Szacunki: Nieodkryte zasoby norweskiej ropy warte więcej niż Fundusz Naftowy

Według norweskiej Dyrekcji ds. Ropy naftowej nie odkryto jeszcze około 48 procent norweskich zasobów ropy.

Norweska Dyrekcja ds. ropy naftowej (Oljedirektoratet) opublikowała swoje roczne szacunki dotyczące zasobów ropy i gazu znajdujących się na norweskim szelfie kontynentalnym. Szacunki dyrekcji pokazują, że 48 procent ropy nie zostało jeszcze odkryte.

Oljedirektoratet szacuje, że całość norweskich zasobów ropy i gazu to 15,7 miliarda standardowych metrów sześciennych (Sm3) ekwiwalentów ropy naftowej. Duża część z tych zasobów została już odnaleziona, wydobyta i sprzedana, lecz znacznej ich części jeszcze nie odkryto. Wydobyte i sprzedane zostało już 7,6 miliarda Sm3, w tym 4,4 miliarda ropy naftowej. Szacuje, że dostępnych jest jeszcze 8,2 miliarda Sm3 ekwiwalentu ropy naftowej (w tym 3,8 miliarda Sm3 samej ropy). Istnienie 4,3 miliarda zasobów jest już udowodnione (w tym 1,9 miliarda Sm3 samej ropy).

Wartości wyższe od Funduszu Naftowego

Aby lepiej zobrazować wartość, jaką mają zasoby ropy w koronach norweskich, dość powiedzieć, że zasoby te są warte więcej niż obecna wartość rządowego Funduszu Naftowego:

3,8 miliarda Sm3 ropy odpowiada 24,1 miliardom baryłek ropy.

Przy dzisiejszej cenie ropy (około 59 USD za baryłkę) wydobycie pozostałych zasobów ropy przyniosłoby przychody o wartości 1 421 mld USD. Przy dzisiejszym kursie dolara jest to równowartość 13.209 mld koron. Dla porównania norweski Fundusz Naftowy wart jest obecnie ok. 10.795 miliarda koron.

W czwartkowe popołudnie wartość rynkowa Funduszu Naftowego wyniosła około 10.795 miliarda koron. Foto: Skjermdump

Oczywiście istnieją poważne wątpliwości, jak w przyszłości będą kształtowały się ceny ropy, jaki będzie kurs dolara względem korony norweskiej oraz jak wiele z dostępnych zasobów ropy zostanie wydobyte.

W budżecie państwa rząd założył, że w latach 2020 i 2021 cena ropy wyniesie 55 USD za baryłkę. Cenę ropy od 2027 roku przyjęto na poziomie 63 USD za baryłkę.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Według Dyrekcji ds. ropy naftowej, na obszarze Morza Północnego pozostaje około 44 procent nieodkrytych zasobów. Około 37 procent tych zasobów znajduje się na Morzu Barentsa, a pozostałe 19 procent znajduje się pod dnem Morza Norweskiego.

Natur og Ungdom: - Świat nie będzie potrzebował naszej ropy w 2050 roku

Nettavisen Ekonomia podało w czwartek, że w 2021 roku norweskie koncerny naftowe zainwestują łącznie 152 miliardy koron w rozwój wydobycia ropy i gazu. Według Norweskiego Centralnego Urzędu Statystycznego w 2020 roku zainwestowano w ten obszar kwotę 185,4 mld koron.

Therese Hugstmyr Woie, liderka organizacji ekologicznej Natur og Ungdom, powiedziała w wywiadzie dla Nettavisen Ekonomia, że Norwegia nie powinna wydobywać pozostałych zasobów ropy i gazu i podążać w tym kierunku, w którym podąża europejska polityka klimatyczna:

- Musimy założyć, że Europa odniesie sukces w swojej polityce klimatycznej i osiągnie zerową emisję do 2050 roku. Dlatego my w Norwegii, musimy również pozwolić polityce klimatycznej kontrolować politykę naftową a nie pozwalać by decyzję podejmowali inwestorzy, powiedziała Hugstmyr Woie.

- Musimy przygotować się na świat, który w 2050 roku nie będzie już potrzebował naszej ropy, powiedziała w rozmowie z Nettavisen liderka organizacji ekologicznej Natur and Ungdom Therese Hugstmyr Woie. Foto: Natur Og Ungdom

Woie uważa, że firmy powinny raczej inwestować miliardy w energię odnawialną niż w ropę.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Estimater: Norsk olje verdt mer enn Oljefondet kan ligge under bakken (Magnus Ekeli Mullis)