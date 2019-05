Szef linii Norwegian sceptyczny w sprawie rozwoju samolotów elektrycznych

Avinor, SAS i Widerøe mają wielkie plany dotyczące samolotów elektrycznych. Szef linii Norwegian jest jednak sceptyczny.

- Brakuje nam dostępnych technologii. Wszyscy chcieliby, żeby lotnictwo było wolne od emisji dwutlenku węgla do 2045 roku, ale technologie, które mogłaby to umożliwić nie istnieją jeszcze nawet na desce kreślarskiej, mówi w rozmowie z Nettavisen Bjørn Kjos, szef linii lotniczych Norwegian.

Krajowi konkurenci Norwegian, czyli linie Widerøe i SAS razem z Avinor, zadeklarowali niedawno niezwykle ambitne plany dotyczące rozwoju floty samolotów elektrycznych. Widerøe zapewnił, że do roku 2030 staną się liniami w pełni elektrycznymi. Avinor chciałby, żeby do 2040 roku wszystkie połączenia krajowe były obsługiwane przez samoloty elektryczne.

Avinor to państwowa spółka podlegająca Ministerstwu Transportu, zarządzająca potami lotniczymi w Norwegii.



- Trudno powiedzieć

SAS oświadczyły, że do 2045 roku staną się liniami lotniczymi wolnymi od paliw kopalnych i zawarły w tym tygodniu umowę z Airbusem dotyczącą rozwoju samolotów elektrycznych.

Wywiad z szefem Norwegian został przeprowadzony jeszcze przed ogłoszeniem tego ostatniego porozumienia.

Kjos uważa, że pełnowymiarowe samoloty elektryczne długo pozostaną jedynie w sferze marzeń. W najbliższej przyszłości jedynymi samolotami elektrycznymi będą bardzo małe jednostki z około 20 miejscami, czyli ilości odpowiadającej jednej dziesiątej miejsc w zwyczajnym samolocie Norwegian.

- Na samolot elektryczny, który spełniałby nasze wymagania przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. W oczekiwaniu na te samoloty możemy mieć flotę powietrzną o niższej emisji. Rozwój technologii redukujących emisje jest dużo bardziej zaawansowany. Ponadto lotnictwo to zaledwie 2 procent całkowitej emisji CO2. Należy się zatroszczyć o zmniejszenie emisji w pozostałych 98 procentach, mówi Kjos.

Wygra klimat

Norwegian jest stosunkowo przyjazną dla klimatu linią lotniczą, a wszystko to dzięki flocie nowych i oszczędnych samolotów. W ubiegłym roku Norwegian został nazwany najbardziej przyjazną dla środowiska firmą, wśród linii lotniczych latających interkontynentalnie. Linie posiadające starsze floty samolotów, takie jak Widerøe i SAS, odnotowują wyższe emisje w przeliczeniu na kilometr pokonanego dystansu. Szacuje się, że jeden samolot SAS zużywa średnio o 29 procent więcej paliwa na kilometr niż samoloty Norwegian.

- Zwróćmy jeszcze uwagę, że ci którzy najwięcej mówią o samolotach elektrycznych, to linie które mają aktualnie najwyższe emisje, mówi Kjos.

Konieczna wymiana floty

Stein Nilssen, dyrektor generalny Widerøe, mówi, że wymiana floty w ciągu nadchodzących 10 - 15 lat jest nieunikniona.

GARDERMOEN: Dyrektor generalny Widerøe Stein Nilsen z dwumiejscowym Alpha Electro G2, dostarczonym przez jedną z największych fabryk samolotów w Europie, Pipistrel w Słowenii. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Na krótkich dystansach latamy samolotami, które nie są już produkowane i które wkrótce będą technologicznie przestarzałe. To oczywiste, że musimy mieć nowy samolot we flocie Widerøe w latach od 2025 do 2030, jeśli mamy istnieć i konkurować z innymi na rynku lotniczym. Uważamy, że istnieją możliwości zastąpienia starego samolotu samolotem elektrycznym, mówi Nilsen w rozmowie z Nettavisen.

- Co sądzisz o wypowiedziach Bjørna Kjos, który mówi, że w najbliższych latach latanie elektrycznymi samolotami jest całkowicie nierealne?

- Zgadzam się, że dla linii Norwegian, które latają dużymi samolotami (180 miejsc i więcej), może być na to trochę za wcześnie. Wierzymy też, że technologia elektrycznych samolotów najszybciej upowszechni się na krótkich dystansach obsługiwanych przez mniejsze jednostki, proces ten śledzimy z uwagą. Myślimy także, że jako pierwsze pojawią się samoloty hybrydowe, mówi Nilsen.

