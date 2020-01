Świetny wynik Frp po wyjściu z rządu - Høyre mocno w dół

Partia Postępu jest aktualnie drugą co do wielkości partią Norwegii. Po raz pierwszy od dziewięciu lat.

Pięć dni po wyjściu Partii Postępu (Frp) z rządu, jej notowania mocno wzrosły, pokazuje najnowszy sondaż poparcia partii politycznych wykonany przez agencję Sentio na zlecenie Nettavisen.

Partia Postępu może dziś liczyć na poparcie w wysokości 17,5 procent, co stanowi wzrost o 6,8 punktu procentowego w porównaniu z ankietą Nettavisen przeprowadzoną w zeszłym tygodniu.

Ponadto lojalność elektoratu ugrupowania znacznie wzrosła. W ubiegłym tygodniu 57 procent wyborców, którzy głosowali na Frp z wyborach parlamentarnych w 2017 r., deklarowało, że ponownie oddałoby swój głos Partię Postępu. Aktualnie udział ten wynosi aż 82 procent.

Więksi niż Høyre

Jednocześnie dwie pozostałe partie rządowe, Høyre i Venstre, zanotowały poważny spadek poparcia.

W porównaniu z poprzednim tygodniem, sondażowe poparcie dla Høyre spadło o 4,3 punktu procentowego (zatrzymując się na poziomie na poziomie 16,2 procent), a to oznacza, że dzisiaj to Frp jest drugą największą partią w Norwegii.

Poprzedni raz Partia Postępu plasowała się na drugim miejscu w sondażach Sentios w… marcu 20111 roku.

Sondażowe wyniki poparcia partii politycznych wykonane dla Nettaviesen przez agencję Sentio (badania przeprowadzone 21 i 28 stycznia).

- W naszych sondażach jest to ponadto najgorszy wynik Høyre od września 2009 roku, mówi w rozmowie z Nettavisen Martin Stubban z agencji Sentio.

Poparcie dla Venstre spadło niemal o połowę - z 4,1 do 2,1 procent.

W dniu dzisiejszym zaledwie 58 procent wyborców, którzy głosowali na Høyre w 2017 roku, głosowałoby na tę partię ponownie.

KRYZYSOWE NOTOWANIA: Nastrój był dobry, gdy w piątek premier Erna Solberg robiła selfie ze swoim nowym gabinetem. Jednak w ostatnim sondażu parlamentarnym Nettavisen wyborcy srogo ukarali partie rządzące. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Partia Centrum w niemożliwym szpagacie

Ale liderka Partii Postępu Siv Jensen świętuje nie tylko świetne wyniki swojego ugrupowania. Cieszy się również ze spadku notowań swojego bezpośredniego rywala – Partii Centrum (Sp). Od ostatniego tygodnia Sp zanotowała bowiem spadek poparcia o 4,2 punktu procentowego i ostatecznie może dziś liczyć na poparcie 12,5 procent wyborców.

- Partia Centrum zanotowała upadek. Może to oznaczać, że niektórzy wyborcy, którzy tymczasowo wstąpili do Sp, widzą już, że są w niemożliwym do wytrzymania szpagacie. Pomimo, że Partia Centrum stara się na nowo nakreślić swoją politykę i zająć się problemami, które nigdy wcześniej jej nie interesowały, większość wyborców postrzega to już jako sprzeczność. Szczególnie w sytuacji, gdy Sp wciąż współpracuje z Partią Pracy, Socjalistyczną Partią Lewicy (SV) i lewicą z Rødt.

SPADEK: Lider Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum nie ma powodów do zadowolenia. Od ostatniego tygodnia Sp zanotowała spadek poparcia o 4,2 punktu procentowego i ostatecznie może dziś liczyć na poparcie 12,5 procent wyborców. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Rødt z nowym rekordem

Kolejną partią, która może dziś świętować, jest lewicowe ugrupowanie Rødt. Uzyskało ono bowiem poparcie na poziomie 6,9 procenta (wzrost o 2,3 punktu procentowego) i jest to najlepszy wynik partii w historii sondaży prowadzonych przez Sentio.

Oznacza to, że Rødt jest dziś większą partią niż rządzące Venstre i Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) razem wzięte.

Bez czerwono-zielonej większości

Jeśli wyniki sondażu byłyby wynikami wyborów, tzw. czerwono-zielone partie (Partia Pracy, SV i Partia Centrum) nie uzyskałyby większości w norweskim parlamencie Stortinget. Ugrupowania te otrzymałyby 83 mandatów i aby uzyskać większość, musiałyby liczyć na współpracę z lewicą Rødt lub z Zielonymi MDG.

Partie konserwatywne (koalicja rządząca i Frp) uzyskałyby jeszcze mniej mandatów i reprezentowane byłyby by przez zaledwie 65 przedstawicieli. A to i tak siedem więcej niż w ankiecie sprzed tygodnia.

BEZ WIĘKSZOŚCI: Nowy rząd został zaprezentowany w zeszły piątek na Palcu Zamkowym w Oslo. Najnowszy sondaż wskazuje, że aktualne poparcie partii zasiadających w ławach rządowych dalekie jest od zapewnienia koalicji większości parlamentarnej. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

