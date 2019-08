Szokujące wyniki sondażu dla Siv Jensen i Frp

Partia Postępu (Frp) z rekordowo niskim poparciem w sondażu Nettavisen. Partia Pracy (Ap) zyskuje.

Partia premier Erny Solberg Høyre może dziś liczyć na poparcie wyborców na poziomie 20,9 procent. Jednocześnie jej partner rządowy, Partia Postępu (Fremskrittspartiet) uzyskuje najgorszy wynik, jaki kiedykolwiek uzyskano w badaniach agencji Sentio. Na Frp deklaruje oddanie głosu zaledwie 8,9 procent ankietowanych.

Takie wyniki znalazły się w badaniach przeprowadzonych dla Newttavisen przez agencję Sentio.

- Frp wykazuje tendencję spadkową od marca 2018 roku, kiedy notowania partii były na poziomie 15,8 procent. Sprawa opłat drogowych okazała się być katastrofą dla Frp, mówi dyrektor generalny Sentio Arve Østgaard w rozmowie z Nettavisen. W wyborach parlamentarnych dwa lata temu partia otrzymała poparcie 15,2 procent.

Listhaug: - Jest tylko jedna rzecz do zrobienia

Partia Postepu (Frp), która wydaje się być teraz w otwartym konflikcie z partią Venstre w sprawie zmniejszenia opłat drogowych, jest bardzo niezadowolona z osiągniętego wyniku.

- Jest tylko jedna rzecz do zrobienia, a mianowicie musimy kontynuować naszą politykę. Do dnia wyborów są jeszcze prawie trzy tygodnie, zwraca uwagę wiceprzewodnicząca Frp Sylvi Listhaug w rozmowie z Nettavisen.

- Będziemy nadal bardzo ciężko pracować nad poprawą stanu opieki nad osobami starszymi, zmniejszeniem opłat drogowych, zniesieniem podatku od nieruchomości i zapewnieniem polityki integracyjnej, która nakłada na gminy więcej obowiązków, mówi Listhaug.

Sentio przeprowadził sondaż w okresie 13-18 sierpnia. Ankieta została zakończona w niedzielę wieczorem, tego samego dnia, w którym Frp przedstawiła przyjęte na Zjeździe Krajowym rozwiązania dotyczące zmian w systemie opłat drogowych. Rozwiązań, którym sprzeciwi się partia Venstre.

Wyniki wyborów parlamentarnych w 2017 roku (Valg 2017) oraz poparcie dla partii politycznych w badaniach przeprowadzonych dla Nettavisen (w okresie luty-sierpień 2019).

Dyrektor generalny Sentio Arve Østgaard uważa także że sprawa opłat drogowych negatywnie wpływa również na Høyre. Poparcie na poziomie 20,9 procent jest najsłabszym wynikiem od grudnia 2015 roku.

SPADEK NOTOWAŃ: Premier Erna Solberg oraz wiceprzewodniczący partii Jan Tore Sanner i Bent Høie. Høie uważa, że najnowszy sondaż pokazuje, że wielu wyborców jeszcze nie podjęło decyzji na kogo będą głosować. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Jednak partia Høyre uważa, że słabe wyniki sondażu wskazują na to, że wielu wyborców wciąż jest niezdecydowanych.

- Badanie pokazuje, że wielu wyborców wciąż nie wie na kogo oddać głos. Wyborcy powinni wiedzieć, że głosowanie na Høyre oznacza przywiązanie do jakości i wolności wyboru przedszkoli, szkół oraz miejsc opieki. Głos oddany na naszą partię to obniżenie podatków od nieruchomości i pozytywne podejście do ludzi i przedsiębiorstw, przekonuje wicelider Høyre Bent Høie.

Tym, kto może świętować wyniki sondażu jest lider Partii Pracy (Ap) Jonas Gahr Støre. Partia ta odniosła bowiem największy sukces w badaniu, czyli wzrost poparcia o 2,2 punktu procentowego. Oznacza to, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, Partię Pracy poparłoby 27,3 procent wyborców. Jest to mniej więcej taki sam wynik, jaki partia uzyskała w wyborach parlamentarnych dwa lata temu. Wtedy to Ap weszło do parlamentu z wynikiem 27,4 procent.

WZROST POPARCIA: Lider Partii Pracy Ap Jonas Gahr Støre i kandydat na burmistrza partii w gminie Vefsn, Rune Krutå, podczas wizyty we wtorek w Mosjøen w Nordland. Støre przyznaje, że jest szczęśliwy z wyników sondażu Nettavisen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Jak myślisz, dlaczego tak zyskujecie w sondażach u schyłku kampanii?

- Już od trzech tygodni dość wyraźnie mówimy o naszych głównych problemach. O polityce szkolnej z większą liczbą wykwalifikowanych nauczycieli, szkolnym posiłku dla wszystkich dzieci, stałym zatrudnieniu na pełen etat dla osób pracujących w gminach. Mówimy także o opiece nad osobami starszymi, która powinna być najlepsza jak to możliwe, a nie tylko najtańsza, mówi w rozmowie z Nettavisen Støre.

Støre zwraca również uwagę, że Ap po raz pierwszy uczyniła ze zmian klimatu poważny problemem i zwróciła uwagę na klimat w wyborach lokalnych.

UTRATA WIEKSZOŚCI: Liderka Høyre Erna Solberg, liderka Frp Siv Jensen, liderka Venstre Trine Skei Grande i lider KrF Kjell Ingolf Ropstad w styczniu wynegocjowali rządowe porozumienie większościowe. Wg wyników sierpniowego sondażu Nettavisen partie te tracą parlamentarną większość. Zdjęcie: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Zmiana rządu

Gdyby wyniki sondażu były wynikami wyborów parlamentarnych nastąpiłaby zmiana koalicji rządowej.

Høyre i Frp notują niższe poparcie, a Venstre i KrF spadają poniżej progu czterech procent (z wynikiem odpowiednio 3,7 i 3,5 procent). Oznacza to, że cztery partie rządowe otrzymałyby tylko 59 miejsc w norweskim parlamencie Stortinget. Opozycyjne Partia Pracy, SV i Partia Centrum miałyby razem 91 przedstawicieli czyli zdecydowaną większość parlamentarną.

Frp straciłoby 11 przedstawicieli parlamentarnych, z 27 dzisiejszych, a Høyre 7 z dzisiejszych 45. Venstre straciłaby ośmiu z 10 przedstawicieli a KrF pięciu z ośmiu.

Wyborcy MDG najbardziej niepewni

MDG jest nadal w sondażach wysoko powyżej wyniku wyborów sprzed dwóch lat, ale wynik partii jest nieznacznie niższy (5,4 procent) w porównaniu z rekordowym wynikiem z poprzedniej ankiety, w której poparcie na Zielonych deklarowało 5,8 procent ankietowanych. Jednak przeprowadzone badania pokazują, że MDG ma najbardziej niepewnych swojej decyzji wyborców (25 procent).

NIEPEWNI WYBORCY: Radna Oslo Lan Marie Berg i krajowi rzecznicy MDG Arild Hermstad i Une Bastholm mają co prawda powody do zadowolenia po publikacji najnowszego sondażu, ale muszą też pamiętać, że mają najbardziej niepewnych wyborców. Foto: (NTB scanpix)

