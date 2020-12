Szokujące kary: - Rema 1000, Kiwi i Extra muszą podnieść ceny, aby przetrwać

Trzy koncerny spożywcze mogą wpaść w kłopoty finansowe, jeśli zostaną zmuszone do zapłacenia grzywny nałożonej na nich przez norweski Urząd ds. ochrony konkurencji.

- To jest szaleństwo. Trzy grupy, które otrzymują tę grzywnę, nie mają prawie żadnego kapitału własnego, aby ją zapłacić. Sieci będą musiały gwałtownie podnieść ceny, aby przetrwać. Rachunki niestety zapłacą klienci, mówi w rozmowie z Nettavisen Odd Gisholt, ekspert ds. artykułów spożywczych.

We wtorek norweski Urząd ds. ochrony konkurencji (Konkurransetilsynet) zapowiedział nałożenie na trzech gigantów żywnościowych (NorgesGruppen, Coop i Rema 1000) wysokich kar o łącznej wysokości 21 miliardów koron.

Generalny dyrektor ds. ochrony konkurencji Lars Sørgard mówi, że ​​sieci spożywcze współpracowały w sposób, który mógł doprowadzić do wyższych cen artykułów spożywczych. Praktyki te trwały prawdopodobnie od 2011 roku, a więc od czasu rozpoczęcia wykorzystywania tzw. łowców cen (prisjegere).

Łowcy cen to pracownicy sieci, którzy monitorują ceny konkurencji, odwiedzając ich sklepy.

Sieci wykorzystywały informacje uzyskiwane od łowców, aby śledzić wzajemnie swoje ceny, co z kolei mogło doprowadzić do praktyki polegającej na koordynowaniu ich wysokości - i oczywiście sieci nie skłaniały się do ich obniżania.

Ekstremalne kary

Ekspert ds. rynku artykułów spożywczych, Odd Gisholt zwraca uwagę, że grzywna jest na tyle wysoka, że boleśnie dotknie każdego z trzech ukaranych gigantów branży.

Norgesgruppen jest najlepiej zabezpieczony finansowo. Koncern ma zaksięgowany kapitał własny w wysokości 21,6 miliarda NOK, ale grzywna nałożona na grupę przez Konkurransetilsynet wynosi aż 8,8 miliarda NOK.

wynosi aż 8,8 miliarda NOK. Coop Norge ma kapitał własny w wysokości 6,0 miliardów NOK, a grzywna nałożona przez norweski organ kontrolny wynosi 4,8 miliarda koron.

Rema 1000 ma 7,3 miliarda kapitału własnego. Ich kara wynosi zaś 7,4 miliarda koron.

- Kapitały własne sieci znikną gdy zapłacą one nałożoną na nich grzywnę, mówi Gisholt.

- Rodzina Johansson, która jest właścicielem Norgesgruppen oraz rodzina Reitan, która jest właścicielem Rema 1000, mają wielomiliardowe fortuny. Czy nie dadzą rady zapłacić grzywny?

- Te pieniądze to nie jest gotówka a banku. Wartością majątków tych rodzin jest właśnie posiadanie Rema 1000 i Norgesgruppen. Zatem Reitan i Johansson muszą w tym przypadku sprzedać swoje sklepy, aby zapłacić grzywnę, mówi Gisholt.

Dyrektor musi odejść

Gisholt uważa, że ​​cała ta sytuacja bardzo źle się zakończy. Ofiarami nie będą jednak sieci sklepów, ale sam Urząd ds. ochrony konkurencji.

- Myślę, że wkrótce się to zakończy, a Generalny dyrektor ds. ochrony konkurencji będzie musiał odejść ze stanowiska. Ta decyzja jest całkowicie błędna. Sieci mają armię prawników, którzy będą z nią walczyć. Dyrektor nie zrobił jednak tego bez zastanowienia. To będzie trudna batalia, mówi.

Ekspert zwraca też uwagę, że praktyka wykorzystywania łowców cen jest znana i dyskutowana już od wielu lat.

- Sieci chciały o tym porozmawiać z Konkurransetilsynet, a zaangażowany był w to również Urząd ds. ochrony praw konsumentów (Forbrukertilsynet). Tak więc problem jest już znany norweskiemu organowi ds. konkurencji od lat. Ta grzywna powinna wynosić zatem zero, mówi Gisholt.

Absurd

Bjørn Takle Friis, dyrektor ds. komunikacji w Coop, nie zostawia na decyzji Konkurransetilsynet suchej nitki.

- Jest to po prostu kompletnie absurdalne i bez sensu. Urząd wie o tym od dziesięciu lat. Jest to dzisiaj branżowa norma, która w praktyce sprzyjała rozwojowi konkurencji, a nie ją osłabiała. Bez łowców cen nie mielibyśmy szalonych wojen cenowych, podkreślił Takle Friis w rozmowie z Nettavisen.

- Bez łowców cen nie widzielibyśmy, co robią konkurenci. To właśnie dzięki łowcom jesteśmy w stanie obniżać ceny. Poza tym, ceny są ogólnie dostępne dla wszystkich - dodaje.

Większa presja cenowa

Magnus Gabrielsen z Konkurransetilsynet uważa, że ​​współpraca cenowa, która miała miejsce między sieciami, mogła doprowadzić do tego, że norwescy klienci sklepów spożywczych musieli płacić wyższe ceny.

Niekoniecznie tak właśnie jest, uważa ekspert rynku artykułów spożywczych Erik Fagerlid Fagerlid.

- To mogło działać w obie strony. Fakt, że sieci mają kontrolę nad cenami, mógł prowadzić do tego, że równali swoje ceny do cen konkurencji, ale mógł również prowadzić do pojawienia się większej presji na obniżanie cen, mówi.

Fagerlid odnosi się również do stacji benzynowych, na których ceny zmieniają się z minuty na minutę i są takie same na wszystkich stacjach w najbliższej okolicy.

- Tak było i jest przez te wszystkie lata, a norweski Urząd ds. ochrony konkurencji jakoś nie robi z tego żadnego problemu, mówi ekspert.

