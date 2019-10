Szef H&M: - Wstyd przed konsumpcją ma straszne konsekwencje społeczne

- Fale wstydu powodują niefortunne konsekwencje społeczne, mówi dyrektor generalny firmy odzieżowej H&M. - Przestań marudzić, mówi liderka organizacji «Przyszłość w naszych rękach».

Rosnąca fala wstydu przed konsumpcją stanowi prawdziwe zagrożenie społeczne – mówi w wywiadzie udzielonym Bloomberg, dyrektor generalny H&M Karl Johan Persson.

Persson (44), syn prezesa giganta odzieżowego, wyraża silny sceptycyzm wobec rozprzestrzeniania się tzw. wstydu konsumpcyjnego.

Ostatnie dane pokazują, że rodzący się w Szwecji wstyd przed lataniem (flyskam) spowodował znaczny spadek liczby pasażerów podróżujących samolotami. Persson obawia się, że w następstwie fali Grety Thunberg ograniczenia konsumpcyjne mogą rozprzestrzenić się także na inne obszary, w tym na branżę odzieżową.

Nettavisen już wcześniej informował, że przemysł odzieżowy generuje większą emisję gazów cieplarnianych niż łącznie ruch lotniczy i żegluga. Przyjąć można, że emisje pochodzące z przemysłu odzieżowego stanową około 10 procent emisji globalnej.

- Wiele obecnych demonstracji i protestów niesie hasła zachęcające od ograniczenia konsumpcyjnego stylu życia. Aktywiści zachęcają do ograniczenia podróży samolotami, zaprzestania kupowania nowych produktów, generalnie do redukcji szeroko rozumianej konsumpcji. Wszystko to w rzeczywistości może mieć tylko znikomy wpływ na środowisko, ale może pociągnąć za sobą wielkie konsekwencje społeczne, mówi Persson w wywiadzie dla Bloomberg.

- Kup u nas, kup ubrania przyjazne środowisku

Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w H&M w Norwegii, Ina Vikøren, powiedziała w maju w rozmowie z Nettavisen, że nie widzi sprzeczności między sprzedażą taniej odzieży, w ramach hasła a tworzeniem przyjaznego dla środowiska łańcucha wartości:

- Jeśli chodzi o ilość konsumpcji, nie jest naszym celem, aby ludzie kupowali jak najwięcej. Chcemy by konsument kupując ubrania wybierał sieć H&M. Wybór ten powinien wynikać ze świadomości, że poprzez zakup wspiera firmę, która naprawdę poważnie traktuje wyzwania klimatyczne w przemyśle tekstylnym - powiedziała Vikøren.

Ina Vikøren zwróciła uwagę, że H&M realizuje kompleksowy program, którego długoterminowym celem jest osiągnięcie stanu «klimatycznie pozytywnego» do 2040 roku.

Obszerny raport ONZ opublikowany minionej zimy podkreślił wyzwania związane z emisjami pochodzącymi z przemysłu odzieżowego. Emisje z przemysłu odzieżowego mają miejsce od fazy produkcji aż po transport. Ponadto recykling tkanin również generuje określony poziom emisji. Produkcja odzieży koncentruje się w Azji, co oznacza, że przemysł ten jest uzależniony głównie od paliw kopalnych: węgla i gazu.

- Jeśli będziemy kontynuować produkcję na dotychczasowym poziomie i w niezmieniony sposób, możemy spodziewać się wzrostu emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o prawie 50 procent - powiedziała Elisa Tonda, szefowa oddziału ds. konsumentów i produkcji w UNEP (UN Environment Programme), organu ONZ w nowo utworzonym forum dotyczącym zrównoważonego rozwoju w przemyśle tekstylnym (UN Fashion Alliance for Sustainable Fashion).

- Potrzebujemy innego podejścia

Kwestie klimatyczne są niezwykle ważne, mówi Persson, który jednocześnie wciąż wzywa do wprowadzania innych środków zaradczych niż protesty i wstyd konsumpcyjny:

- Zmiany klimatu stanowią ogromne zagrożenie i wszyscy musimy potraktować to poważnie – politycy, przedsiębiorcy i konsumenci. Jednocześnie równie ważnym celem jest pozbycie się ubóstwa. Żeby ograniczyć szkody wyrządzone środowisku naturalnemu potrzebujemy nowych miejsc pracy, lepszych usług zdrowotnych i innych zmian wymagających wzrostu gospodarczego. Nie osiągniemy tego przez wzbudzanie poczucia wstydu i ograniczenie konsumpcji. Rozwiązaniem są innowacje w zakresie wykorzystania energii odnawialnej oraz używanie trwalszych materiałów. Wstyd i zakaz nie są rozwiązaniem światowego problemu zrównoważonego rozwoju, powiedział Persson w październiku w wywiadzie dla Expressen.

Wartość rynkowa H&M wzrosła w tym roku o ponad 60 procent po tym, jak firma straciła ponad jedną czwartą swojej wartości rynkowej w 2018 roku.

- Wstyd konsumpcyjny wynika z rosnącej świadomości tego, jak wrogi środowisku i ludziom jest w dużej części dzisiejszy przemysł odzieżowy, mówi Anja Bakken Riise, liderka organizacji Przyszłość w naszych rękach (Framtiden i våre hender*).

* - Przyszłość w naszych rękach (Framtiden i våre hender) jest organizacją non-profit działającą na rzecz ekologicznej konsumpcji i sprawiedliwego podziału zasobów światowych. Organizacja jest krytyczna wobec stale rosnącej konsumpcji w bogatych krajach, takich jak Norwegia i uważa, że troska o przyrodę i klimat jest ważniejsza niż wzrost konsumpcji i gospodarki.

- Zamiast narzekać na świadomych konsumentów, szef H&M powinien potraktować nastawienie klientów jako wyraźny sygnał, że chcą oni przemysłu odzieżowego, który będzie o wiele bardziej zrównoważony niż dziś, który poważnie potraktuje poziomy wynagrodzenia i prawa pracowników, którzy szyją ubrania, mówi Anja Bakken Riise w wywiadzie dla Nettavisen.

- Cieszymy się, że Persson zwraca uwagę, że eliminacja ubóstwa jest ważnym celem oprócz zmniejszenia emisji do atmosfery. Pierwszą rzeczą, którą H&M powinno zrobić, to spełnić obietnicę złożoną w 2013 roku. H&M obiecał wtedy, że 800.000 pracowników przemysłu tekstylnego w łańcuchu dostaw firmy otrzyma pensję, z której będą w stanie się utrzymać. Niestety do dzisiaj tego nie otrzymali, mówi Anja Bakken Riise.

