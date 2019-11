Sylvi Listhaug o pomyśle wegetariańskich potraw bożonarodzeniowych: - Co za bzdura!

Debata toczy się wokół bezmięsnych posiłków i wyzwań klimatycznych. Minister Listhaug angażuje się w dyskusję i nie zamierza ograniczać spożywania mięsa.

- Co za bzdura!

Te słowa napisała Sylvi Listhaug (Frp), minister zdrowia w poście na Facebooku w czwartek wieczorem, odnosząc się tym samym do artykułu, w którym artystka Hanne Sørvaag zachęca wszystkich do spróbowania świątecznego obiadu w wersji bezmięsnej.

- Jestem dumna z norweskich tradycji świątecznych potraw i z czystym sumieniem będę jadła zarówno ribbe (pieczony boczek wieprzowy z żeberkami) jak i pinnekjøtt (żeberka wieprzowe i baraninę). Zgadzacie się? pyta Listhaug tych którzy śledzą ją na FB.

Świąteczny posiłek bez mięsa

Niedawno ogłoszono, że Uniwersytet w Bergen (UiB) zamierza zorganizować dla swoich pracowników bezmięsny obiad świąteczny. Decyzja ta wywołała spore zainteresowanie. Komitet świąteczny usunął z menu żeberka wieprzowe, klopsiki wieprzowe i świąteczne kiełbaski.

Po debacie w telewizji NRK dyskusja przeniosła się na łamy mediów społecznościowych.

W czwartek polityk Frp Bård Hoksrud i Synnøve Myhre, dyrektor departamentu na Wydziale Sztuki, Muzyki i Projektowania Uniwersytetu w Bergen spotkali się na debacie w NRK w programie Dagsnytt 18.

- Uważamy, że jesteśmy uniwersytetem, który poważnie traktuje klimat. Zmiany są konieczne i aby ich dokonać wszyscy muszą się trochę poświęcić, powiedziała Synnøve Myhre w programie NRK Dagsnytt 18.

Myhre zapewniła słuchaczy, że łącznie 500 pracowników uniwersytetu otrzyma do wyboru zarówno dania rybne jak i wegetariańskie. W menu nie pojawi się jednak czerwone mięso.

- Ekstremalna poprawność polityczna

Polityk Frp i były minister rolnictwa i żywności Bård Hoksrud uważa, że świąteczny obiad bez żeberek jest przejawem «skrajnej poprawności politycznej».

- Takie podejście to niedźwiedzia przysługa. To forma prowokacji, która ludzi irytuje. Mięso jest integralną częścią norweskiej tradycji świątecznej: idziesz na tradycyjny norweski świąteczny obiad to dostajesz tradycyjne potrawy świąteczne, powiedział Hoksrud w rozmowie z Nettavisen.

Hoksrud uważa również, że Uniwersytet w Bergen wpadł w pułapkę politycznej poprawności.

- Jest to zwykła poprawność polityczna, pod przykrywką dbania o klimat, powiedział.

- Czy nie warto jednak robić nawet takich małych kroków w stronę ochrony klimatu?

- Nie mam problemu z ludźmi, którzy nie chcą jeść mięsa. Ale świąteczny obiad z potrawami mięsnymi jest częścią norweskiej tradycji świątecznej. Chodzi o wolność wyboru i możliwość kontunuowania tradycji wyniesionej z dzieciństwa, mówi.

LUBI MIĘSO: Polityk Frp i były minister Bård Hoksrud nie wstydzi się, że lubi mięso. Mówi też, że żeberka na bożonarodzeniowym stole są dla niego święte. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

W najnowszym badaniu norweskich nawyków żywieniowych w okresie świątecznym 44 procent badanych stwierdziło, że jedzą żeberka (ribbe) w Wigilię Bożego Narodzenia. 34 procent preferuje baraninę w postaci pinnekjøtt.

Ci którzy na świąteczny obiad wybierają ryby lub potrawy wegetariańskie są w mniejszości. Stanowią oni bowiem tylko pięć procent respondentów.

- Obniżenie ilości spożywanego mięsa ma wymiar jedynie czysto symboliczny i w niewielkim stopniu wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Podróż samolotem do Tajlandii i z powrotem odpowiada jedzeniu dwóch posiłków z klopsikami mięsnymi w tygodniu przez okres 18 lat, mówi Hoksrud.

JULEBORD: Synnøve Myhre z Wydziału Sztuki, Muzyki i Projektowania jest organizatorką bezmięsnego świątecznego obiadu na Uniwersytecie w Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

