Szok cenowy na norweskich stacjach bezynowych

Największy wzrost cen oleju napędowego i benzyny od ponad trzech lat.

Najświeższe norweskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), pokazują znaczący wzrost cen oleju napędowego i benzyny. Indeks cen konsumpcyjnych pokazuje zmiany cen towarów i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe.

W zeszłym miesiącu cena oleju napędowego na norweskich stacjach beznynowych wzrosła o 7,7 procent a benzyny o 6,5 procent. To najwyższy wzrost cen paliw od ponad trzech lat. Poprzedni tak duży wzrost cen odnotowano w listopadzie 2017 roku, kiedy to cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 8,6 procent, a oleju napędowego o 5,1 procent.

Wzrost cen paliw należy rozpatrywać w powiązaniu z ogólnym wzrostem cen energii. Cena baryłki ropy naftowej wzrosła z 41 dolarów trzy miesiące temu do 55 dolarów w poniedziałek rano. Od 1 grudnia do 31 grudnia ceny ropy wzrosły o prawie 10 proc.

Dodatkowo, zaskakujące porozumienie w OPEC Plus może doprowadzić do dalszego wzrostu cen ropy w przyszłości.

OPEC Plus, czyli kraje kartelu OPEC oraz 10 innych państw, którym nieformalnie przewodzi Rosja.

Duży wzrost cen energii elektrycznej

Od listopada do grudnia 2020 roku wskaźnik CPI wzrósł o 0,4 proc. Największy udział w wzroście indeksu miała energia elektryczna (i zawarta w niej cena opłat przesyłowych), której cena wzrosła o 17,2 procent.

W grudniu ceny paliw i smarów wzrosły o 6,6 procent. Ponadto, po intensywnej sprzedaży w listopadzie, wzrosły również ceny mebli a także elementów wyposażenia wnętrz i artykułów dekoracyjnych.

W przeciwnym kierunku kształtowały się ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Od listopada do grudnia odnotowano sezonowy spadek ich cen, na co wpływ miała wzmożona aktywność promocyjnych sprzedaży w okresie Bożego Narodzenia, która przyczyniła się do ogólnego spadku cen tych artykułów o 2,6 procent.

Wolniejszy wzrost cen w 2020 roku

Od listopada 2019 do listopada ubiegłego roku indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,7 procent. Wzrost był zatem niższy niż wcześniejsze przewidywania ekonomistów, którzy szacowali wzrost na poziomie 1,7 procent. Podczas gdy w zeszłym roku ceny żywności wzrosły aż o 4 procent, to ceny na przykład nieruchomości i odzieży znacząco się obniżyły.

Od października do listopada ubiegłego roku ceny spadły o 0,7 procent. Obniżyły się zwłaszcza ceny energii elektrycznej (-9,8 procent) i biletów lotniczych (-16,9 procent).

Od roku 2018 do 2019 wskaźnik CPI wzrósł o 2,2 procent, czyli był niższy od inflacji, która w latach 2017-2018 wyniosła 2,7 procent. Spadek cen energii elektrycznej wpłynął zwłaszcza na niższy wzrost CPI w 2019 roku. Spadek indeksu CPI zachamowały jednak m.in. wyższe ceny towarów i usług importowanych.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Prissjokk på diesel og bensin (Halvor Ripegutu, Magnus Ekeli Mullis)

