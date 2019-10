Szef banku centralnego Norwegii sprzeciwia się planom rezygnacji z wydobycia ropy

Szef banku centralnego Nowegii Øystein Olsen odwiedził Stavanger i ostrzegł przed szybkim wycofywaniem się z przemysłu naftowego i gazowego.

STAVANGER (Nettavisen Ekonomia): Øystein Olsen i Bank Norwegii nie zaanonsowali podwyżki stóp procentowych, co nie było dla nikogo zaskoczeniem. Większym zaskoczeniem było zaś wcześniejsze, tradycyjne lutowe wystąpienie Olsena, w którym poświęcił on dużo czasu polityce klimatycznej oraz gdzie ostrzegał przed pochopnymi decyzjami w sprawie ograniczania czy też wstrzymywania produkcji norweskiej ropy.

Następstwem tego wystąpienia było pojawienie się krytyki ze strony ruchów na rzecz ochrony środowiska, a WWF napisał między innymi, że prezes banku centralnego wyświadczył norweskiej gospodarce niedźwiedzią przysługę, podtrzymując zależność Norwegii od ropy. Na festiwalu ekonomicznym Kåkånomics w Stavanger Olsen jeszcze raz powtórzył przesłanie z lutowego wystąpienia.

- Wiem, że w moim corocznym wystąpieniu położyłem w pewnym sensie głowę pod topór broniąc wydobycia ropy naftowej i twierdząc, że produkcję należy przerwać tylko wtedy, gdy przestanie być opłacalna. Kontrolowana likwidacja sektora naftowego jest decyzją polityczną, ale koszty mogą być poważne, powiedział Olsen w czwartek w rozmowie z redaktorem politycznym gazety Dagens Næringsliv, Kjetilem Alstadheim.

Norweska gospodarka jest mniej zależna od ropy niż wcześniej

W wywiadzie Olsen podkreślił, że kryzys klimatyczny i ryzyko klimatyczne to dla Norwegii i norweskiej produkcji ropy jedne z najpoważniejszych wyzwań. Mark Carney, prezes brytyjskiego banku centralnego, zasugerował wcześniej, że producenci ropy, zarówno kraje, jak i firmy, które zarobiły pieniądze na wydobywaniu energii ze źródeł kopalnych, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody spowodowane kryzysem klimatycznym.

Olsen zdaje sobie sprawę, że ropa naftowa jest ograniczonym zasobem, ale politycznie kontrolowana ugoda może być poważnym błędem.

- Aby przetrwać, nasza gospodarka musi być oparta na wielu mocnych podstawach. Stopniowe wycofywanie się z przemysłu naftowego powinno być procesem naturalnym. Ropa może i powinna być filarem, który pozwoli nam się dostosować do nadchodzących zmian, powiedział Olsen.

Olsen uważa, że zielona transformacja już się rozpoczęła i twierdzi, że norweska gospodarka nie jest tak zależna od ropy, jak jeszcze 15 lat temu.

Wydobywcy energii kopalnej mogą w przyszłości ponieść finansową odpowiedzialność za szkody klimatyczne, podkreśla w swojej analizie ryzyka klimatycznego i finansowego Mark Carney, szef brytyjskiego banku centralnego. Foto: Chris J Ratcliffe (AP)

Podobnie jak Brytyjczyk Carney, Olsen uważa, że to politycy - a nie administracja finansowa - muszą kierować transformacją do społeczeństwa niskoemisyjnego. W swoim rocznym raporcie Olsen powiedział, że sektor finansowy musi dostosować się do ryzyka klimatycznego, ale przemysł nie posiada dzisiaj środków, aby rozwiązać problem klimatyczny.

Espen Barth Eide, rzecznik prasowy ds. klimatu w Partii Pracy (Ap), był jednym z osób, które przysłuchiwały się wystąpieniu prezesa banku centralnego na festiwalu Kåkånomics. W debacie panelowej na temat klimatu i wydobycia ropy naftowej w Norwegii Barth Eide powiedział, że nie zgadza się z Olsen.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Nie zgadzam się, że biznes i inwestorzy nie mogą odgrywać istotnej roli w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego. Zauważamy pojawiające się zainteresowanie kwestiami klimatycznymi wśród liderów biznesu, inwestorów i banków, a dzieje się to wcześniej niż pojawiają się decyzje polityczne. Zielone głosy pojawiają się wszędzie, zmienia się krajobraz polityczny, zmieniają się też technologie. Wiele firm dbając o swój wizerunek chce dokonywać zmian i to staje się głównym motorem rozwoju i transformacji, powiedział Barth Eide ze sceny.

- Czas, w którym Norwegia dyskutowała o klimacie i ropie naftowej, jak gdyby te dwie sprawy nie były ze sobą powiązane, już minął. Norwescy dyplomaci twierdzą, że inne kraje zaczynają wyrażać niezadowolenie z faktu, że Norwegia nie przyczynia się do ograniczenia wydobycia paliw kopalnych. To, że ropa naftowa jest produkowana w Norwegii w celu ratowania klimatu, nie jest prawdą, powiedział Espen Barth Eide (Ap) w w czwartek Stavanger. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Sentralbanksjefen er motstander av styrt oljeavvikling: - Kan føre til alvorlige kostnader (Magnus Ekeli Mullis)