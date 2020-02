Surferzy świętują w Australii - po latach walki z norweskim Equinor

Od prawie trzech lat Anna Taylor i Tim Jones walczą z planami Equinor dotyczącymi poszukiwania ropy naftowej w Wielkiej Zatoce Australijskiej. We wtorek świętowali decyzję norweskiego koncernu o rezygnacji z tych planów.

Wielu z tych, którzy walczyli przeciwko planom poszukiwania ropy w Wielkiej Zatoce Australijskiej, to idealiści świadomymi obecności zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory u wybrzeży Australii.

Wiele osób przeprowadziło się w pobliże zatoki, by móc łowić ryby, nurkować lub surfować. Tak jak Taylor i Jones, którzy przybyli w to miejsce 19 lat temu.

- To było niesamowite odczucie, gdy burmistrz przyszedł do nas z tą piękną wiadomością, że Equinor zrezygnował z poszukiwania ropy na tym obszarze! To wręcz fantastyczna informacja! Nareszcie zdjęto z naszych barków to ogromne brzemię. Teraz możemy świętować – powiedział Jones w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Okolice miasta Elliston to region przybrzeżny leżący w trudnym klimacie, z dala od utartych i popularnych szlaków południowej Australii. Gospodarka regionu oparta jest przede wszystkim na rybołówstwie, przemyśle turystycznym i lokalnych uprawach ziemi. Wydobywanie ropy naftowej w tym miejscu niosłoby ze sobą ogromne ryzyko zanieczyszczenia tego terenu, co z kolei zagroziłoby przetrwaniu lokalnych społeczności.

Punkt zwrotny w Norwegii

Surferzy w Australii organizowali demonstracje w wielu miejscach, ale wierzą, że prawdziwym punktem zwrotnym w walce o wolną od przemysłu wydobywczego Wielką Zatokę Australijską było wysłanie w maju ubiegłego roku delegacji protestujących do Norwegii i Zgromadzenia Ogólnego Equinor.

- Equinor jest własnością mieszkańców Norwegii, a ich głos wiele znaczy. Teraz przygotowujemy się do dalszej walki, ponieważ wiele innych firm naftowych słyszało plotki, że u naszych wybrzeży jest dużo ropy. Jednak dzisiejszej nocy całe nasze środowisko surferów zbierze się w jednym miejscu i będziemy świętować, mówi Tim.

- Minęły już prawie trzy lata odkąd rozpoczęliśmy walkę z Equinor. Jednak zawsze wierzyliśmy, że Equinor podejmie w końcu tę jedyną właściwą decyzję, czyli zrezygnuje z poszukiwań złóż ropy. No i ostatecznie zrezygnowali - tak jak BP i Chevron, mówi Jones.

Jedną z organizacji ekologicznych, która stała na barykadach przeciwko planom wydobywczym Equinor w Australii, jest Wilderness Society South Australia. Nettavisen Ekonomia rozmawiało w zeszłym roku w Stavanger z liderem tej organizacji - Peterem Owenem. Było to w czasie, kiedy organizacja demonstrowała podczas walnego zgromadzenia spółki Equinor. Dzisiaj Owen wyraża ulgę po decyzji podjętej przez norweskiego giganta naftowego.

- Zajęło to trochę czasu, ale wreszcie zapadła właściwa decyzja. Nie mam wątpliwości, że setki tysięcy ludzi, którzy wsparli kampanię « Fight for the Bight» , mogą dzisiaj być zadowoleni i poczuć wielką ulgę, poinformował Owen w wydanym.

W ubiegłym miesiącu Wilderness Society South Australia rozpoczęło przygotowania niezbędne do złożenia odwołania od decyzji środowiskowych przyznanych Equinor. Owen wzywa teraz władze Australii do wyciągnięcia wnisoków z wycofania się koncernu Equinor.

- Już cztery duże koncerny naftowe opuściły Wielką Zatokę Australii od czasu rozpoczęcia akcji «Fight for the Bight» . To powinno być oczywiste dla każdego, że wiercenie w Wielkiej Zatoce Australii nie jest rozsądnym rozwiązaniem, mówi Owen, który ma nadzieję, że władze będą trwale chronić ocean.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Surfere jubler etter flere års kamp mot Equinor i Australia (NTB, Magnus Ekeli Mullis)