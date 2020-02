Strach przed wirusem wpływa na rynek ropy: - Nie zdarzyło się to od ponad dekady

Strach przed koronawirusem skutkuje rekordowo niskim zapotrzebowaniem na ropę.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), globalne zapotrzebowanie na ropę spada. Dzieje się tak po raz pierwszy od ponad dekady. Rada obawia się dalszego spadku ceny ropy.

Cena ropy spadła w zeszłym tygodniu poniżej 50 USD za baryłkę. Jest to najniższa cena od ostatnich 12 miesięcy.

- Popyt na ropę został poważnie obniżony epidemią koronawirusa i konsekwencjami, jakie z jej powodu poniosła chińska gospodarka, podaje IEA w swoim miesięcznym raporcie na temat rynku ropy.

Najsłabszy wzrost od 2011 roku

Wcześniejsze przewidywania zakładały, że globalna konsumpcja ropy w pierwszym kwartale 2020 roku wzrośnie o 800.000 baryłek dziennie. Aktualne prognozy wskazują jednak na spadek popytu o 435.000 baryłek dziennie, czytamy w raporcie.

- Kryzys trwa i obecnie trudno jest dokładnie ocenić jego skalę, napisała Agencja w swoim raporcie.

Raport przewiduje, że z powodu epidemii koronawirusa roczny wzrost światowej konsumpcji ropy zmniejszy się o około 30 procent i jest to najwolniejszy wzrost od 2011 roku, czyli od czasów kryzysu finansowego.

Chiny przeciwdziałają kryzysowemu nastrojowi

Analitycy ds. ropy naftowej Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities powiedzieli w rozmowie z Nettavisen, że raport nie wywołał żadnych szokowych reakcji na rynku.

- Raport został opublikowany dzisiaj i nie zaobserwowaliśmy żadnej gwałtownej reakcji ze strony rynku, co wskazuje, że spadek popytu na ropę był oczekiwany. Już na początku tego tygodnia ogłosiliśmy, że nie oczekujemy wzrostu popytu w tym kwartale, powiedziała Wiggen.

Wiggen wskazuje, że same Chiny rozpoczęły już operację skupowania ropy z rynku. Celem takiego skupu jest zapobieżenie nadprodukcji ropy prowadzącej do obniżenia jej cen. Na szczęście Chiny posiadają wiele strategicznych miejsc, gdzie mogą tę ropę magazynować.

Nie ma obaw o Norwegię

Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że sytuacja może ulec zmianie w zależności od tego, jak długo będzie trwał kryzys związany z epidemią koronawirusa.

- Nikt w sektorze naftowym nie jest ekspertem od zdrowia, więc jeśli kryzys koronawirusa będzie długotrwały, rynki mogą reagować inaczej niż się przewiduje, co w efekcie może doprowadzić do dalszych spadków cen ropy, powiedział w rozmowie z Nettavisen Martin Wiggen.

- Nie ma jednak powodu, aby sądzić, że wpłynie to negatywnie na Norwegię. Rynki akcji mają się dobrze, co wskazuje na to, że globalny wzrost będzie kontynuowany, pomimo epidemii koronawirusa.

