Szef Veireno: - Sytuacja musi być zawstydzająca dla Lan Marie Berg

Były dyrektor spółki Veireno, jesienią został skazany na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności, po tym, jak pozwolił swoim pracownikom pracować dłużej niż pozwala na to prawo. Veireno AS była norweską spółką odpowiedzialną za wywóz odpadów w Oslo.

Enger został skazany za łącznie 1.080 naruszeń prawa w Veireno, a 580 z nich związanych było ze zbieraniem odpadów dla gminy Oslo.

Jonny Enger do niedawna jeszcze nie wypowiadał się na temat otrzymanej kary. Teraz przerwał milczenie, kiedy to ujawniono tysiące przypadków łamania praw pracowniczych w urzędach podległych radnej Oslo - Lan Marie Berg.

Dziewięciomiesięczny wyrok więzienia jest najpoważniejszą karą w historii rozpraw o naruszenie ustawy o prawie pracy. Wyrok został zaskarżony przez Engera do Sądu Najwyższego.

Jako dyrektor spółki wywożącej śmieci, Enger otrzymał w 2017 roku aż 30.000 skarg od niezadowolonych mieszkańców Oslo, a po tym, jak w jego firmie ujawniono przypadki naruszenia ustawy o prawie pracy, Lan Marie Berg w ostrych słowach zareagowała na te wydarzenia.

Spotkanie w roku 2017 w firmie Veireno odpowiedzialnej za wywóz odpadów w Oslo. Od lewej dyrektor Pål Sommernes z Renovasjonsetaten, były dyrektor Veireno Jonny Enger i radna miasta Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Renovasjonsetaten (Oslo kommune)

Jednak od lutego 2017 roku to Berg jest odpowiedzialna za codzienną wywózkę odpadów w gminie Oslo. Według NRK, od tego czasu doszło już do 885 naruszeń ustawy prawo pracy w Renovasjonsetaten *, 721 naruszeń w Agencji Odzyskiwania Energii oraz łącznie ponad 15.000 naruszeń we wszystkich innych agencjach, za które odpowiedzialność ponosi Berg.

*komórka administracji miejskiej Oslo w zakresie gospodarki odpadami. Opróżnianie i transport odpadów z gospodarstw domowych przeprowadzane są przez prywatne firmy zajmujące się utylizacją odpadów na zlecenie Renovasjonsetaten . Firmy wyłaniane są w drodze przetargu.

- Wstydliwe

Norweska Inspekcja Pracy jeszcze nie zgłosiła policji nowych przypadków naruszeń prawa pracy w Oslo, ale wszczęto już audyt w celu wyjaśnienia sprawy.

Sam Enger jasno wypowiada się na temat tego, co myśli o wypowiedzi Berg z 2017 roku:

- Dzisiejsza sytuacja musi być dla Lan Marie Berg bardzo krępująca. Wtedy przecież z całą mocą potępiała przypadki przekroczenia prawa pracy, mówi w wywiadzie dla NRK.

Rada Miasta nie chce komentować, czy wstyd jest dzisiaj widzieć oświadczenie złożone przez Berg na kanale państwowym trzy lata temu.

Sama Berg poinformowała w oświadczeniu przekazanemu NRK, że dalej potwierdza wszystko to co powiedziane zostało w tamtym czasie. Dodała, ze prawo pracy powinno być bezwzględnie przestrzegane oraz że liczba naruszeń prawa pracy znacznie spadła od czasu przejęcia władzy nad wywozem odpadów przez gminę.

Pięć dni po wywiadzie przeprowadzonym w 2017 Berg obiecywała lepsze czasy dla pracowników. Gwarantem przestrzegania prawa pracy miała być gmina, która przejęła obowiązki dbania o wywóz śmieci w Oslo.

- Mogę obiecać że miasto Oslo nie będzie tolerowało naruszeń ustawy o prawie pracy, powiedziała wówczas Berg w wywiadzie dla Dagbladet.

Veireno-sjef: - Må være pinlig for Lan Marie Berg (Håvard Hjorthaug Vege)