musi obecnie z powodu kwarantanny pozostać w domu, presja na usługi dentystyczne jest ogromna.

Dlatego też pacjenci powinni samodzielnie naprawić proste przypadki nagłe, mówi dentysta okręgowy Claes Thorbjørn Næsheim rozmowie z NRK.

Claes Thorbjørn Næsheim prosi, żeby osoby bólem gardła lub wykazujące inne objawy koronawirusa nie przychodziły do dentysty. Powstała też lista schorzeń z którymi należy skontaktować się ze stomatologiem. Jednak kilka problemów dentystycznych można załagodzić, przynajmniej tymczasowo, samemu:

- Jeśli masz ostrą krawędź zęba, która rani język, możesz użyć drobnego papieru ściernego i samodzielnie wypolerować ząb. To samo zastosowałby każdy dentysta w swoim gabinecie, powiedział Næsheim w rozmowie z publicznym nadawcą.

Jeśli konieczne jest borowanie zęba, rozsądnym rozwiązaniem jest udanie się do dentysty i nie stosowanie podejścia Jasia Fasoli. Jednak według dentysty okręgu Innlandet wiele można naprawić samodzielnie. Foto: Skjermdump (YouTube)

Ból można złagodzić za pomocą paracetamolu lub ibuprofenu. Jeśli straciłeś wypełnienie, bezcukrowa guma do żucia może być pomocna przynajmniej na pewien czas.

- Będzie to forma tymczasowego wypełnienia, które może pomóc na chwilę. Jak mówi Næsheim, guma do żucia może być nieco zbyt ciężka dla języka i dziąseł, ale jest to i tak lepsze rozwiązanie niż ryzyko ukruszenia zęba.

Norweskie Stowarzyszenie Stomatologiczne popiera porady dentysty, ale podkreśla, że jeśli odczuwasz silny ból lub pojawił się obrzęk, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

